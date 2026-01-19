Ακόμη μία διάκριση έρχεται να προστεθεί στην σπουδαία καριέρα του Γιάννη Αντετοκούνμπο ο οποίος παραμένει ένας από τους πιο δημοφιλής παίκτες στον πλανήτη, παρότι φέτος οι Μιλγουόκι Μπακς δεν τα πάνε και τόσο καλά στο NBA.

Ο «Greek Freak» ήταν πρώτος σε ψήφους στην ανατολική περιφέρεια και δεύτερος συνολικά στη λίγκα, κάτι που σημαίνει πως θα είναι στην αρχική πεντάδα της ομάδας του για το All Star Game που θα διεξαχθεί την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου (ξημερώματα 16 για την Ελλάδα) στο Λος Άντζελες και συγκεκριμένα στην «Intuit Dome», έδρα των Κλίπερς.

Παρέα στον Έλληνα σούπερ σταρ θα κάνουν επίσης οι: Τζέιλεν Μπράνσον των Νιου Γιορκ Νικς, Ταϊρίζ Μάξι των Φιλαδέλφεια Σίξερς, Κέιντ Κάνινγκχαμ των Ντιτρόιτ Πίστονς και Τζέιλεν Μπράοουν των Μπόστον Σέλτικς.

2026 East NBA All-Star starters:

Jalen Brunson

Giannis Antetokounmpo

Tyrese Maxey

Cade Cunningham

Jaylen Brown — Shams Charania (@ShamsCharania) January 19, 2026

Με τέσσερις μη Αμερικανούς η 5άδα της Δύσης!

Παράλληλα, γνωστή έγινε και η πεντάδα της δυτικής περιφέρειας, με τον ΛεΜπρόν Τζέιμς να απουσιάζει από αυτή, ενώ υπάρχουν τέσσερις μη Αμερικανοί παίκτες! Συγκεκριμένα, θέση στο αρχικό σχήμα παίρνουν οι: Λούκα Ντόντσιτς των Λος Άντζελες Λέικερς, Σέι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, Στεφ Κάρι των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, Νίκολα Γιόκιτς των Ντένβερ Νάγκετς και Βίκτορ Γουεμπανιάμα των Σαν Αντόνιο Σπερς.