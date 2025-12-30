Επέστρεψε ο Αντετοκούνμπο, κερδίζουν οι Μπακς: Δεύτερη συνεχόμενη νίκη κόντρα στους Χόρνετς (113-123)
Οι Μιλγουόκι Μπακς επικράτησαν με 123-113 των Σάρλοτ Χόρνετς με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να είναι ο κορυφαίος τους παίκτης στην αναμέτρηση.
Οι Μπακς πέτυχαν δεύτερη σερί νίκη για πρώτη φορά από τα τέλη Οκτωβρίου δείχνοντας πόσο βελτιωμένοι είναι μετά την επιστροφή του Γιάννη Αντετοκούνμπο.
Τα «ελάφια» επικράτησαν με 123-113 των Χόρνετς με τον GreeK Freak να κάνει πράγματα και θαύματα στον περιορισμένο χρόνο στον οποίο αγωνίστηκε για λόγους ασφαλείας.
Ο 31χρονος σούπερ σταρ είχε 24 πόντους με 10/16 δίποντα, 2/4 βολές και 0/1 τρίποντο, καθώς επίσης 7 ασίστ, 4 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο και 2 λάθη σε 25 λεπτά για τα «ελάφια», που παρέμειναν στην ενδέκατη θέση της Ανατολής με ρεκόρ 14-19.
Άξιος συμπαραστάτης του Γιάννη ήταν ο Μπόμπι Πόρτις που πέτυχε 25 πόντους με 5/7 τρίποντα, ενώ ο Μάιλς Τέρνερ πρόσθεσε 23 πόντους και 4 τάπες. Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο δεν χρησιμοποιήθηκε.
Για την δωδέκατη στην Ανατολή Σάρλοτ (11-21) ξεχώρισαν ο Μπράντον Μίλερ με 31 και ο ΛαΜέλο Μπολ με 26 πόντους.
ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 26-25, 66-63, 89-95, 113-123
ΣΑΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ (Τσαρλς Λι): Τζέιμς, Μπρίτζες 3 (1), Ντιαμπατέ 14 (6/9 δίποντα, 2/2 βολές, 9 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα, 1 μπλοκ), Μίλερ 31 (6/10 δίποντα, 3/12 τρίποντα, 10/12 βολές, 8 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Μπολ 26 (3/10 δίποντα, 6/13 τρίποντα, 2/2 βολές, 2 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 6 λάθη), Γκριν 10 (2/7 τρίποντα), Μαν, Χολ 3, Σέξτον 16 (3/8 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 8 ασίστ), Σαλαούν 3 (1 τρίποντο, 11 ριμπάουντ), ΜακΝίλι 7 (1 τρίποντο, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ)
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ (Ντοκ Ρίβερς): Γκριν 5 (1/5 τρίποντα), Αντετοκούνμπο 24, Τέρνερ 23 (4/7 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 6/6 βολές, 6 ριμπάουντ, 4 μπλοκ), Πόρτερ 15 (1 τρίποντο, 5 ριμπάουντ, 11 ασίστ, 2 κλεψίματα), Ρόλινς 13 (2 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα), Τρεντ 9 (3/5 τρίποντα), Κούζμα 6 (5 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα), Πόρτις 25 (5/7 τρίποντα), Σιμς, Χάρις 3 (1)
