Γιόκιτς και Αντετοκούνμπο στην κορυφή του All-Star 2026

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και ο Νίκολα Γιόκιτς επιβεβαιώνουν για ακόμη μία φορά τη θέση τους στο πάνθεον του σύγχρονου ΝΒΑ, καθώς αναδείχθηκαν οι πιο ψηλά ψηφισμένοι παίκτες για το All-Star Game του 2026. Ο Έλληνας σούπερ σταρ ηγείται της Ανατολής και ο Σέρβος μάγος του παιχνιδιού της Δύσης, σε μια γιορτή που φέτος αποκτά νέο πρόσωπο και νέο ανταγωνισμό.

Μαζί με τον Αντετοκούνμπο, την αρχική πεντάδα της Ανατολής συμπληρώνουν οι Τζέιλεν Μπράνσον, Κέιντ Κάνινγκχαμ, Ταϊρίς Μάξεϊ και Τζέιλεν Μπράουν, εκπροσωπώντας ομάδες και αγορές με έντονη μπασκετική ταυτότητα. Στη Δύση, πλάι στον Γιόκιτς βρίσκονται οι Λούκα Ντόντσιτς, Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ, Στεφ Κάρι και ο ανερχόμενος Βίκτορ Γουεμπανιάμα, συνθέτοντας ένα μίγμα εμπειρίας και μέλλοντος.

Η επιλογή των «βασικών» έγινε με το καθιερωμένο σύστημα ψήφων, όπου η φωνή των φιλάθλων έχει το μεγαλύτερο βάρος, ενώ παίκτες και δημοσιογράφοι συμπληρώνουν την εικόνα. Ωστόσο, το All-Star του 2026 δεν θα είναι ένα ακόμη τυπικό ραντεβού. Για πρώτη φορά, εγκαταλείπεται το κλασικό Ανατολή εναντίον Δύσης και εισάγεται ένα μίνι τουρνουά τριών ομάδων: δύο από τις Ηνωμένες Πολιτείες και μία από τον υπόλοιπο κόσμο. Σε μορφή round robin και με σύντομους αγώνες, το φορμάτ υπόσχεται μεγαλύτερη ένταση και πραγματικό κίνητρο για νίκη.

Ιδιαίτερη μνεία αξίζει στον Στεφ Κάρι, που φτάνει τις δώδεκα συμμετοχές σε All-Star, περισσότερες από κάθε άλλον παίκτη της φετινής λίστας. Ο Αντετοκούνμπο ακολουθεί με δέκα και ο Γιόκιτς με οκτώ, ενώ η απουσία του ΛεΜπρόν Τζέιμς από τους βασικούς μετά από 21 συνεχόμενες παρουσίες αποτελεί από μόνη της ένα ιστορικό σημείο καμπής.

Η σκηνή θα στηθεί στο εντυπωσιακό Intuit Dome του Ίνγκλγουντ, το υπερσύγχρονο σπίτι των Κλίπερς, και το τριήμερο του Φεβρουαρίου αναμένεται να προσφέρει όχι μόνο θέαμα, αλλά και μια αίσθηση ανανέωσης. Όπως το περιέγραψε ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ, το All-Star παραμένει ένα παιδικό όνειρο που γίνεται πραγματικότητα — και ίσως φέτος, με το νέο του πρόσωπο, να θυμίσει σε όλους γιατί αυτή η γιορτή του μπάσκετ έχει πάντα κάτι ξεχωριστό.