Η τρομερή βραδιά του Αντετοκούνμπο κόντρα στους Κινγκς (vid)

Οι Μιλγουόκι Μπακς βρίσκονται σε μια περίεργη κατάσταση, προσπαθώντας να βρουν ρυθμό μετά την επιστροφή του Γιάννη Αντετοκούνμπο στην αγωνιστική δράση ύστερα από τον τραυματισμό του. Τα «ελάφια» ψάχνουν μεγάλες εκτός έδρας νίκες και μία από αυτές ήρθε απόψε στο Σακραμέντο με 115-98 επί των Κινγκς.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για το σύνολο του Ντοκ Ρίβερς δεν θα μπορούσε να είναι άλλος από τον «Greek Freak» ο οποίος έχει μπόλικη δουλειά να κάνει ώστε να βάλει ξανά την ομάδα του στο… μονοπάτι των επιτυχιών, ξεκινώντας πρώτα από την σταθεροποίηση ενός θετικού ρεκόρ.

Ο Γιάννης ήταν ασταμάτητος απέναντι στους Καλιφορνέζους και με ένα μεγαλειώδες double-double χάρισε τη νίκη στους Μπακς. Συγκεκριμένα, μέτρησε 37 πόντους (13/17 δίποντα, 11/13 βολές), κατέβασε 11 ριμπάουντ, μοίρασε μία ασίστ και είχε 3 λάθη, στα σχεδόν 32 λεπτά που έμεινε στο παρκέ.

Δείτε τις καλύτερες στιγμές από την εμφάνιση του Αντετοκούνμπο: