Αντετοκούνμπο: «Δεν θα υπάρξει ποτέ στιγμή που θα βγω και θα πω ότι θέλω trade» (pic)

Από το περασμένο καλοκαίρι οι φήμες για το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο αυξάνονται, αφού ρεπορτάζ από τις Ηνωμένες Πολιτείες ανέφερε ότι είχε συνάντηση με τους Νιου Γιορκ Νικς στις αρχές Ιουνίου, αλλά και ότι παραμένει σκεπτικός σε σχέση με το αν θα παραμείνει ή όχι κάτοικος Μιλγουόκι.

Σύμφωνα με το «Athletic» και τον Σαμ Άμικ, o Greek Freak δεν σκέφτεται αυτή την στιγμή να αποχωρήσει από τα «ελάφια», βάζοντας στο… τραπέζι μια δήλωση που πήρε από το Έλληνα σούπερ σταρ, ο οποίος με αργό και ξεκάθαρο τρόπο επισήμανε ότι δεν είναι από τους τύπους που θα βγουν και θα ζητήσουν έτσι ανταλλαγή.

«Δεν θα υπάρξει ποτέ περίπτωση, δεν θα υπάρξει ποτέ στιγμή, που θα βγω και θα πω “θέλω ανταλλαγή”», είπε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και συνέχισε: «Δεν είναι… στη… φύση… μου. Εντάξει;», κατέληξε ο ηγέτης των Μιλγουόκι Μπακς, με τον Άμικ να σημειώνει ότι οι διακοπές στον λόγο του ήταν για να γίνει απόλυτα ξεκάθαρος.

Το σχετικό δημοσίευμα

EXCLUSIVE: Amid speculation that Giannis Antetokounmpo might ask for a trade before the Feb. 5 deadline, he sounded like a man committed to his cause when speaking to @sam_amick. But his stance on the four-year, $275M extension he’s eligible for on Oct. 1 will speak volumes. pic.twitter.com/ZWv4ZEFnXZ — The Athletic (@TheAthletic) January 8, 2026

Τέλος, το ρεπορτάζ σημειώνει ότι πολλά θα κριθούν στο επόμενο διάστημα, όταν ο Αντετοκούνμπο θα μπορεί να ανανεώσει πρόωρα το συμβόλαιό του με την ομάδα, από την οποία -αν δεν το κάνει- μπορεί να αποχωρήσει το καλοκαίρι του 2027.

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Γιάννη Αντετοκούνμπο:

«Το έχω απαντήσει αυτό πολλές φορές. Δεν το λέω ως μομφή, αλλά συνεχίζω να επαναλαμβάνω ότι οι συζητήσεις που γίνονται από άλλους ανθρώπους, από τρίτους, είναι κάτι που δεν μπορώ να ελέγξω. Δεν μπορώ να ελέγξω τι θα πει κάποιος με τον ατζέντη μου, με τον κολλητό μου ή με τον σεφ μου. Το μόνο που μπορώ να ελέγξω είναι τι βγαίνει από το στόμα μου. Και ούτε μία φορά δεν έχω δείξει ότι δεν είμαι επενδυμένος σε αυτή την ομάδα. Αν υπήρξε ποτέ στιγμή στο παρκέ που να φάνηκε ότι “ο Γιάννης δεν θέλει πια να είναι εδώ”, θέλω να μου την υποδείξετε. Δεν υπάρχει. Δεν υπήρξε ποτέ συνέντευξη στην οποία να είπα κάτι τέτοιο. Δεν καταλαβαίνω γιατί ο κόσμος απαξιώνει αυτά που λέω. Ακόμα κι όταν βγει το άρθρο σου, κάποιοι θα πουν “ναι, αλλά…”.

Δεν πάω πουθενά. Είμαι αφοσιωμένος σε αυτή την ομάδα. Θέλω να τη γυρίσουμε. Θέλω να παίξω καλό μπάσκετ. Θέλω να είμαι υγιής. Θέλω να βοηθήσω τους συμπαίκτες μου. Θέλω να κερδίζουμε παιχνίδια. Στα τελευταία έξι ματς είμαστε 4-2. Έχουμε πολλά παιχνίδια μπροστά μας. Είμαι locked in. Είμαι απόλυτα συγκεντρωμένος. Η προτεραιότητά μου είναι να μείνω υγιής.

