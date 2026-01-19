Χοκς – Μπακς 110-112: Νίκη – ανάσα στην Ατλάντα με «διπλό» Αντετοκούνμπο (vid)

Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να παίζει στο… ρελαντί, οι Μιλγουόκι Μπακς επέστρεψαν στις νίκες μετά από τρία σερί ανεπιτυχή αποτελέσματα επικρατώντας των Ατλάντα Χοκς εκτός έδρας με 112-110. Έτσι τα «ελάφια» συνεχίζουν τις προσπάθειές τους για να μπουν στη δεκάδα που οδηγεί στα πλέι ιν.

Η ομάδα του Ντοκ Ρίβερς πήρε ένα καλό προβάδισμα από τη δεύτερη περίοδο και έπειτα, όμως στο τέλος της τέταρτης περιόδου, η ομάδα χαλάρωσε και τα «γεράκια» βρήκαν ευκαιρία να κάνουν την αντεπίθεσή τους, ωστόσο ο «Greek Freak» και η παρέα του πήραν την πολυπόθητη νίκη.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο που σταμάτησε στους 21 πόντους, κατεβάζοντας και 17 ριμπάουντ, ενώ μοίρασε και 6 ασίστ σε 30 λεπτά που έμεινε στο παρκέ.

Πολύ καλή προσπάθεια από τον Πόρτις με 19 και από τον Έι Τζέι Γκριν με 18 πόντους. Από την άλλη, ο Νικέιλ Αλεξάντερ-Γουόκερ μέτρησε 32 πόντους, ο Τζέιλεν Τζόνσον 28 πόντους με 16 ριμπάουντ, ενώ ο Ντάισον Ντάνιελς άγγιξε το τριπλ-νταμπλ με 17 πόντους, 10 ασίστ και 9 ριμπάουντ.

Τα δωδεκάλεπτα: 19-20, 38-54, 72-80, 110-112

ΑΤΛΑΝΤΑ ΧΟΚΣ (Koυίν Σνάιντερ): Κίσπερτ 2, Τζόνσον 28 (3/6 τρίποντα, 3/6 βολές, 16 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Οκόνγκου (0/6 σουτ, 4/4 βολές, 10 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα), Ντάνιελς 17 (8/14 δίποντα, 9 ριμπάουντ, 10 ασίστ, 3 κλεψίματα), Αλεξάντερ-Γουόκερ 32 (2/4 δίποντα, 7/16 βολές, 7/7 βολές, 6 ριμπάουντ, 6 ασίστ), ΜακΚόλουμ 17 (2), Γκέι 2, Κρέιτσι (0/6 τρίποντα), Κενάρντ 2, Νούελ 6 (3/4 δίποντα)

ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ (Ντοκ Ρίβερς): Κούζμα 10 (1), Αντετοκούνμπο 21, Τέρνερ 14 (4/6 τρίποντα, 8 ριμπάουντ), Γκριν 18 (6/12 τρίποντα), Ρόλινς 14 (1), Πόρτερ 9 (2/5 δίποντα, 5/5 βολές, 6 ριμπάουντ, 7 ασίστ), Πόρτις 19 (5/8 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Χάρις 2, Νανς 5 (1)