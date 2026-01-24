Μπακς – Νάγκετς 100-102: Νέα ήττα για τους Μπακς, πάλευε ξανά μόνος του ο Αντετοκούνμπο

Σε πολύ άσχημη κατάσταση βρίσκονται οι Μιλγουόκι Μπακς, συνεχίζοντας τις κακές εμφανίσεις, χάνοντας αυτή τη φορά από τους Ντένβερ Νάγκετς στο Ουισκόνσιν με 102-100. Σε ένα παιχνίδι όπου οι φιλοξενούμενοι παρατάχθηκαν χωρίς παίκτες όπως οι Γιόκιτς, Μάρεϊ, Τζόνσον, Γουόκερ, Μπράουν, Βαλαντσιούνας, ενώ έχασαν και τον Γκόρντον στο δεύτερο μέρος.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο προσπάθησε ξανά να πάρει την ομάδα στις πλάτες του, δίχως όμως αποτέλεσμα, δείχνοντας απογοητευμένος όσες φορές τον… τσάκωσε η κάμερα στον πάγκο. Έτσι τα «ελάφια» έπεσαν στο 18-26 και βλέπουν τη δεκάδα να απομακρύνεται, ενώ οι «σβόλοι» ανέβηκαν στο 31-15 και είναι τρίτοι στη Δύση.

Thanasis Antetokounmpo consoling his brother Giannis while he’s injured on the bench ❤️ pic.twitter.com/zkO9TsrJOp — NBA on Prime (@NBAonPrime) January 24, 2026

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τους Νάγκετς να έχουν ένα μικρό προβάδισμα στην πρώτη περίοδο, η οποία όμως έκλεισε ισόπαλη 21-21. Στο δεύτερο δωδεκάλεπτο οι Μπακς αντέδρασαν και πέρασαν μπροστά, για λίγο όμως αφού το Ντένβερ πήρε τα ηνία στο ημίχρονο 48-42. Η τρίτη περίοδος άνηκε στους Νάγκετς οι οποίοι είχαν τον απόλυτο έλεγχο, μέχρι το φινάλε που τα «ελάφια» προσπάθησαν να αντεπιτεθούν, όμως δεν υπήρχε χρόνος για κάτι παραπάνω.

Τα highlights από το Μπακς – Νάγκετς

Ο Greek Freak σταμάτησε στους 22 πόντους, μαζί με 13 ριμπάουντ, 7 ασίστ και 4 λάθη σε 32 λεπτά συμμετοχής, με τον Ράιαν Ρόλινς να έχει 21, τον Μάιλς Τέρνερ 17 και τους Κάιλ Κούζμα, Μπόμπι Πόρτις από 11 πόντους. Στην άλλη πλευρά, ο Τζούλιαν Στρόδερ είχε 20 πόντους, ο Τιμ Χάρνταγουεϊ Τζούνιορ 17 και ο Μπρους Μπράουν 15 πόντους.

Τα δωδεκάλεπτα: 21-21, 42-48, 63-78, 100-102

ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ (Ντοκ Ρίβερς): Κούζμα 11 (1 τρίποντο, 10 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Αντετοκούνμπο 22, Τέρνερ 17 (6/8 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 2/2 βολές, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 6 μπλοκ), Χάρις 4 (1), Ρόλινς 21 (4/10 δίποντα, 4/10 τρίποντα, 4 ασίστ, 3 κλεψίματα), Κόφι 5 (1), Πόρτις 11 (1/5 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 9 ριμπάουντ), Άντονι 9 (1 τρίποντο, 2 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Νανς, Τζάκσον

ΝΤΕΝΒΕΡ ΝΑΓΚΕΤΣ (Ντέιβιντ Έιντελμαν): Σπένσερ Τζόουνς 5 (1 τρίποντο, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 μπλοκ), Γκόρντον 13 (1 τρίποντο, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 λάθη), Νάτζι 11 (1 τρίποντο, 12 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 μπλοκ), Στρόδερ 20 (1/6 τρίποντα, 7/8 βολές, 5 ριμπάουντ), Πίκετ 13 (2 τρίποντα, 7 ασίστ), Χάρνταγουεϊ 17 (3/9 τρίποντα), Μπράουν 15 (1), Τάισον, Χολμς 3 (1), Κέρτις Τζόουνς 5 (1)

Τα ομαδικά στατιστικά των Μιλγουόκι Μπακς: 22/46 δίποντα, 12/39 τρίποντα, 20/27 βολές, 60 ριμπάουντ, 24 ασίστ, 7 κλεψίματα, 8 μπλοκ, 10 λάθη, 19 φάουλ

Τα ομαδικά στατιστικά των Ντένβερ Νάγκετς: 23/46 δίποντα, 12/41 τρίποντα, 20/23 βολές, 55 ριμπάουντ, 27 ασίστ, 8 κλεψίματα, 3 μπλοκ, 7 λάθη, 19 φάουλ