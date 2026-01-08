sports betsson
Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026
Αντετοκούνμπο: «Δεν θα υπάρξει ποτέ στιγμή που θα βγω και θα πω ότι θέλω trade» (pic)
Μπάσκετ 08 Ιανουαρίου 2026 | 18:05

Αντετοκούνμπο: «Δεν θα υπάρξει ποτέ στιγμή που θα βγω και θα πω ότι θέλω trade» (pic)

«Πιστός» στους Μιλγουόκι Μπακς δηλώνει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, με εκτενές ρεπορτάζ του αμερικανικού Athletic να αναλύει τα σενάρια για το μέλλον του.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Από το περασμένο καλοκαίρι οι φήμες για το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο αυξάνονται, αφού ρεπορτάζ από τις Ηνωμένες Πολιτείες ανέφερε ότι είχε συνάντηση με τους Νιου Γιορκ Νικς στις αρχές Ιουνίου, αλλά και ότι παραμένει σκεπτικός σε σχέση με το αν θα παραμείνει ή όχι κάτοικος Μιλγουόκι.

Σύμφωνα με το «Athletic» και τον Σαμ Άμικ, o Greek Freak δεν σκέφτεται αυτή την στιγμή να αποχωρήσει από τα «ελάφια», βάζοντας στο… τραπέζι μια δήλωση που πήρε από το Έλληνα σούπερ σταρ, ο οποίος με αργό και ξεκάθαρο τρόπο επισήμανε ότι δεν είναι από τους τύπους που θα βγουν και θα ζητήσουν έτσι ανταλλαγή.

«Δεν θα υπάρξει ποτέ περίπτωση, δεν θα υπάρξει ποτέ στιγμή, που θα βγω και θα πω “θέλω ανταλλαγή”», είπε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και συνέχισε: «Δεν είναι… στη… φύση… μου. Εντάξει;», κατέληξε ο ηγέτης των Μιλγουόκι Μπακς, με τον Άμικ να σημειώνει ότι οι διακοπές στον λόγο του ήταν για να γίνει απόλυτα ξεκάθαρος.

Το σχετικό δημοσίευμα

Τέλος, το ρεπορτάζ σημειώνει ότι πολλά θα κριθούν στο επόμενο διάστημα, όταν ο Αντετοκούνμπο θα μπορεί να ανανεώσει πρόωρα το συμβόλαιό του με την ομάδα, από την οποία -αν δεν το κάνει- μπορεί να αποχωρήσει το καλοκαίρι του 2027.

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Γιάννη Αντετοκούνμπο:

«Το έχω απαντήσει αυτό πολλές φορές. Δεν το λέω ως μομφή, αλλά συνεχίζω να επαναλαμβάνω ότι οι συζητήσεις που γίνονται από άλλους ανθρώπους, από τρίτους, είναι κάτι που δεν μπορώ να ελέγξω. Δεν μπορώ να ελέγξω τι θα πει κάποιος με τον ατζέντη μου, με τον κολλητό μου ή με τον σεφ μου. Το μόνο που μπορώ να ελέγξω είναι τι βγαίνει από το στόμα μου. Και ούτε μία φορά δεν έχω δείξει ότι δεν είμαι επενδυμένος σε αυτή την ομάδα. Αν υπήρξε ποτέ στιγμή στο παρκέ που να φάνηκε ότι “ο Γιάννης δεν θέλει πια να είναι εδώ”, θέλω να μου την υποδείξετε. Δεν υπάρχει. Δεν υπήρξε ποτέ συνέντευξη στην οποία να είπα κάτι τέτοιο. Δεν καταλαβαίνω γιατί ο κόσμος απαξιώνει αυτά που λέω. Ακόμα κι όταν βγει το άρθρο σου, κάποιοι θα πουν “ναι, αλλά…”.

Δεν πάω πουθενά. Είμαι αφοσιωμένος σε αυτή την ομάδα. Θέλω να τη γυρίσουμε. Θέλω να παίξω καλό μπάσκετ. Θέλω να είμαι υγιής. Θέλω να βοηθήσω τους συμπαίκτες μου. Θέλω να κερδίζουμε παιχνίδια. Στα τελευταία έξι ματς είμαστε 4-2. Έχουμε πολλά παιχνίδια μπροστά μας. Είμαι locked in. Είμαι απόλυτα συγκεντρωμένος. Η προτεραιότητά μου είναι να μείνω υγιής.

Ως σήμερα. Ξέρεις πώς λένε για τη γυναίκα σου ότι πάντα πρέπει να λες “ως σήμερα”. Σήμερα είμαι εδώ. Αύριο μπορεί να μην είναι όλα τέλεια. Σήμερα η σχέση μου με τους ανθρώπους γύρω μου είναι εξαιρετική. Αύριο μπορεί να είναι διαφορετική. Το ίδιο ισχύει και στη ζωή. Σήμερα η γυναίκα μου είναι καταπληκτική σύζυγος και μητέρα. Αύριο μπορεί να ξυπνήσει και να πει ότι δεν θέλει άλλο. Το ίδιο ισχύει και με τον GM. Σήμερα έχουμε καλή σχέση. Αύριο μπορεί να αποφασίσει ότι υπάρχει κάτι άλλο εκεί έξω και να κάνει αυτό που πρέπει.

Σήμερα, όμως, είμαι όχι 100%, αλλά ένα εκατομμύριο τοις εκατό αφοσιωμένος στους συμπαίκτες μου, στο επάγγελμά μου, σε αυτή την ομάδα και σε αυτή την πόλη. Ένα εκατομμύριο τοις εκατό. Δεν κοιτάω δεξιά. Δεν κοιτάω αριστερά. Κοιτάω μόνο το επόμενο παιχνίδι, που είναι με τους Λέικερς, και θέλω να το κερδίσουμε. Θέλω να αρχίσουμε να μαζεύουμε νίκες πριν το All-Star για να μπούμε ξανά στη διεκδίκηση. Δεν αξίζουμε να είμαστε 11οι για αυτό που πραγματικά μπορούμε.

Το πλάνο μου είναι να είμαι εδώ για το υπόλοιπο της καριέρας μου. Αν δεν με θέλουν… Εγώ δεν είμαι αυτός που έχει τον έλεγχο. Είμαι εργαζόμενος. Κάποιος γράφει την επιταγή. Και αύριο αυτός που γράφει την επιταγή μπορεί να πει “δεν θέλω να την γράφω άλλο”.

Σε ό,τι αφορά το κομμάτι που ελέγχω εγώ, δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσω τη φωνή μου για να αλλάξω την κατάστασή μου πριν το deadline. Όχι. Είμαι locked in. Είμαι συγκεντρωμένος στο μπάσκετ, στην ομάδα και στην κατάσταση που έχω μπροστά μου. Δεν θα υπάρξει ποτέ σενάριο σε αυτόν τον πλανήτη στο οποίο θα εγκαταλείψω την ομάδα μου. Δεν είναι στη φύση μου.

Δεν χάνω τον ύπνο μου για όλα αυτά. Δεν μου αρέσει να χάνω, είμαι ανταγωνιστικός, θέλω να κερδίζω. Αλλά όλος αυτός ο θόρυβος δεν επηρεάζει τη ζωή μου. Δεν επηρεάζει τα παιδιά μου, δεν επηρεάζει τη γυναίκα μου. Η ζωή μου είναι σταθερή. Αν δεις τους κορυφαίους παίκτες του NBA, όλοι έχουν σταθερή ζωή εκτός παρκέ. Αυτό σου επιτρέπει να είσαι σταθερός και στο παιχνίδι σου.

Δεν θα υπάρξει ποτέ στιγμή που θα βγω και θα πω ότι θέλω trade. Ούτε δημόσια ούτε ιδιωτικά. Αυτό δεν είναι στη φύση μου. Αν είχα ζητήσει trade, θα το γνωρίζατε ήδη. Αλλά δεν το έχω κάνει. Και δεν πρόκειται να το κάνω.

Για να κερδίσεις, δεν μπορείς να κερδίζεις με τους δικούς σου όρους. Όταν πήραμε το πρωτάθλημα, δεν ήθελα πάντα εγώ να έχω την μπάλα και να παίρνω όλα τα σουτ; Το ήθελα. Αλλά το μπάσκετ απαιτεί ανιδιοτέλεια. Πρέπει να είσαι ανιδιοτελής. Το έχω δει αυτό ξανά και ξανά».

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με άλμα τραπεζών διαπέρασε και τις 2.200 μονάδες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με άλμα τραπεζών διαπέρασε και τις 2.200 μονάδες

Alpha Bank: Συνεχίστηκαν τα πακέτα

Alpha Bank: Συνεχίστηκαν τα πακέτα

Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης: Μία από τις πιο δυνατές και σκοτεινές νουβέλες του Ντοστογιέφσκι στο Θησείον
inTickets 08.01.26

Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης: Μία από τις πιο δυνατές και σκοτεινές νουβέλες του Ντοστογιέφσκι στο Θησείον

Η παράσταση Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης, εμπνευσμένη από το έργο, τη ζωή και τη φιλοσοφία του κορυφαίου Ρώσου συγγραφέα, επιχειρεί μια σύγχρονη, εσωτερική ανάγνωση πάνω στην έννοια της πτώσης — σωματικής, ηθικής και υπαρξιακής.

Σύνταξη
«ΤΑΠ ΑΟΥΤ»: Θα φτάσει τα όριά του, θα τα ξεπεράσει και θα συνεχίσει να παλεύει – Ένας καθηλωτικός μονόλογος στο Μικρό Γκλόρια
inTickets 07.01.26

«ΤΑΠ ΑΟΥΤ»: Θα φτάσει τα όριά του, θα τα ξεπεράσει και θα συνεχίσει να παλεύει – Ένας καθηλωτικός μονόλογος στο Μικρό Γκλόρια

Ο καθηλωτικός μονόλογος του Ανδρέα Φλουράκη «ΤΑΠ ΑΟΥΤ» ανεβαίνει στο ανανεωμένο Μικρό Γκλόρια. Το κείμενο ζωντανεύει στη σκηνή με τον Τάσο Κορκό στην ερμηνεία, ενώ τη σκηνοθετική επιμέλεια υπογράφει ο Θανάσης Ισιδώρου.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 08.01.26

Πρόεδρος Γοδόι Κρους για Σαντίνο: «Απορρίφθηκε η πρόταση του Παναθηναϊκού»

Τέλος η υπόθεση Σαντίνο Αντίνο για τον Παναθηναϊκό, με τον πρόεδρο της Γοδόι Κρους να δηλώνει πως η ομάδα του συμφώνησε με την Ρίβερ Πλέιτ για την πώληση του 20χρονου επιθετικού.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 08.01.26

Ο Λανουά χάνει τη… σφυρίχτρα όταν δεν φέρνει Γερμανούς διαιτητές

Κατώτερος των περιστάσεων ο Στεφάν Λανουά ο οποίος δεν μπορεί να ορίσει ρέφερι από άλλο προηγμένο πρωτάθλημα πλην της Bundesliga και όταν δεν έρχονται Γερμανοί καταφεύγει σε λύσεις ανάγκης

Βάιος Μπαλάφας
Ποδόσφαιρο 08.01.26

Ποδόσφαιρο 08.01.26

Τι είπε ο Μόντε Μόρις για τις πρώτες του εντυπώσεις από Ολυμπιακό και ευρωπαϊκό μπάσκετ
Euroleague 08.01.26

Τι είπε ο Μόντε Μόρις για τις πρώτες του εντυπώσεις από Ολυμπιακό και ευρωπαϊκό μπάσκετ

Απόλυτα ικανοποιημένος με όσα έχει συναντήσει στον Ολυμπιακό και την άλλη άκρη του Ατλαντικού δήλωσε ο Μόντε Μόρις, με τον γκαρντ των «ερυθρόλευκων» να τονίζει ότι στόχος του είναι να βελτιώνεται όλο και περισσότερο όσο κυλάει η σεζόν.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο και κεφαλιές: το αθέατο ρίσκο για τον εγκέφαλο
Ποδόσφαιρο 08.01.26

Ποδόσφαιρο και κεφαλιές: το αθέατο ρίσκο για τον εγκέφαλο

Το ποδόσφαιρο δύσκολα θα αλλάξει πρόσωπο από τη μια μέρα στην άλλη και η κεφαλιά ίσως παραμείνει στο παιχνίδι, αλλά η ανεξέλεγκτη επανάληψή της μοιάζει πλέον με ρίσκο που η επιστήμη δεν μπορεί να αγνοήσει.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Σαχτάρ, η «Βραζιλία της Ευρώπης» μέσα στον πόλεμο
Ποδόσφαιρο 08.01.26

Σαχτάρ, η «Βραζιλία της Ευρώπης» μέσα στον πόλεμο

Από την εποχή του Λουτσέσκου μέχρι σήμερα, το ουκρανικό project επιμένει κόντρα στη λογική: έδρα στο Λβιβ, «σπίτι» στην Κρακοβία, ατέλειωτες ώρες λεωφορείου και σειρήνες συναγερμού, αλλά και 12 Βραζιλιάνοι που μεγαλώνουν, παίζουν και ετοιμάζονται να πουληθούν σαν την επόμενη μεγάλη υπόσχεση της αγοράς.

