Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026
Αντετοκούνμπο: «Πρέπει να παίξω καλύτερα – Ο Γουεμπανιάμα είναι… εφιάλτης»
Αντετοκούνμπο: «Πρέπει να παίξω καλύτερα – Ο Γουεμπανιάμα είναι… εφιάλτης»

Οι Μπακς έχασαν ξανά, ο Αντετοκούνμπο πάλευε μόνος και κόντρα στους Σπερς, ωστόσο βρήκε τη διάθεση για αυτοκριτική μετά το ματς, όταν παράλληλα αποθέωσε και τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα.

Οι Μιλγουόκι Μπακς διανύουν μια από τις χειρότερες εποχές της ιστορίας του επί των ημερών του Γιάννη Αντετοκούνμπο, αφού αδυνατούν να βρουν χημεία και ρυθμό, γνωρίζοντας τη μία ήττα μετά την άλλη και βλέποντας τα πλέι-οφ να απομακρύνονται επικίνδυνα. Απέναντι στους Σαν Αντόνιο Σπερς, τα «Ελάφια» βρέθηκαν να χάνουν μέχρι και με 38 πόντους, πριν τελικά μαζέψουν στο τέλος της διαφορά, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να είναι και πάλι απελπιστικά μόνος.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο «Greek Freak» αναφέρθηκε σε αυτή την ήττα και όσα (δεν) έκανε η ομάδα του, ωστόσο -ως γνήσιος ηγέτης- πρώτα από οτιδήποτε άλλο, έκανε την αυτοκριτική του. Επιπλέον, μίλησε και για το νέο μεγάλο αστέρι του NBA, τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα, ο οποίος έκανε και πάλι θραύση απέναντι στους Μπακς. Ο Γιάννης αποθέωσε τον Γάλλο χωρίς να διστάσει να πει πως όταν πια αυτός φτάσει στο ζενίθ της εξέλιξης και της καριέρας του, ελπίζει να έχει… σταματήσει τον μπάσκετ, χαρακτηρίζοντάς τον ως «εφιάλτη» για κάθε αντίπαλο.

YouTube thumbnail

Αναλυτικά, όσα ανέφερε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο:

Για τη νέα ήττα των Μπακς από το Σαν Αντόνιο: «Να δίνουμε όλοι ενέργεια, να κυκλοφορούμε καλύτερα τη μπάλα, να βάλουμε τα ελεύθερα τρίποντα. Χάσαμε πολλά ελεύθερα σουτ. Αν ένα από αυτά τα τρίποντα έμπαινε, θα είχαμε διαφορετικό ματς. Θέλω να παίξω περισσότερα λεπτά. Έτσι μπορώ να βρω φόρμα. Θέλω να επιστρέψω σε αυτά που συνήθως κάνω. Ο προπονητής πήρε την απόφαση να με βγάλει, πιθανότατα σωστή απόφαση. Δεν έπαιξα στα δύο τελευταία παιχνίδια στην τελευταία περίοδο. Πρέπει να παίξω καλύτερα. Ξέρεις ότι οι Σπερς είναι καλοί ομάδα, θα είναι επιθετικοί, θα μπουν στο ζωγραφιστό, θα βάλουν τρίποντα. Η νοοτροπία σου πρέπει να είναι να κάνεις το σωστό. Η Ατλάντα παίζει επίσης καλά, νίκησε κάποια ματς τον τελευταίο καιρό, πρέπει να πάμε με τη νοοτροπία να πάρουμε τη νίκη. Η μπάλα δεν πηγαίνει μέσα. Σε δύο παιχνίδια σκοράραμε 100 πόντους. Να είμαστε πιο επιθετικοί, να δούμε την μπάλα να πηγαίνει μέσα. Η προσπάθειά μας πρέπει να είναι μεγαλύτερη».

Για τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα: «Είναι πολύ καλύτερος παίκτης. Ένα πράγμα που παρατήρησα είναι ότι πέρυσι σούταρε 9-10 τρίποντα ανά ματς και φέτος 4-5. Προσπαθεί να βρει τη θέση του περισσότερο. Είναι 2,24 μέτρα, δεν μαρκάρεται. Είχα την ευκαιρία να μιλήσω μαζί του λίγο μετά το παιχνίδι. Πιστεύω ότι όσο είναι υγιής είναι το μέλλον της λίγκας. Ουρανός το όριο του»

Για τη δική του εξέλιξη στη λίγκα και τη σύγκριση με τον Γάλλο: «Τα πρώτα χρόνια προσπαθούσα να καταλάβω το παιχνίδι, δεν ήμουν η No1 επιλογή στο draft, ήμουν η 15η. Έπρεπε να δουλέψω για να είμαι στο παρκέ, να παλέψω για κάθε λεπτό. Ο Τζέισον Κιντ είδε κάτι σε εμένα, μπόρεσα να δημιουργήσω για εμένα και τους συμπαίκτες μου. Μετά στην τέταρτη σεζόν, το παιχνίδι ήταν πραγματικά εύκολο για εμένα. Ο κόσμος δεν με είχε καταλάβει ακόμα και δε με σεβόταν.

Αυτή τη χρονιά βοήθησα την ομάδα μου να μπει στα playoffs. Ήμουν πενταδάτος στο All-Star. Ήταν η πιο εύκολη χρονιά που είχα στην καριέρα μου, γιατί δεν σέβονταν το παιχνίδι μου και ήμουν πολύ καλός. Μετά στην 5η χρονιά τα είδα όλα. Όσο μεγαλώνεις καταλαβαίνεις καλύτερα το παιχνίδι. Πιστεύω για τον Βικτόρ, μια μέρα θα είναι στο κορυφαίο του επίπεδο και θα είναι εφιάλτης.

Ελπίζω όταν έρθει αυτό, να είμαι εκτός λίγκας, να έχω αποσυρθεί (γελάει). Επειδή είμαι ανταγωνιστικός θα λάτρευα να παίζω απέναντι στους καλύτερους και να τον αντιμετωπίσω στο κορυφαίο του επίπεδο. Να το έχεις στο βιογραφικό σου, όπως μπορώ να λέω ότι έχω παίξει απέναντι στον Κόμπι, τον ΛεΜπρόν, τον Ντουράντ, τον Κάρι, τον Γιόκιτς, τον Γουεμπανιαμά και άλλους παίκτες που δεν αναφέρω. Να μπορώ να κάθομαι στον καναπέ με τα τέσσερα παιδιά μου και να βλέπω βίντεο και να λέω ότι έπαιζα ενάντια σε αυτόν».

Μετρητά: Πολύ σκληρά για να πεθάνουν στην Ελλάδα του 2026 

Μετρητά: Πολύ σκληρά για να πεθάνουν στην Ελλάδα του 2026 

Πιερρακάκης: Η επίσημη πρώτη στην προεδρία του Eurogroup

Πιερρακάκης: Η επίσημη πρώτη στην προεδρία του Eurogroup

Αντετοκούνμπο: «Πρέπει να παίξω καλύτερα – Ο Γουεμπανιάμα είναι… εφιάλτης»

