Θανάσης Αντετοκούνμπο στο Baskettalk: Θα ήμουν «χρυσό κλειδί» στα χέρια του Μπαρτζώκα

Σε συνέντευξή του στο Baskettalk με τους Νίκο Συρίγο και Γιώργο Κογκαλίδη, ο Θανάσης Αντετοκούνμπο αναφέρθηκε στις διαφορές ανάμεσα στο ελεύθερο μπάσκετ του Εργκίν Αταμάν και στη δομημένη φιλοσοφία του Γιώργου Μπαρτζώκα. Μίλησε για ρόλους, τακτική και τη λογική του σύγχρονου παιχνιδιού, τονίζοντας πως μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε σύστημα. «Στον Αταμάν αφήνεις το ταλέντο να πάρει φωτιά. Στον Μπαρτζώκα παίζεις σκάκι», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Για το στυλ παιχνιδιού και τους προπονητές

Σε ερώτηση του Νίκου Συρίγου σχετικά με το αν ταιριάζει περισσότερο στο μπάσκετ του Εργκίν Αταμάν ή του Γιώργου Μπαρτζώκα, ο Θανάσης Αντετοκούνμπο απάντησε με χαρακτηριστική ειλικρίνεια: «Και στα δύο ταιριάζω γιατί είμαι plug and play, αλλά θα σου πω ότι τώρα πια είναι οι διαφορές. Αν έπαιζα στον Αταμάν θα όργωνα το γήπεδο. Άσε με να κάνω 10 πάνω κάτω και θα πάρει φωτιά το κλειστό. Με τον Ολυμπιακό είναι αλλιώς, είναι σκάκι», ενώ προσέθεσε ότι με τον Ολυμπιακό θα ήταν το «χρυσό κλειδί» γιατί θα μπορούσε να προσαρμοστεί εξίσου αποτελεσματικά.

Για τη δομή των ομάδων Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού

Ο Νίκος Συρίγος επισήμανε ότι ο Ολυμπιακός υστερεί σε παίκτες που μπορούν να καλύψουν περισσότερες θέσεις, ενώ ο Παναθηναϊκός διαθέτει περισσότερους πολυθεσίτες αθλητές.

«Ο Ολυμπιακός έχει παίκτες που είναι “φυλακισμένοι” σε μία θέση. Ο Πίτερς, για παράδειγμα, μπορεί να αγωνιστεί μόνο στο 4, ενώ ο Παναθηναϊκός έχει περισσότερους που μπορούν να παίξουν σε δύο ή τρεις θέσεις», σχολίασε ο δημοσιογράφος.

Η απάντηση του Θανάση Αντετοκούνμπο

Ο διεθνής φόργουορντ εξήγησε πως θεωρεί ότι η θέση ενός παίκτη καθορίζεται περισσότερο από την άμυνα παρά από την επίθεση.

«Για μένα δεν έχει σημασία η θέση στην επίθεση, αλλά το αν μπορείς να παίξεις άμυνα. Εγώ θεωρώ τον εαυτό μου αμυντικό δυάρι. Αν μπορείς να μαρκάρεις από το 2 μέχρι το 5, τότε μπορείς να παίξεις παντού», ανέφερε.

Συνεχίζοντας, πρόσθεσε πως ο Πίτερς, λόγω του σουτ του, μπορεί να αγωνιστεί και σε άλλες θέσεις, καθώς πλέον δεν υπάρχουν τόσο “μεγάλα” τριάρια όπως παλιότερα.

«Δεν πιστεύω ότι είναι τόσο μεγάλα τα τριάρια πλέον. Παλιά ήταν διαφορετικά. Τώρα μπορείς να ανταποκριθείς σε περισσότερους ρόλους», κατέληξε ο Θανάσης Αντετοκούνμπο.