Γεώργιος Μαζιάς
Μπαρτζώκας: «Πολύ αξιόλογο το ρόστερ μας, αλλά οι τίτλοι θέλουν δουλειά»
Euroleague 08.01.26

Μπαρτζώκας: «Πολύ αξιόλογο το ρόστερ μας, αλλά οι τίτλοι θέλουν δουλειά»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας εξέφρασε την ικανοποίησή του για το πώς έχει διαμορφωθεί το ρόστερ του Ολυμπιακού, ωστόσο επεσήμανε ότι για να μεταφραστεί αυτό σε τίτλους και νίκες, χρειάζεται πολλή δουλειά. Τι είπε ενόψει Μπάγερν, για τους τραυματίες και το ντεμπούτο του Ταϊρίκ Τζόουνς.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Παίζει κόντρα στη Μπάγερν ο Μιλουτίνοφ
Euroleague 08.01.26

Παίζει κόντρα στη Μπάγερν ο Μιλουτίνοφ

Στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα για το ματς της Παρασκευής (9/1, 21:15) κόντρα στη Μπάγερν Μονάχου για την Ευρωλίγκα θα είναι ο Νίκολα Μιλουτίνοφ.

Σύνταξη
Εμμανουήλ Καραλής και Ελίνα Τζένγκο κορυφαίοι αθλητές στίβου στην Ελλάδα για το 2025
Αθλητισμός & Σπορ 08.01.26

Εμμανουήλ Καραλής και Ελίνα Τζένγκο κορυφαίοι αθλητές στίβου στην Ελλάδα για το 2025

Ο Εμμανουήλ Καραλής και η Ελίνα Τζένγκο αναδείχθηκαν κορυφαίοι της χρονιάς για το 2025 στην ψηφοφορία της Ομοσπονδίας και απέσπασαν τον πρώτο τους τίτλο στην κατηγορία των Ανδρών και Γυναικών.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Η Αφρική παίζει στο… Παρίσι
Ποδόσφαιρο 08.01.26

Η Αφρική παίζει στο… Παρίσι

Η Île-de-France, η μητροπολιτική περιοχή του Παρισιού αναδεικνύεται στο μεγαλύτερο «φυτώριο» παικτών της CAN 2025, ξεπερνώντας σε γεννήσεις κάθε συμμετέχουσα χώρα από την Αφρική

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Η FIFA φέρνει την τεχνητή νοημοσύνη στο οφσάιντ
Ποδόσφαιρο 08.01.26

Η FIFA φέρνει την τεχνητή νοημοσύνη στο οφσάιντ

Με προηγμένο AI, ψηφιακή σάρωση παικτών και τρισδιάστατες αναπαραστάσεις, το ημιαυτόματο οφσάιντ στα Παγκόσμια Κύπελλα του 2026 η FIFA υπόσχεται πιο γρήγορες, ακριβείς και «κατανοητές» αποφάσεις για όλους.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
«Ναι» στον διάλογο αλλά με τα τρακτέρ στον δρόμο η απάντηση των αγροτών στην κυβέρνηση – Τι δηλώνουν στο in
Στα μπλόκα 08.01.26

«Ναι» στον διάλογο αλλά με τα τρακτέρ στον δρόμο η απάντηση των αγροτών στην κυβέρνηση – Τι δηλώνουν στο in

Με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου την Τρίτη 13 Ιανουαρίου αντιπροσωπεία της πανελλαδικής επιτροπής των μπλόκων.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ανδρουλάκης: Ο «χάρτης μετάβασης» των ΕΔ οδηγεί σε επικίνδυνο αδιέξοδο – Το διεθνές δίκαιο δεν εφαρμόζεται επιλεκτικά
Βουλή 08.01.26

Ανδρουλάκης: Ο «χάρτης μετάβασης» των ΕΔ οδηγεί σε επικίνδυνο αδιέξοδο – Το διεθνές δίκαιο δεν εφαρμόζεται επιλεκτικά

«Πυρά» κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας για το νομοσχέδιο του ΥΠΕΘΑ, αλλά και για τη στάση Μητσοτάκη στο αγροτικό, λέγοντας ότι ο πρωθυπουργός «επενδύει στο χαρτί της πόλωσης»

Σύνταξη
Συγκέντρωση στη Βουλή από εν ενεργεία και απόστρατους στρατιωτικούς κατά του νομοσχεδίου του υπουργείου Άμυνας
Ελλάδα 08.01.26

Συγκέντρωση στη Βουλή από εν ενεργεία και απόστρατους στρατιωτικούς κατά του νομοσχεδίου του υπουργείου Άμυνας

Η πλατεία Συντάγματος έχει γεμίσει από χιλιάδες εν ενεργεία και αποστράτους υπαξιωματικούς και αξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων που διαμαρτύρονται για το νομοσχέδιο του υπουργείου Άμυνας

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Οι πετρελαϊκές των ΗΠΑ ζητούν εξασφάλιση πριν επενδύσουν – Η ασταθής πολιτική Τραμπ τις φοβίζει
Κρατικές εγγυήσεις 08.01.26

Βενεζουέλα: Οι πετρελαϊκές των ΗΠΑ ζητούν εξασφάλιση πριν επενδύσουν – Η ασταθής πολιτική Τραμπ τις φοβίζει

Οι αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες κλήθηκαν από τον Τραμπ να επενδύσουν στη Βενεζουέλα. Η κακή κατάσταση των υποδομών και τα προβλήματα της χώρας είναι το λιγότερο που τις ανησυχεί για το πετρέλαιο

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ποδόσφαιρο 08.01.26

Κουτσούμπας εναντίον κυβέρνησης για αγρότες, Βενεζουέλα και ν/σ για τις Ένοπλες Δυνάμεις
Πολιτική 08.01.26

Κουτσούμπας εναντίον κυβέρνησης για αγρότες, Βενεζουέλα και ν/σ για τις Ένοπλες Δυνάμεις

Δριμύα κριτική στην κυβέρνηση για την δήλωση Μητσοτάκη στη Βενεζουέλα άσκησε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, στην ολομέλεια της Βουλής, κατά τη συζήτηση του ν/σ για τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 08.01.26

Μακρόν: Νεοαποικιακή επιθετικότητα και δίψα για διαμοιρασμό του κόσμου ανάμεσα στις μεγάλες δυνάμεις
Κόσμος 08.01.26

Για νεοαποικιακή επιθετικότητα και δίψα για διαμοιρασμό του κόσμου ανάμεσα στις μεγάλες δυνάμεις προειδοποιεί ο Μακρόν

«Εμείς αρνούμαστε τη νέα αποικιοκρατία και το νέο ιμπεριαλισμό, αλλά αρνούμαστε επίσης την υποτέλεια και την ηττοπάθεια», είπε ο Εμανουέλ Μακρόν

Σύνταξη
Αγρότες: Ανυποχώρητοι στην αδιαλλαξία της κυβέρνησης – Έκλεισαν τον παράδρομο της Εθνικής Οδού στη Θήβα
«Ούτε βήμα πίσω» 08.01.26

Έκλεισαν τον παράδρομο της Εθνικής Οδού οι αγρότες της Θήβας - Ανυποχώρητοι απέναντι στην κυβέρνηση

Οι αγρότες ξεκίνησαν τους 48ωρους αποκλεισμούς που έχουν αποφασίσει σε απάντηση του «εμπαιγμού» εκ μέρους της κυβέρνησης, όπως τον χαρακτηρίζουν

Σύνταξη
Ζελένσκι: Το έγγραφο με τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία είναι έτοιμο – Χρειάζεται την έγκριση του Τραμπ
Λείπει η υπογραφή Τραμπ 08.01.26

Το έγγραφο με τις εγγυήσεις ασφαλείας των ΗΠΑ για την Ουκρανία είναι έτοιμο, λέει ο Ζελενσκι

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι το έγγραφο που καθορίζει τις εγγυήσεις ασφαλείας των ΗΠΑ στην Ουκρανία είναι έτοιμο προς υποβολή στον Τραμπ

Σύνταξη
Οι εποχές αλλάζουν, μαζί κι εμείς: Η Τζούλια Ρόμπερτς δεν θα ξαναπρωταγωνιστούσε στο «Pretty Woman»
1990 08.01.26

Οι εποχές αλλάζουν, μαζί κι εμείς: Η Τζούλια Ρόμπερτς δεν θα ξαναπρωταγωνιστούσε στο «Pretty Woman»

Το «Pretty Woman» χάρισε στην Τζούλια Ρόμπερτς μια υποψηφιότητα για Όσκαρ, ωστόσο, όπως δήλωσε η ηθοποιός «οι ιδέες αλλάζουν» όσο τα χρόνια περνούν, οπότε η ταινία δεν ανταποκρίνεται στην σημερινή πραγματικότητα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Live η συζήτηση του σχεδίου νόμου του υπουργείου Εθνικής Άμυνας στη Βουλή
Επικαιρότητα 08.01.26

Πυρά από την Αντιπολίτευση για αγρότες, Βενεζουέλα και ένοπλες δυνάμεις

Στην Ολομέλεια της Βουλής συζητείται το σχέδιο νόμου του ΥΠΕΘΑ «Χάρτης Μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή», με την αντιπολίτευση να καταθέτει ενστάσεις αντισυνταγματικότητας.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Στην Εισαγγελία κατέθεσε η Ευαγγελία Λιακούλη όλα τα κρίσιμα ερωτήματα για την ευλογιά των αιγοπροβάτων
Πολιτική Γραμματεία 08.01.26

Στην Εισαγγελία κατέθεσε η Λιακούλη του ΠΑΣΟΚ όλα τα κρίσιμα ερωτήματα για την ευλογιά των αιγοπροβάτων

Η τομεάρχης Δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ κλήθηκε σχετικά από την Εισαγγελία Λάρισας, σε συνέχεια των καταγγελιών που υπέβαλε για διαχείριση της ζωονόσου εκ μέρους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 

Σύνταξη
Συνταξιοδοτικό αδιέξοδο – Ζοφερό μέλλον για εκατομμύρια πολίτες στην ΕΕ υπό την πίεση του δημογραφικού
Έρευνα 08.01.26

Συνταξιοδοτικό αδιέξοδο στην Ευρώπη - Ζοφερό μέλλον για εκατομμύρια πολίτες υπό την πίεση του δημογραφικού

Τι δείχνει έρευνα της YouGov για την εικόνα που έχουν οι πολίτες στην Ευρώπη όσον αφορά το συνταξιοδοτικό σύστημα και τη βιωσιμότητά του - Ποιες μεταρρυθμίσεις απορρίπτουν και για ποιες «το συζητούν»

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Βουλή: Απορρίφθηκε η ένσταση αντισυνταγματικότητας για το βαθμολόγιο των υπαξιωματικών του στρατού
Πολιτική 08.01.26

Βουλή: Απορρίφθηκε η ένσταση αντισυνταγματικότητας για το βαθμολόγιο των υπαξιωματικών του στρατού

Απέρριψε η Ολομέλεια της Βουλής την ένσταση αντισυνταγματικότητας που κατέθεσαν το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για τις Ένοπλες Δυνάμεις

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Ρωσία – Κίνα για κατάληψη τάνκερ: Η Ουάσιγκτον είναι διατεθειμένη να προκαλέσει σοβαρές διεθνείς κρίσεις
Κόσμος 08.01.26

Οι ΗΠΑ είναι διατεθειμένες να προκαλέσουν σοβαρές διεθνείς κρίσεις - Τι λένε Ρωσία και Κίνα για την κατάληψη τάνκερ

Ρωσία και Κίνα αντιδρούν στην κατάληψη τάνκερ που μετέφεραν πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα - Για επικίνδυνες και ανησυχητικές εξελίξεις μιλά η Μόσχα

Σύνταξη
Χαρίτσης: Δεν μπορεί οι προσωπικές επιδιώξεις του Μητσοτάκη να στρέφονται σε βάρος των εθνικών συμφερόντων
Βουλή 08.01.26

Χαρίτσης: Δεν μπορεί οι προσωπικές επιδιώξεις του Μητσοτάκη να στρέφονται σε βάρος των εθνικών συμφερόντων

«Δεν μπορεί να δίνει επιχειρήματα σε λογικές αναθεωρητικές που ειδικά για εμάς, για την Ελλάδα, είναι εξαιρετικά επικίνδυνες», επισήμανε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
