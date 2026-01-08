sports betsson
Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Αντετοκούνμπο μετά την ήττα από τους Γουόριορς: «Να πιστεύουμε ότι θα είναι μία σπουδαία ιστορία επιστροφής»
Μπάσκετ 08 Ιανουαρίου 2026 | 15:46

Αντετοκούνμπο μετά την ήττα από τους Γουόριορς: «Να πιστεύουμε ότι θα είναι μία σπουδαία ιστορία επιστροφής»

Οι δηλώσεις του Γιάννη Αντετοκούνμπο, μετά την ήττα των Μιλγουόκι Μπακς από τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς στο Σαν Φρανσίσκο.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
To «τέλειο» σάντουιτς του Χάρβαρντ

To «τέλειο» σάντουιτς του Χάρβαρντ

Spotlight

Οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς επικράτησαν των Μπακς με 120 -113, ωστόσο η εξαιρετική προσπάθεια του Γιάννη Αντετοκούνμπο (34π.) δεν ήταν αρκετή για τα Ελάφια.

Μάλιστα, ο Αντετοκούνμπο μίλησε μετά το ματς και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην εικόνα των Μπακς, αλλά και το τι πρέπει να κάνουν ενόψει της δύσκολης συνέχειας.

Αναλυτικά όσα είπε ο Αντετοκούνμπο

YouTube thumbnail

«Νομίζω ότι είμαστε πιο κοντά σε αυτό που νομίζουμε. Πρέπει να μείνουμε στο πλάνο και θα είμαστε καλά. Συγχαρητήρια στο Γκόλντεν Στέιτ, νομίζω ότι έπαιξαν καλό μπάσκετ, έβαλαν δύσκολα σουτ. Όταν χτίζεις νοοτροπία νικητή όλα αυτά τα χρόνια, αυτό συμβαίνει. Έχουμε δύο ακόμα σε αυτό το ταξίδι, ελπίζουμε να πάρουμε τα δύο επόμενα και να επιστρέψουμε σπίτι.

Πιστεύω πραγματικά ότι οι διαιτητές είναι άνθρωποι και θα χάσουν μερικές φάσεις. Είναι ΟΚ. Δεν νομίζω ότι είμαι από τους παίκτες που διαμαρτύρονται πολύ. Προφανώς όλοι έχουν μάτια και έχουν την άποψή τους. Στο τέλος της ημέρας είναι άνθρωποι, θα χάσουν φάσεις. Αλλά νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι η σχέση παίκτη – διαιτητή. Ερχόμενος από την Ελλάδα έβλεπα στην τηλεόραση όταν ο Άιβερσον, ο Τζόρτναν, ο Κόμπι, ο Σακ και όλοι αυτοί οι σπουδαίοι προσέγγιζαν τους διαιτητές και είχαν συζητήσεις για το τι νόμιζαν ότι ήταν, ένιωθαν άνετα να το κάνουν.

Προσπαθώ να παίζω τίμιο παιχνίδι. Αν πέσω στο παρκέ σημαίνει ότι κάποιος με έσπρωξε ή με χτύπησε στο πρόσωπο. Έχω ένα καλάθι που κατά τη γνώμη μου ήταν και φάουλ. Κατεβαίνοντας κάποιος με έσπρωξε, το είδατε; Δεν είμαι τρελός έτσι; Γιατί δεν σφυρίζεται; Αλλά καταλαβαίνω, είναι άνθρωποι. Κάποιες φορές προσεγγίζω τον διαιτητή και ανεβάζω τον τόνο της φωνής μου, κάποιες φορές κάνουν το ίδιο, είναι άνθρωποι και το καταλαβαίνω.

Πρέπει να ζω με αυτό και να προσπαθώ να μην διαμαρτύρομαι. Δεν είναι αυτός ο λόγος που χάσαμε. Το Γκόλντεν Στέιτ έπαιξε καλύτερα. Δεν εμπιστευόμασταν ο ένας τον άλλον, δεν παίρναμε τα ριμπάουντ. Υπήρχαν στιγμές που η ενέργεια και η προσπάθεια ήταν καλή και κάποιες στιγμές που δεν ήταν. Έκαναν το ακριβώς αντίθετο και κατάφεραν να πάρουν το ματς.

Πρέπει να πιστεύουμε. Πρέπει να πιστεύουμε ότι θα είναι μία σπουδαία ιστορία επιστροφής. Δεν πρέπει να κάνουμε πολλά λάθη γιατί θα μείνουμε εκτός μάχης. Πρέπει να πιστέψουμε ότι είμαστε καλή ομάδα. Δεν είμαστε η ομάδα του 2019-20 που θα κερδίζαμε κάθε ομάδα 10-15 πόντους. Δεν είμαστε εκείνη η ομάδα, αλλά είμαστε μία ομάδα μπορεί κάθε βράδυ να κερδίζει το παιχνίδι. Αλλά πρέπει να βάλουμε τους εαυτούς μας σε αυτή τη θέση».

Headlines:
Ταμείο Ανάκαμψης
Ταμείο Ανάκαμψης: Πού υστερεί η Ελλάδα

Ταμείο Ανάκαμψης: Πού υστερεί η Ελλάδα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
To «τέλειο» σάντουιτς του Χάρβαρντ

To «τέλειο» σάντουιτς του Χάρβαρντ

Business
Motor Oil: Στα 35,40 ευρώ αύξησε την τιμή στόχο η Piraeus Securities

Motor Oil: Στα 35,40 ευρώ αύξησε την τιμή στόχο η Piraeus Securities

inWellness
inTown
Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης: Μία από τις πιο δυνατές και σκοτεινές νουβέλες του Ντοστογιέφσκι στο Θησείον
inTickets 08.01.26

Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης: Μία από τις πιο δυνατές και σκοτεινές νουβέλες του Ντοστογιέφσκι στο Θησείον

Η παράσταση Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης, εμπνευσμένη από το έργο, τη ζωή και τη φιλοσοφία του κορυφαίου Ρώσου συγγραφέα, επιχειρεί μια σύγχρονη, εσωτερική ανάγνωση πάνω στην έννοια της πτώσης — σωματικής, ηθικής και υπαρξιακής.

Σύνταξη
«ΤΑΠ ΑΟΥΤ»: Θα φτάσει τα όριά του, θα τα ξεπεράσει και θα συνεχίσει να παλεύει – Ένας καθηλωτικός μονόλογος στο Μικρό Γκλόρια
inTickets 07.01.26

«ΤΑΠ ΑΟΥΤ»: Θα φτάσει τα όριά του, θα τα ξεπεράσει και θα συνεχίσει να παλεύει – Ένας καθηλωτικός μονόλογος στο Μικρό Γκλόρια

Ο καθηλωτικός μονόλογος του Ανδρέα Φλουράκη «ΤΑΠ ΑΟΥΤ» ανεβαίνει στο ανανεωμένο Μικρό Γκλόρια. Το κείμενο ζωντανεύει στη σκηνή με τον Τάσο Κορκό στην ερμηνεία, ενώ τη σκηνοθετική επιμέλεια υπογράφει ο Θανάσης Ισιδώρου.

Σύνταξη
Αθλητική Ροή
Euroleague 08.01.26

Τι είπε ο Μόντε Μόρις για τις πρώτες του εντυπώσεις από Ολυμπιακό και ευρωπαϊκό μπάσκετ

Απόλυτα ικανοποιημένος με όσα έχει συναντήσει στον Ολυμπιακό και την άλλη άκρη του Ατλαντικού δήλωσε ο Μόντε Μόρις, με τον γκαρντ των «ερυθρόλευκων» να τονίζει ότι στόχος του είναι να βελτιώνεται όλο και περισσότερο όσο κυλάει η σεζόν.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 08.01.26

Ποδόσφαιρο και κεφαλιές: το αθέατο ρίσκο για τον εγκέφαλο

Το ποδόσφαιρο δύσκολα θα αλλάξει πρόσωπο από τη μια μέρα στην άλλη και η κεφαλιά ίσως παραμείνει στο παιχνίδι, αλλά η ανεξέλεγκτη επανάληψή της μοιάζει πλέον με ρίσκο που η επιστήμη δεν μπορεί να αγνοήσει.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
betson_textlink
Stream sports
Τι είπε ο Μόντε Μόρις για τις πρώτες του εντυπώσεις από Ολυμπιακό και ευρωπαϊκό μπάσκετ
Euroleague 08.01.26

Τι είπε ο Μόντε Μόρις για τις πρώτες του εντυπώσεις από Ολυμπιακό και ευρωπαϊκό μπάσκετ

Απόλυτα ικανοποιημένος με όσα έχει συναντήσει στον Ολυμπιακό και την άλλη άκρη του Ατλαντικού δήλωσε ο Μόντε Μόρις, με τον γκαρντ των «ερυθρόλευκων» να τονίζει ότι στόχος του είναι να βελτιώνεται όλο και περισσότερο όσο κυλάει η σεζόν.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο και κεφαλιές: το αθέατο ρίσκο για τον εγκέφαλο
Ποδόσφαιρο 08.01.26

Ποδόσφαιρο και κεφαλιές: το αθέατο ρίσκο για τον εγκέφαλο

Το ποδόσφαιρο δύσκολα θα αλλάξει πρόσωπο από τη μια μέρα στην άλλη και η κεφαλιά ίσως παραμείνει στο παιχνίδι, αλλά η ανεξέλεγκτη επανάληψή της μοιάζει πλέον με ρίσκο που η επιστήμη δεν μπορεί να αγνοήσει.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Σαχτάρ, η «Βραζιλία της Ευρώπης» μέσα στον πόλεμο
Ποδόσφαιρο 08.01.26

Σαχτάρ, η «Βραζιλία της Ευρώπης» μέσα στον πόλεμο

Από την εποχή του Λουτσέσκου μέχρι σήμερα, το ουκρανικό project επιμένει κόντρα στη λογική: έδρα στο Λβιβ, «σπίτι» στην Κρακοβία, ατέλειωτες ώρες λεωφορείου και σειρήνες συναγερμού, αλλά και 12 Βραζιλιάνοι που μεγαλώνουν, παίζουν και ετοιμάζονται να πουληθούν σαν την επόμενη μεγάλη υπόσχεση της αγοράς.

Γεώργιος Μαζιάς
Μπαρτζώκας: «Πολύ αξιόλογο το ρόστερ μας, αλλά οι τίτλοι θέλουν δουλειά»
Euroleague 08.01.26

Μπαρτζώκας: «Πολύ αξιόλογο το ρόστερ μας, αλλά οι τίτλοι θέλουν δουλειά»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας εξέφρασε την ικανοποίησή του για το πώς έχει διαμορφωθεί το ρόστερ του Ολυμπιακού, ωστόσο επεσήμανε ότι για να μεταφραστεί αυτό σε τίτλους και νίκες, χρειάζεται πολλή δουλειά. Τι είπε ενόψει Μπάγερν, για τους τραυματίες και το ντεμπούτο του Ταϊρίκ Τζόουνς.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Παίζει κόντρα στη Μπάγερν ο Μιλουτίνοφ
Euroleague 08.01.26

Παίζει κόντρα στη Μπάγερν ο Μιλουτίνοφ

Στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα για το ματς της Παρασκευής (9/1, 21:15) κόντρα στη Μπάγερν Μονάχου για την Ευρωλίγκα θα είναι ο Νίκολα Μιλουτίνοφ.

Σύνταξη
Εμμανουήλ Καραλής και Ελίνα Τζένγκο κορυφαίοι αθλητές στίβου στην Ελλάδα για το 2025
Αθλητισμός & Σπορ 08.01.26

Εμμανουήλ Καραλής και Ελίνα Τζένγκο κορυφαίοι αθλητές στίβου στην Ελλάδα για το 2025

Ο Εμμανουήλ Καραλής και η Ελίνα Τζένγκο αναδείχθηκαν κορυφαίοι της χρονιάς για το 2025 στην ψηφοφορία της Ομοσπονδίας και απέσπασαν τον πρώτο τους τίτλο στην κατηγορία των Ανδρών και Γυναικών.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Η Αφρική παίζει στο… Παρίσι
Ποδόσφαιρο 08.01.26

Η Αφρική παίζει στο… Παρίσι

Η Île-de-France, η μητροπολιτική περιοχή του Παρισιού αναδεικνύεται στο μεγαλύτερο «φυτώριο» παικτών της CAN 2025, ξεπερνώντας σε γεννήσεις κάθε συμμετέχουσα χώρα από την Αφρική

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Η FIFA φέρνει την τεχνητή νοημοσύνη στο οφσάιντ
Ποδόσφαιρο 08.01.26

Η FIFA φέρνει την τεχνητή νοημοσύνη στο οφσάιντ

Με προηγμένο AI, ψηφιακή σάρωση παικτών και τρισδιάστατες αναπαραστάσεις, το ημιαυτόματο οφσάιντ στα Παγκόσμια Κύπελλα του 2026 η FIFA υπόσχεται πιο γρήγορες, ακριβείς και «κατανοητές» αποφάσεις για όλους.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
«Για αυτό έφυγε ο Ταϊρίκ Τζόουνς» – Η «αναβάθμιση» στον Ολυμπιακό, ο ρόλος του Ομπράντοβιτς και η σχέση με τον κόσμο
Euroleague 08.01.26

«Για αυτό έφυγε ο Ταϊρίκ Τζόουνς» – Η «αναβάθμιση» στον Ολυμπιακό, ο ρόλος του Ομπράντοβιτς και η σχέση με τον κόσμο

Οι Σέρβοι συνεχίζουν να ασχολούνται με την περίπτωση του Ταϊρίκ Τζόουνς και τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό, όμως ξεκαθαρίζουν ποιος είναι ο ρόλος που είχε ο Ομπράντοβιτς στην εξέλιξη του Αμερικανού, αλλά και τη σχέση του με τον κόσμο της Παρτιζάν.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ρωσία – Κίνα για κατάληψη τάνκερ: Η Ουάσιγκτον είναι διατεθειμένη να προκαλέσει σοβαρές διεθνείς κρίσεις
Κόσμος 08.01.26

Ρωσία – Κίνα για κατάληψη τάνκερ: Η Ουάσιγκτον είναι διατεθειμένη να προκαλέσει σοβαρές διεθνείς κρίσεις

Ρωσία και Κίνα αντιδρούν στην κατάληψη τάνκερ που μετέφεραν πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα - Για επικίνδυνες και ανησυχητικές εξελίξεις μιλά η Μόσχα

Σύνταξη
Χαρίτσης: Δεν μπορεί οι προσωπικές επιδιώξεις του Μητσοτάκη να στρέφονται σε βάρος των εθνικών συμφερόντων
Βουλή 08.01.26

Χαρίτσης: Δεν μπορεί οι προσωπικές επιδιώξεις του Μητσοτάκη να στρέφονται σε βάρος των εθνικών συμφερόντων

«Δεν μπορεί να δίνει επιχειρήματα σε λογικές αναθεωρητικές που ειδικά για εμάς, για την Ελλάδα, είναι εξαιρετικά επικίνδυνες», επισήμανε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Υπόθεση Ρομπ Ράινερ: Εκτός υπεράσπισης ο δικηγόρος του γιου του που κατηγορείται για τη δολοφονία του
Τον θεωρεί αθώο 08.01.26

Υπόθεση Ρομπ Ράινερ: Εκτός υπεράσπισης ο δικηγόρος του γιου του που κατηγορείται για τη δολοφονία του

Νέα εξέλιξη στην υπόθεση του Νικ Ράινερ, γιου του σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ: ο δικηγόρος του αποσύρθηκε, παρότι δηλώνει ότι τον θεωρεί αθώο. Ο 32χρονος δεν έχει ακόμη τοποθετηθεί στο δικαστήριο και πλέον εκπροσωπείται από δημόσιο συνήγορο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Υπαναχώρηση Δένδια: «Το Διεθνές Δίκαιο είναι διαχρονικά κύριο συστατικό της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής»
Πολιτική Γραμματεία 08.01.26

Υπαναχώρηση Δένδια: «Το Διεθνές Δίκαιο είναι διαχρονικά κύριο συστατικό της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής»

Μιλώντας στην Βουλή, ο Νίκος Δένδιας έδωσε εξηγήσεις τόσο για τον ίδιο όσο και για τον πρωθυπουργό, επαναφέροντας στην κυβερνητική επιχειρηματολογία την αξία του διεθνούς δικαίου

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Το νομοσχέδιο για τις Ένοπλες Δυνάμεις και οι σφοδρές αντιδράσεις των Υπαξιωματικών
Πολιτική 08.01.26

Το νομοσχέδιο για τις Ένοπλες Δυνάμεις και οι σφοδρές αντιδράσεις των Υπαξιωματικών

Τι λένε οι Υπαξιωματικοί για το νομοσχέδιο για τις Ένοπλες Δυνάμεις, πού θίγονται και γιατί αντιδρούν, τι θεραπεύει το νομοσχέδιο σύμφωνα με τους υποστηρικτές του.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Κόρινθος: Βίντεο ντοκουμέντο από το σοκαριστικό τροχαίο με τους δύο νεκρούς
Τι είπε μάρτυρας 08.01.26

Βίντεο ντοκουμέντο από το σοκαριστικό τροχαίο με τους δύο νεκρούς στην Κόρινθο

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε όταν το αυτοκίνητο που κινούνταν στην περιοχή Εξαμίλια εξετράπη της πορείας του κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες και κατέληξε στην αυλή του σπιτιού

Σύνταξη
Πτώση τμήματος της περίφραξης στο γήπεδο ποδοσφαίρου του «Πάρκου Λαού» στη Χαλκίδα
Προσοχή 08.01.26

Πτώση τμήματος της περίφραξης στο γήπεδο ποδοσφαίρου του «Πάρκου Λαού» στη Χαλκίδα

Ισχυροί άνεμοι ξήλωσαν την περίφραξη γηπέδου στη Χαλκίδα με τον Δήμο Χαλκιδαίων να ζητάει από τούς πολίτες να μην προσεγγίζουν στο σημείο και να μην κάνουν χρήση του γηπέδου μέχρι την αποκατάσταση των ζημιών.

Σύνταξη
Πικρή γεύση για τη Nestlé από την ανάκληση βρεφικού γάλακτος – Έως και 1,2 δισ. ελβετικά φράγκα ζημιά
Κίνδυνος 08.01.26

Πικρή γεύση για τη Nestlé από την ανάκληση βρεφικού γάλακτος – Έως και 1,2 δισ. ελβετικά φράγκα ζημιά

Η Nestlé ανακοίνωσε την ανάκληση παρτίδων βρεφικών γαλάτων, συμπεριλαμβανομένων των NAN, BEBA, Guigoz, SMA και Alfamino, λόγω πιθανής μόλυνσης με κερουλίδη, μια τοξίνη που μπορεί να προκαλέσει ναυτία και έμετο

Σύνταξη
Παρίσι: Βουτιά θανάτου από ρώσο δημοσιογράφο που είχε βρει καταφύγιο στη Γαλλία – Τι εξετάζουν οι Αρχές
Έπεσε από τον 7ο 08.01.26

Βουτιά θανάτου από ρώσο δημοσιογράφο που είχε βρει καταφύγιο στη Γαλλία - Τι εξετάζουν οι Αρχές

Ο 38χρονος δημοσιογράφος έπεσε από το παράθυρο του διαμερίσματός του στον έβδομο όροφο του κτιρίου όπου διέμενε στο Παρίσι - Οι αστυνομικοί βρήκαν μια καρέκλα δίπλα στο περβάζι

Σύνταξη
Μινεάπολη: 1,5 χλμ από το σημείο που δολοφονήθηκε ο Φλόιντ, η ICE σκότωσε εν ψυχρώ τη 37χρονη Γκουντ –
Αποκαλυπτικές μαρτυρίες 08.01.26

Οργή στη Μινεάπολη: Κοντά στο σημείο που δολοφονήθηκε ο Φλόιντ, η ICE σκότωσε τη 37χρονη Γκουντ - Κατηγορεί το θύμα ο Τραμπ

Η οργή ξεχειλίζει στη Μινεάπολη από την εν ψυχρώ δολοφονία της 37χρονης Αμερικανίδας, μητέρας τριών παιδιών, από πράκτορα της ICE την ώρα που είχαν βγει για «σαφάρι» μεταναστών - Συγκλονιστικές μαρτυρίες

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Τι είπε ο Μόντε Μόρις για τις πρώτες του εντυπώσεις από Ολυμπιακό και ευρωπαϊκό μπάσκετ
Euroleague 08.01.26

Τι είπε ο Μόντε Μόρις για τις πρώτες του εντυπώσεις από Ολυμπιακό και ευρωπαϊκό μπάσκετ

Απόλυτα ικανοποιημένος με όσα έχει συναντήσει στον Ολυμπιακό και την άλλη άκρη του Ατλαντικού δήλωσε ο Μόντε Μόρις, με τον γκαρντ των «ερυθρόλευκων» να τονίζει ότι στόχος του είναι να βελτιώνεται όλο και περισσότερο όσο κυλάει η σεζόν.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο και κεφαλιές: το αθέατο ρίσκο για τον εγκέφαλο
Ποδόσφαιρο 08.01.26

Ποδόσφαιρο και κεφαλιές: το αθέατο ρίσκο για τον εγκέφαλο

Το ποδόσφαιρο δύσκολα θα αλλάξει πρόσωπο από τη μια μέρα στην άλλη και η κεφαλιά ίσως παραμείνει στο παιχνίδι, αλλά η ανεξέλεγκτη επανάληψή της μοιάζει πλέον με ρίσκο που η επιστήμη δεν μπορεί να αγνοήσει.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Παπαναστάσης: Το ν/σ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας «λαιμητόμος» και «ταφόπλακα» για τις Ένοππλες Δυνάμεις
Πολιτική Γραμματεία 08.01.26

Παπαναστάσης: Το ν/σ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας «λαιμητόμος» και «ταφόπλακα» για τις Ένοππλες Δυνάμεις

Ο βουλευτής του ΚΚΕ, Νίκος Παπαναστάσης σημείωσε στην Ολομέλεια της Βουλής, ότι το ν/σ του ΥΠΕΘΑ στοχεύει στην προσαρμογή στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς.

Σύνταξη
«Σλάντεκ» του Έντεν φον Χόρβατ στο ΠΛΥΦΑ
Culture Live 08.01.26

«Σλάντεκ» του Έντεν φον Χόρβατ στο ΠΛΥΦΑ

Το πολιτικό δράμα που αναδεικνύει ότι ο φασισμός δεν είναι παρελθόν αλλά ένας διαρκής και διαχρονικός κίνδυνος ο οποίος βρίσκει πάντα νέους τρόπους να επιστρέφει

Σύνταξη
Να μην καταργηθούν οι σχολικές επιτροπές ζητάει ο Δήμαρχος Μυτιλήνης
Το αίτημα 08.01.26

Να μην καταργηθούν οι σχολικές επιτροπές ζητάει ο Δήμαρχος Μυτιλήνης

Για τον Δήμο Μυτιλήνης η πιθανή κατάργησή των σχολικών επιτροπών θα μεταφέρει δυσανάλογη πίεση στις ήδη σοβαρά υποστελεχωμένες υπηρεσίες του, αναφέρει ο Δήμαρχος σε επιστολή του προς το ΥΠΕΣ.

Σύνταξη
Σαχτάρ, η «Βραζιλία της Ευρώπης» μέσα στον πόλεμο
Ποδόσφαιρο 08.01.26

Σαχτάρ, η «Βραζιλία της Ευρώπης» μέσα στον πόλεμο

Από την εποχή του Λουτσέσκου μέχρι σήμερα, το ουκρανικό project επιμένει κόντρα στη λογική: έδρα στο Λβιβ, «σπίτι» στην Κρακοβία, ατέλειωτες ώρες λεωφορείου και σειρήνες συναγερμού, αλλά και 12 Βραζιλιάνοι που μεγαλώνουν, παίζουν και ετοιμάζονται να πουληθούν σαν την επόμενη μεγάλη υπόσχεση της αγοράς.

Γεώργιος Μαζιάς
Ροδόπη: Αγνοείται ηλικιωμένος στον ποταμό Λίσσο – Μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του
Ροδόπη 08.01.26

Αγνοείται ηλικιωμένος στον ποταμό Λίσσο - Μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του

Στο σημείο που αγνοείται ο ηλικιωμένος αγρότης επιχειρούν η Ελληνική Αστυνομία, η ΕΜΑΚ και η πυροσβεστική, εθελοντές, όπως και στελέχη της περιφερειακής ενότητας Ροδόπης

Σύνταξη
Ένα σχέδιο γεμάτο ιστορίες – Βρέθηκε το DNA του Λεονάρντο ντα Βίντσι;
Art 08.01.26

Ένα σχέδιο γεμάτο ιστορίες – Βρέθηκε το DNA του Λεονάρντο ντα Βίντσι;

Επιστήμονες εντόπισαν ανθρώπινο DNA σε σχέδιο που συνδέεται με τον Λεονάρντο ντα Βίντσι, σε μια ανακάλυψη που δεν αποδεικνύει την πατρότητα του έργου, αλλά ανοίγει νέες προοπτικές για την απόδοση και τη μελέτη έργων της Αναγέννησης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
ΟΣΕΤΕΕ: Πάνω από 200 νεκροί σε εργατικά δυστυχήματα το 2025 – «Τρομακτικό, αλλά αναμενόμενο από τις αντεργατικές πολιτικές»
Στοιχεία ΟΣΕΤΕΕ 08.01.26

Πάνω από 200 νεκροί σε εργατικά δυστυχήματα το 2025 - «Τρομακτικό, αλλά αναμενόμενο από τις αντεργατικές πολιτικές»

Τα τελικά στοιχεία αναμένεται να ανακοινωθούν στα τέλη Φεβρουαρίου όταν θα ολοκληρωθεί η διασταύρωση των περιστατικών και η διερεύνηση υποθέσεων που δεν έχουν δει το φως της δημοσιότητας

Σύνταξη
Νέα Σμύρνη: Υπό έλεγχο φωτιά σε διαμέρισμα 3ου ορόφου
Απεγκλωβίστηκαν ένοικοι 08.01.26

Υπό έλεγχο φωτιά σε διαμέρισμα στη Νέα Σμύρνη (βίντεο)

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα επί της οδού Νυμφαίου στη Νέα Σμύρνη - Η Πυροσβεστική απεγκλώβισε από την ταράτσα ενοίκους της πολυκατοικίας που είχαν ανέβει στην ταράτσα λόγω των πυκνών καπνών

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο