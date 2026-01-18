Ρόντο για Αντετοκούνμπο: «Γι’ αυτό είναι εκνευρισμένος…»

Ο Ραζόν Ρόντο, που έχει κατακτήσει δύο πρωταθλήματα NBA στην καριέρα του, έχει ρόλο στο επιτελείο του Ντοκ Ρίβερς στους Μιλγουόκι Μπακς και αναφέρθηκε στο πού οφείλονται τα πολλά νεύρα του Γιάννη Αντετοκούνμπο στη φετινή χρονιά.

Ο 38χρονος πρώην παίκτης μίλησε σε vidcast του Κέβιν Γκαρνέτ με τον οποίο κατέκτησαν το πρωτάθλημα του 2008 με τους Σέλτικς. Ο Ρόντο σημείωσε μεταξύ άλλων ότι δεν γίνεται μία ομάδα να κατακτά το πρωτάθλημα κάθε χρόνο, υπογραμμίζοντας ότι η κατάσταση γίνεται χειρότερη και διογκώνεται λόγω των φημών που υπάρχουν γύρω από το όνομα του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Αντετοκούνμπο:

«Για μένα, δεν έχουμε αποδεχτεί το γεγονός ότι ο καθένας παίζει τον ρόλο του με συνέπεια. Νομίζω ότι αυτό είναι το κομμάτι της απογοήτευσης. Προφανώς, ο Γιάννης έχασε πολλά παιχνίδια και είναι πολύ σημαντικό τώρα πώς προσπαθούσαμε να τα πάμε καλά χωρίς εκείνον στο γήπεδο…

Μπορεί να έχουμε μερικές κατοχές όπου δεν φροντίζουμε την μπάλα ή που δεν βγάζουμε άμυνες και εκεί είναι που το χάσμα συνεχίζει να μεγαλώνει. Όλα μεγεθύνονται τώρα λόγω της προθεσμίας για τις ανταλλαγές και των φημών. Παρόλο που είναι μια μικρή αγορά, εξακολουθεί να είναι η ομάδα του Γιάννη. Περνάμε αυτή τη δυσκολία, αλλά έτσι είναι το NBA. Κάθε σεζόν δεν μπορείς να κερδίσεις πρωτάθλημα», ανέφερε ο Ραζόν Ρόντο.