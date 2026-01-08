Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς – Μιλγουόκι Μπακς 120-113: Νέα ήττα για τα «Ελάφια» παρά τον «διπλό» Αντετοκούνμπο (vid)
Οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς επικράτησαν των Μπακς με 120 -113 – Φοβερή εμφάνιση από τον Κάρι (31π.), δεν ήταν αρκετή για τα Ελάφια η εξαιρετική προσπάθεια του Αντετοκούνμπο (34π.)
Οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς νίκησαν τους Μπακς με 120-113, σε ένα ματς όπου ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν για ακόμη μία φορά εξαιρετικός (34π. 10 ριμπάουντ και 5 ασίστ σε 31 λεπτά), αλλά η προσπάθειά του δεν έφτασε για να επικρατήσουν τα Ελάφια.
Για τους Γουόριορς, πρώτος σκόρερ ήταν ο Κάρι, ο οποίος σταμάτησε στους 31 πόντους και «μίλησε» στις κρίσιμες φάσεις για την ομάδα του.
Το παιχνίδι ολοκληρώθηκε με αρκετή δόση από trash talking, ενώ μετά από τη νίκη τους οι πολεμιστές ανέβηκαν στο (20-18) με τους Μπακς από την άλλη να βρίσκονται στο αρνητικό 16-21.
Τα highlights στο Γουόριορς – Μπακς
Καθοριστική ήταν η τρίτη περίοδος στον αγώνα, εκεί όπου οι Γουόριορς ξέφυγαν στο σκορ με πρωταγωνιστή τον Κάρι. Οι Μπακς προσπάθησαν να κάμψουν την αντίσταση των γηπεδούχων, όμως το παιχνίδι ολοκληρώθηκε με το τελικό 120-113.
Για τους Μπακς, άξιοι συμπαραστάτες του Γιάννη ήταν και οι: Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ (15π.), Ράιαν Ρόλινς (16π.).
Αναλυτικά τα αποτελέσματα στο NBA
Σέλτικς-Νάγκετς 110-114
Χόρνετς-Ράπτορς 96-97
Πίστονς-Μπουλς 108-93
Σίξερς-Γουίζαρντς 131-110
Χοκς-Πέλικανς 117-100
Νετς-Μάτζικ 103-104
Νικς-Κλίπερς 123-111
Γκρίζλις-Σανς 98-117
Θάντερ-Τζαζ 129-125
- Ο Ερικ Τεν Χαγκ στην Τβέντε: Επιστροφή στις ρίζες και αλλαγή ρόλου
- Εμμανουήλ Καραλής και Ελίνα Τζένγκο κορυφαίοι αθλητές στίβου στην Ελλάδα για το 2025
- Η Αφρική παίζει στο… Παρίσι
- Η FIFA φέρνει την τεχνητή νοημοσύνη στο οφσάιντ
- Σε δύσκολη θέση ο Βαλβέρδε στην Μπιλμπάο μετά την 5άρα από την Μπαρτσελόνα
- Έγινε ανταλλαγή ο Τρέι Γιανγκ – Αποχώρησε από τους Χοκς μετά από 8 χρόνια
- «Βράζουν» στην Τότεναμ με τον Φρανκ: Εμφανίστηκε να κρατάει κούπα της Άρσεναλ (pic)
- «Για αυτό έφυγε ο Ταϊρίκ Τζόουνς» – Η «αναβάθμιση» στον Ολυμπιακό, ο ρόλος του Ομπράντοβιτς και η σχέση με τον κόσμο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις