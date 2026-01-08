Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς – Μιλγουόκι Μπακς 120-113: Νέα ήττα για τα «Ελάφια» παρά τον «διπλό» Αντετοκούνμπο (vid)

Οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς νίκησαν τους Μπακς με 120-113, σε ένα ματς όπου ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν για ακόμη μία φορά εξαιρετικός (34π. 10 ριμπάουντ και 5 ασίστ σε 31 λεπτά), αλλά η προσπάθειά του δεν έφτασε για να επικρατήσουν τα Ελάφια.

Για τους Γουόριορς, πρώτος σκόρερ ήταν ο Κάρι, ο οποίος σταμάτησε στους 31 πόντους και «μίλησε» στις κρίσιμες φάσεις για την ομάδα του.

Το παιχνίδι ολοκληρώθηκε με αρκετή δόση από trash talking, ενώ μετά από τη νίκη τους οι πολεμιστές ανέβηκαν στο (20-18) με τους Μπακς από την άλλη να βρίσκονται στο αρνητικό 16-21.

Τα highlights στο Γουόριορς – Μπακς

Καθοριστική ήταν η τρίτη περίοδος στον αγώνα, εκεί όπου οι Γουόριορς ξέφυγαν στο σκορ με πρωταγωνιστή τον Κάρι. Οι Μπακς προσπάθησαν να κάμψουν την αντίσταση των γηπεδούχων, όμως το παιχνίδι ολοκληρώθηκε με το τελικό 120-113.

Για τους Μπακς, άξιοι συμπαραστάτες του Γιάννη ήταν και οι: Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ (15π.), Ράιαν Ρόλινς (16π.).

