Ρόντο για Αντετοκούνμπο: «Γι’ αυτό είναι εκνευρισμένος…»
Ο Ραζόν Ρόντο, που είναι στο επιτελείο των Μιλγουόκι Μπακς, προσπάθησε να εξηγήσει τις αιτίες του εκνευρισμού του Γιάννη Αντετοκούνμπο.
- Τι έδειξε έρευνα για την απώλεια αργυροπελεκάνων στη Μικρή Πρέσπα κατά 60%, λόγω της γρίπης των πτηνών
- Σε υψηλά επίπεδα ο πληθωρισμός τροφίμων στην Ευρωζώνη - Μεγάλες ανατιμήσεις σε κρέας, καφέ, τσάι και κακάο
- Οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν σε χιονοστιβάδες στις Αυστριακές Άλπεις
- Ο Τραμπ θέλει 1 δισ. δολάρια από κάθε κράτος για να γίνει μέλος στο Συμβούλιο Ειρήνης
Ο Ραζόν Ρόντο, που έχει κατακτήσει δύο πρωταθλήματα NBA στην καριέρα του, έχει ρόλο στο επιτελείο του Ντοκ Ρίβερς στους Μιλγουόκι Μπακς και αναφέρθηκε στο πού οφείλονται τα πολλά νεύρα του Γιάννη Αντετοκούνμπο στη φετινή χρονιά.
Ο 38χρονος πρώην παίκτης μίλησε σε vidcast του Κέβιν Γκαρνέτ με τον οποίο κατέκτησαν το πρωτάθλημα του 2008 με τους Σέλτικς. Ο Ρόντο σημείωσε μεταξύ άλλων ότι δεν γίνεται μία ομάδα να κατακτά το πρωτάθλημα κάθε χρόνο, υπογραμμίζοντας ότι η κατάσταση γίνεται χειρότερη και διογκώνεται λόγω των φημών που υπάρχουν γύρω από το όνομα του Γιάννη Αντετοκούνμπο.
Αναλυτικά οι δηλώσεις του Αντετοκούνμπο:
«Για μένα, δεν έχουμε αποδεχτεί το γεγονός ότι ο καθένας παίζει τον ρόλο του με συνέπεια. Νομίζω ότι αυτό είναι το κομμάτι της απογοήτευσης. Προφανώς, ο Γιάννης έχασε πολλά παιχνίδια και είναι πολύ σημαντικό τώρα πώς προσπαθούσαμε να τα πάμε καλά χωρίς εκείνον στο γήπεδο…
Μπορεί να έχουμε μερικές κατοχές όπου δεν φροντίζουμε την μπάλα ή που δεν βγάζουμε άμυνες και εκεί είναι που το χάσμα συνεχίζει να μεγαλώνει. Όλα μεγεθύνονται τώρα λόγω της προθεσμίας για τις ανταλλαγές και των φημών. Παρόλο που είναι μια μικρή αγορά, εξακολουθεί να είναι η ομάδα του Γιάννη. Περνάμε αυτή τη δυσκολία, αλλά έτσι είναι το NBA. Κάθε σεζόν δεν μπορείς να κερδίσεις πρωτάθλημα», ανέφερε ο Ραζόν Ρόντο.
- Ρόντο για Αντετοκούνμπο: «Γι’ αυτό είναι εκνευρισμένος…»
- Με στόχο την επιστροφή στις νίκες κόντρα στον Μίλωνα ο Ολυμπιακός
- Ελληνικός αθλητισμός εν έτει 2026: Κομμάτια από το ταβάνι σε αγώνα βόλεϊ πέφτουν στα κεφάλια αθλητριών (vid)
- Η Σάκκαρη έκανε το χτύπημα της χρονιάς και… τρελάθηκε (vids)
- Η Euroleague αλλάζει format: Περισσότερες ομάδες, δύο όμιλοι και λιγότερες αγωνιστικές
- Ο Παναθηναϊκός ψάχνει αντίδραση κόντρα στον ΠΑΟΚ χωρίς τον Ναν
- Ιδανικό ξεκίνημα για τη Σάκκαρη στο Australian Open (2-0)
- Η μεγάλη ώρα για τον Ελ Κααμπί έφτασε: Μαρόκο και Σενεγάλη «μάχονται» στον τελικό του Κόπα Άφρικα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις