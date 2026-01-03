Μπακς – Χόρνετς 122-121: Καθάρισε ο Αντετοκούνμπο για τα «Ελάφια»

Οι Μιλγουόκι Μπακς προβλημάτισαν σε ακόμα ένα τους παιχνίδι, ωστόσο πήραν τη νίκη με 122-121 επί των Σάρλοτ Χόρνετς για τη regular season του NBA, χάρη σε κάρφωμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο φινάλε της αναμέτρησης.

Στο 15-20 ανέβηκε το Μιλγουόκι, με τον «Greek Freak» να κάνει τα πάντα για την ομάδα του, έχοντας 30 πόντους, 10 ριμπάουντ και 5 ασίστ σε 29:50 και τους Ράιαν Ρόλινς (29 πόντοι, 8 ασίστ) – Μπόμπι Πόρτις (20 πόντοι, 6 ριμπάουντ) να αποτελούν το… supporting cast.

Κακοί ήταν οι Μάιλς Τέρνερ και Γκάρι Τρεντ Τζούνιορ που είχαν έναν και κανέναν πόντο αντίστοιχα, ενώ μόλις 10 πόντους είχε ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ, ο οποίος ωστόσο είχε πολύ καλές δημιουργίες στο παιχνίδι.

Τα highlights του αγώνα

Στο 11-23 έπεσε η Σάρλοτ, που πήρε 51 πόντους από τους Κον Κνούπελ – Μάιλς Μπρίτζες, αλλά όχι αρκετά από το δίδυμο των ΛαΜέλο Μπολ – Μπράντον Μίλερ.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 24-38, 51-60, 87-91, 122-121

ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ (Ντοκ Ρίβερς): Γκριν 12 (3/10 τρίποντα), Αντετοκούνμπο 30, Τέρνερ 1 (0/4 σουτ, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 μπλοκ), Πόρτερ 10 (4/14 σουτ, 4 ριμπάουντ, 10 ασίστ, 2 κλεψίματα), Ρόλινς 29 (5/6 δίποντα, 6/7 τρίποντα, 1/1 βολή, 4 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 3 κλεψίματα), Τρεντ (0/3 σουτ), Κούζμα 18 (4/5 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 1/1 βολή, 6 ριμπάουντ), Σιμς 2, Πόρτις 20 (3/5 δίποντα, 4/6 τρίποντα, 2/2 βολές, 6 ριμπάουντ)

ΣΑΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ (Τσαρλς Λι): Κονίπολ 26 (3 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Μπρίτζες 25 (5 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Χολ 4 (8 ριμπάουντ, 2 μπλοκ), Μίλερ 19 (4/7 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Μπολ 12 (2/7 τρίποντα, 7 ασίστ, 2 κλεψίματα), Σαλαούν 12 (2 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Τζέιμς 7 (1 τρίποντο, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Γκριν, Σέξτον 16 (1 τρίποντο, 6 ασίστ), ΜακΝίλι