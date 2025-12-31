sports betsson
Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025
Θανάσης Αντετοκούνμπο στο Baskettalk για την οικογένειά του: «Όταν συντονιστούμε, μπορούμε να πετύχουμε το αδύνατο»
Μπάσκετ 31 Δεκεμβρίου 2025 | 17:46

Θανάσης Αντετοκούνμπο στο Baskettalk για την οικογένειά του: «Όταν συντονιστούμε, μπορούμε να πετύχουμε το αδύνατο»

Ο διεθνής φόργουορντ αναφέρεται στον ρόλο του Βασίλη Σπανούλη, το μέλλον του Γιάννη, στη φιλοσοφία του σύγχρονου μπάσκετ και στις απαιτήσεις του πρωταθλητισμού σε Ευρώπη και Αμερική

Σύνταξη
Σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στο Baskettalk με τους Νίκο Συρίγο και Γιώργο Κογκαλίδη, ο Θανάσης Αντετοκούνμπο μιλά για την πορεία του στο NBA, τη σημασία της Εθνικής Ελλάδας και το μετάλλιο που επισφράγισε μια ιστορική στιγμή για την οικογένεια Αντετοκούνμπο. Ο διεθνής φόργουορντ αναφέρεται στον ρόλο του Βασίλη Σπανούλη, στη φιλοσοφία του σύγχρονου μπάσκετ και στις απαιτήσεις του πρωταθλητισμού σε Ευρώπη και Αμερική.

Η οικογένεια, η Εθνική και ο ρόλος του Σπανούλη

Ο Θανάσης μιλά με συγκίνηση για το μετάλλιο της Εθνικής, τονίζοντας ότι ήταν η πρώτη φορά που και τα τρία αδέρφια ήταν υγιή και αγωνίστηκαν μαζί. Όπως είπε, «όταν όλοι συντονιστούμε στην ίδια συχνότητα, μπορούμε να πετύχουμε το αδύνατο».

Αναφερόμενος στον Βασίλη Σπανούλη, σημείωσε πως πρόκειται για μια προσωπικότητα που εμπνέει σεβασμό σε όλους: «Δεν υπάρχει άνθρωπος που να έχει ασχοληθεί με το μπάσκετ και να μην τον έχει κερδίσει ως προσωπικότητα». Παραδέχθηκε μάλιστα πως, αν κάποτε ασχοληθεί με την προπονητική, θα ήθελε να έχει τη φιλοσοφία του Σπανούλη.

Το μέλλον, η Ελλάδα και η προπονητική

Ο Αντετοκούνμπο δεν απέκλεισε την επιστροφή του στην Ελλάδα, εξηγώντας πως έχει ζήσει έντονες στιγμές με τον Παναθηναϊκό και ότι θα ήθελε κάποια στιγμή να φορέσει ξανά ελληνική φανέλα. Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να γίνει προπονητής στο μέλλον, αν και αναγνώρισε τις δυσκολίες του ρόλου.

«Σήμερα ένας προπονητής πρέπει να διαχειρίζεται 12 διαφορετικές προσωπικότητες. Δεν είναι απλώς θέμα τακτικής, αλλά δημιουργίας ομάδας που πιστεύει πραγματικά στο συλλογικό στόχο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η σχέση με τον Γιάννη και η οικογενειακή δυναμική

Μιλώντας για τον αδερφό του Γιάννη, σημείωσε ότι ο καθένας από τα αδέρφια έχει κάνει το δικό του ταξίδι στο μπάσκετ, ενώ ο μικρότερος Άλεξ είναι εκείνος που «ακούει περισσότερο απ’ όλους». Για τον Γιάννη είπε πως κάθε παίκτης θέλει να παίζει περισσότερο, όμως προτεραιότητα είναι πάντα η νίκη της ομάδας.

Όσο για το μέλλον του στους Μιλγουόκι Μπακς, ο Θανάσης επεσήμανε ότι πρόκειται για προσωπική απόφαση του Γιάννη, την οποία η οικογένεια θα στηρίξει όποια κι αν είναι.

Ρατσισμός και κοινωνική ευθύνη

Ο διεθνής άσος μίλησε και για τον ρατσισμό, δηλώνοντας πως δεν κρατά κακία σε όσους κάποτε δεν μπορούσαν να προφέρουν το όνομά τους, αλλά σήμερα στέλνουν συγχαρητήρια: «Έπαιξα για να βγούμε όλοι στους δρόμους, όχι για να με επαινέσουν οι φίλοι μου». Τόνισε ότι η μεγαλύτερη νίκη είναι να αλλάξεις τον κόσμο με τη δική σου ενέργεια και να εμπνεύσεις την επόμενη γενιά.

Παράλληλα, εξέφρασε την περηφάνια του για τη στήριξη της οικογένειας Αντετοκούνμπο στην Εθνική ομάδα μπάσκετ με αμαξίδιο, λέγοντας πως «είναι τιμή να μπορούμε να βοηθάμε και εκτός παρκέ».

Για το ντέρμπι Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

Ο Θανάσης απέφυγε να δώσει προγνωστικό για τον νικητή, λέγοντας πως το ματς θα κριθεί στο τέλος, από την ομάδα που θα επιβάλει το ρυθμό της. Εξήγησε επίσης ότι το φετινό μπάσκετ είναι πιο απρόβλεπτο, με μεγάλες ανακατατάξεις σε Ευρωλίγκα και εθνικά πρωταθλήματα.

Η φιλοσοφία του παιχνιδιού

Ερωτηθείς για τις διαφορές ανάμεσα στο μπάσκετ του Αταμάν και του Μπαρτζώκα, απάντησε πως μπορεί να προσαρμοστεί και στα δύο στυλ: «Είμαι plug and play παίκτης», ανέφερε πως: «Άσε με να κάνω 10 πάνω κάτω και θα πάρει φωτιά το γήπεδο», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι με τον Ολυμπιακό θα ήταν το «χρυσό κλειδί» γιατί θα μπορούσε να προσαρμοστεί εξίσου αποτελεσματικά.

Η κορυφαία στιγμή στο NBA

Ανατρέχοντας στις πιο ξεχωριστές του στιγμές, θυμήθηκε τη φάση απέναντι στους Brooklyn Nets, όπου έκανε καθοριστική άμυνα στον Μάικ Τζέιμς, συμβάλλοντας στη νίκη των Bucks. «Ήμουν έτοιμος χωρίς να ξέρω ότι θα μπω. Αυτή είναι η μεγαλύτερη ικανοποίηση για έναν αθλητή», σημείωσε.

Το μήνυμα του Θανάση για το 2026

Ο Αντετοκούνμπο αποκάλυψε ότι θα ήθελε να «πετάξει» στο καλάθι των αχρήστων τους τραυματισμούς, υπογραμμίζοντας πως οι αθλητές δίνουν τα πάντα για να προσφέρουν θέαμα και συγκίνηση. «Αυτό θα πέταγα», είπε, δείχνοντας για ακόμη μια φορά τη σεμνότητα και την ανθρωπιά που τον χαρακτηρίζουν.

