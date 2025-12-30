Επέστρεψε ο Αντετοκούνμπο, κερδίζουν οι Μπακς: Δεύτερη συνεχόμενη νίκη κόντρα στους Χόρνετς (113-123)

Οι Μπακς πέτυχαν δεύτερη σερί νίκη για πρώτη φορά από τα τέλη Οκτωβρίου δείχνοντας πόσο βελτιωμένοι είναι μετά την επιστροφή του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Τα «ελάφια» επικράτησαν με 123-113 των Χόρνετς με τον GreeK Freak να κάνει πράγματα και θαύματα στον περιορισμένο χρόνο στον οποίο αγωνίστηκε για λόγους ασφαλείας.

Ο 31χρονος σούπερ σταρ είχε 24 πόντους με 10/16 δίποντα, 2/4 βολές και 0/1 τρίποντο, καθώς επίσης 7 ασίστ, 4 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο και 2 λάθη σε 25 λεπτά για τα «ελάφια», που παρέμειναν στην ενδέκατη θέση της Ανατολής με ρεκόρ 14-19.

Άξιος συμπαραστάτης του Γιάννη ήταν ο Μπόμπι Πόρτις που πέτυχε 25 πόντους με 5/7 τρίποντα, ενώ ο Μάιλς Τέρνερ πρόσθεσε 23 πόντους και 4 τάπες. Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο δεν χρησιμοποιήθηκε.

Για την δωδέκατη στην Ανατολή Σάρλοτ (11-21) ξεχώρισαν ο Μπράντον Μίλερ με 31 και ο ΛαΜέλο Μπολ με 26 πόντους.

ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 26-25, 66-63, 89-95, 113-123

ΣΑΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ (Τσαρλς Λι): Τζέιμς, Μπρίτζες 3 (1), Ντιαμπατέ 14 (6/9 δίποντα, 2/2 βολές, 9 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα, 1 μπλοκ), Μίλερ 31 (6/10 δίποντα, 3/12 τρίποντα, 10/12 βολές, 8 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Μπολ 26 (3/10 δίποντα, 6/13 τρίποντα, 2/2 βολές, 2 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 6 λάθη), Γκριν 10 (2/7 τρίποντα), Μαν, Χολ 3, Σέξτον 16 (3/8 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 8 ασίστ), Σαλαούν 3 (1 τρίποντο, 11 ριμπάουντ), ΜακΝίλι 7 (1 τρίποντο, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ)

ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ (Ντοκ Ρίβερς): Γκριν 5 (1/5 τρίποντα), Αντετοκούνμπο 24, Τέρνερ 23 (4/7 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 6/6 βολές, 6 ριμπάουντ, 4 μπλοκ), Πόρτερ 15 (1 τρίποντο, 5 ριμπάουντ, 11 ασίστ, 2 κλεψίματα), Ρόλινς 13 (2 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα), Τρεντ 9 (3/5 τρίποντα), Κούζμα 6 (5 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα), Πόρτις 25 (5/7 τρίποντα), Σιμς, Χάρις 3 (1)

Τα αποτελέσματα του NBA

Χόρνετς – Μπακς 113-123

Γουίζαρντς – Σανς 101-115

Νετς – Γουόριορς 107-120

Χιτ – Νάγκετς 147-123

Ράπτορς – Μάτζικ 107-106

Μπουλς – Τίμπεργουλβς 101-136

Ρόκετς – Πέισερς 126-119

Πέλικανς – Νικς 125-130

Θάντερ – Χοκς 140-129

Σπερς – Καβαλίερς 101-113