Ως σήμερα. Ξέρεις πώς λένε για τη γυναίκα σου ότι πάντα πρέπει να λες “ως σήμερα”. Σήμερα είμαι εδώ. Αύριο μπορεί να μην είναι όλα τέλεια. Σήμερα η σχέση μου με τους ανθρώπους γύρω μου είναι εξαιρετική. Αύριο μπορεί να είναι διαφορετική. Το ίδιο ισχύει και στη ζωή. Σήμερα η γυναίκα μου είναι καταπληκτική σύζυγος και μητέρα. Αύριο μπορεί να ξυπνήσει και να πει ότι δεν θέλει άλλο. Το ίδιο ισχύει και με τον GM. Σήμερα έχουμε καλή σχέση. Αύριο μπορεί να αποφασίσει ότι υπάρχει κάτι άλλο εκεί έξω και να κάνει αυτό που πρέπει.

Σήμερα, όμως, είμαι όχι 100%, αλλά ένα εκατομμύριο τοις εκατό αφοσιωμένος στους συμπαίκτες μου, στο επάγγελμά μου, σε αυτή την ομάδα και σε αυτή την πόλη. Ένα εκατομμύριο τοις εκατό. Δεν κοιτάω δεξιά. Δεν κοιτάω αριστερά. Κοιτάω μόνο το επόμενο παιχνίδι, που είναι με τους Λέικερς, και θέλω να το κερδίσουμε. Θέλω να αρχίσουμε να μαζεύουμε νίκες πριν το All-Star για να μπούμε ξανά στη διεκδίκηση. Δεν αξίζουμε να είμαστε 11οι για αυτό που πραγματικά μπορούμε.

Το πλάνο μου είναι να είμαι εδώ για το υπόλοιπο της καριέρας μου. Αν δεν με θέλουν… Εγώ δεν είμαι αυτός που έχει τον έλεγχο. Είμαι εργαζόμενος. Κάποιος γράφει την επιταγή. Και αύριο αυτός που γράφει την επιταγή μπορεί να πει “δεν θέλω να την γράφω άλλο”.

Σε ό,τι αφορά το κομμάτι που ελέγχω εγώ, δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσω τη φωνή μου για να αλλάξω την κατάστασή μου πριν το deadline. Όχι. Είμαι locked in. Είμαι συγκεντρωμένος στο μπάσκετ, στην ομάδα και στην κατάσταση που έχω μπροστά μου. Δεν θα υπάρξει ποτέ σενάριο σε αυτόν τον πλανήτη στο οποίο θα εγκαταλείψω την ομάδα μου. Δεν είναι στη φύση μου.

Δεν χάνω τον ύπνο μου για όλα αυτά. Δεν μου αρέσει να χάνω, είμαι ανταγωνιστικός, θέλω να κερδίζω. Αλλά όλος αυτός ο θόρυβος δεν επηρεάζει τη ζωή μου. Δεν επηρεάζει τα παιδιά μου, δεν επηρεάζει τη γυναίκα μου. Η ζωή μου είναι σταθερή. Αν δεις τους κορυφαίους παίκτες του NBA, όλοι έχουν σταθερή ζωή εκτός παρκέ. Αυτό σου επιτρέπει να είσαι σταθερός και στο παιχνίδι σου.

Δεν θα υπάρξει ποτέ στιγμή που θα βγω και θα πω ότι θέλω trade. Ούτε δημόσια ούτε ιδιωτικά. Αυτό δεν είναι στη φύση μου. Αν είχα ζητήσει trade, θα το γνωρίζατε ήδη. Αλλά δεν το έχω κάνει. Και δεν πρόκειται να το κάνω.

Για να κερδίσεις, δεν μπορείς να κερδίζεις με τους δικούς σου όρους. Όταν πήραμε το πρωτάθλημα, δεν ήθελα πάντα εγώ να έχω την μπάλα και να παίρνω όλα τα σουτ; Το ήθελα. Αλλά το μπάσκετ απαιτεί ανιδιοτέλεια. Πρέπει να είσαι ανιδιοτελής. Το έχω δει αυτό ξανά και ξανά».