Κινγκς – Μπακς 98-115: «Βασιλιάς» Αντετοκούνμπο στο Σακραμέντο και μεγάλο διπλό για τους Κινγκς

Τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη τους πανηγυρίζουν οι Μιλγουόκι Μπακς, οι οποίοι κατάφεραν να περάσουν από την έδρα των Σακραμέντο Κινγκς επικρατώντας με 115-98, βελτιώνοντας έτσι το ρεκόρ τους στο 16-20 και προσπαθώντας να ξεκινήσουν την αντεπίθεσή τους για είσοδο στα πλέι οφ.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τα «ελάφια» δεν θα μπορούσε να είναι άλλος από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο ο οποίος ήταν απλά ασταμάτητος σημειώνοντας double-double. Συγκεκριμένα, ο «Greek Freak» μέτρησε 37 πόντους, κατέβασε 11 ριμπάουντ και μοίρασε μία ασίστ.

Το παιχνίδι ήταν ντέρμπι ουσιαστικά μόνο στην πρώτη περίοδο, όπου οι «βασιλιάδες» κατάφεραν να είναι ανταγωνιστικοί. Από εκεί και πέρα το σύνολο του Ντοκ Ρίβερς ανέβασε την απόδοσή του και έχτισε μια καλή διαφορά, την οποία διατήρησε μέχρι το φινάλε.

Τα highlights στο Κινγκς – Μπακς

Πέραν του Γιάννη, από τους Μπακς ξεχώρισαν οι Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ με 25 πόντους και 10 ασίστ, Μάιλς Τέρνερ με 15 πόντους, Γκάρι Τρεντ Τζούνιορ με 13 και Ράιαν Ρόλινς με 12 πόντους. Από την άλλη πλευρά, ο Ράσελ Γουέστμπρουκ είχε 21 πόντους, ενώ ο Ζακ ΛαΒίν πρόσθεσε άλλους 20 για την ομάδα του.

Τα δωδεκάλεπτα: 26-28, 44-62, 69-85, 98-115

Δείτε ΕΔΩ τα στατιστικά του αγώνα*