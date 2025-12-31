Θανάσης Αντετοκούνμπο στο Baskettalk για Σπανούλη: «Είναι αληθινός, έτσι θα ήθελα να είμαι κι εγώ σαν άνθρωπος»

Σε συνέντευξή του στο Baskettalk με τους δημοσιογράφους Νίκο Συρίγο και Γιώργο Κογκαλίδη, ο Θανάσης Αντετοκούνμπο μίλησε για τον ρόλο και την επιρροή του Βασίλη Σπανούλη στην οικογένειά του και στην Εθνική ομάδα, αλλά και για το ενδεχόμενο να ακολουθήσει ο ίδιος στο μέλλον καριέρα προπονητή ή μάνατζερ.

Ο θαυμασμός για τον Βασίλη Σπανούλη

Απαντώντας σε ερώτηση του Νίκου Συρίγου σχετικά με τη δήλωση του Γιάννη Αντετοκούνμπο ότι «όσο είναι ο Σπανούλης θα είμαστε κι εμείς εδώ», ο Θανάσης ανέφερε πως ο προπονητής της Εθνικής έχει κερδίσει τον σεβασμό όλων.

«Έβαλε πίεση στον κόουτς. Υπάρχει άνθρωπος που έχει ασχοληθεί με τον αθλητισμό και να μην τον έχει κερδίσει ο Βασίλης Σπανούλης; Όπου κι αν έπαιζε, Παναθηναϊκό ή Ολυμπιακό, με αυτό το mindset δεν γινόταν να μη σε κερδίσει. Είναι αληθινός. Έτσι θα ήθελα να είμαι κι εγώ σαν άνθρωπος», σημείωσε χαρακτηριστικά ο διεθνής φόργουορντ.

Η σκέψη για μελλοντική καριέρα προπονητή

Σε ερώτηση αν θα ήθελε να γίνει προπονητής, ο Αντετοκούνμπο απάντησε: «Αν ποτέ ασχολιόμουν, ειδικά σαν πρώτος, θα ήθελα να το κάνω ξεκάθαρα».

Όταν ο δημοσιογράφος τον ρώτησε αν έχει στο μυαλό του να γίνει πρώτος προπονητής, εκείνος απάντησε: «Δεν ξέρω, μακάρι να έχω μια τέτοια ευκαιρία. Δεν είναι εύκολο όμως. Σήμερα ένας προπονητής πρέπει να διαχειρίζεται 12 ή 15 διαφορετικούς παίκτες, καθένας με τη δική του προσωπικότητα. Το δύσκολο είναι να φτιάξεις μια ομάδα που να πιστεύει σε αυτό που κάνει. Το μπάσκετ αλλάζει συνεχώς, είναι σαν ένας κύβος που μεταμορφώνεται διαρκώς».