Για μία ακόμη φορά βασικός στο All Star Game ο Γιάννης Αντετοκούνμπο – Οι πεντάδες Ανατολής και Δύσης
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα βρίσκεται στην αρχική πεντάδα της Ανατολική περιφέρειας στο All Star Game για 10 συνεχόμενη φορά! - Αυτές είναι οι αρχικές πεντάδες Ανατολής και Δύσης.
Ακόμη μία διάκριση έρχεται να προστεθεί στην σπουδαία καριέρα του Γιάννη Αντετοκούνμπο ο οποίος παραμένει ένας από τους πιο δημοφιλής παίκτες στον πλανήτη, παρότι φέτος οι Μιλγουόκι Μπακς δεν τα πάνε και τόσο καλά στο NBA.
Ο «Greek Freak» ήταν πρώτος σε ψήφους στην ανατολική περιφέρεια και δεύτερος συνολικά στη λίγκα, κάτι που σημαίνει πως θα είναι στην αρχική πεντάδα της ομάδας του για το All Star Game που θα διεξαχθεί την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου (ξημερώματα 16 για την Ελλάδα) στο Λος Άντζελες και συγκεκριμένα στην «Intuit Dome», έδρα των Κλίπερς.
Παρέα στον Έλληνα σούπερ σταρ θα κάνουν επίσης οι: Τζέιλεν Μπράνσον των Νιου Γιορκ Νικς, Ταϊρίζ Μάξι των Φιλαδέλφεια Σίξερς, Κέιντ Κάνινγκχαμ των Ντιτρόιτ Πίστονς και Τζέιλεν Μπράοουν των Μπόστον Σέλτικς.
2026 East NBA All-Star starters:
Jalen Brunson
Giannis Antetokounmpo
Tyrese Maxey
Cade Cunningham
Jaylen Brown
— Shams Charania (@ShamsCharania) January 19, 2026
Με τέσσερις μη Αμερικανούς η 5άδα της Δύσης!
Παράλληλα, γνωστή έγινε και η πεντάδα της δυτικής περιφέρειας, με τον ΛεΜπρόν Τζέιμς να απουσιάζει από αυτή, ενώ υπάρχουν τέσσερις μη Αμερικανοί παίκτες! Συγκεκριμένα, θέση στο αρχικό σχήμα παίρνουν οι: Λούκα Ντόντσιτς των Λος Άντζελες Λέικερς, Σέι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, Στεφ Κάρι των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, Νίκολα Γιόκιτς των Ντένβερ Νάγκετς και Βίκτορ Γουεμπανιάμα των Σαν Αντόνιο Σπερς.
2026 West NBA All-Star starters:
Luka Doncic
Shai Gilgeous-Alexander
Stephen Curry
Nikola Jokic
Victor Wembanyama
— Shams Charania (@ShamsCharania) January 19, 2026
- Για μία ακόμη φορά βασικός στο All Star Game ο Γιάννης Αντετοκούνμπο – Οι πεντάδες Ανατολής και Δύσης
- Ένα «σκαλοπάτι» ψηλότερα…
- Βλάχος: «Δεν μπορώ να διαλέξω αντίπαλο στα ημιτελικά, από εμάς εξαρτάται η πρόκριση» (vid)
- Παναθηναϊκός και Λεβαδειακός στη μάχη της 4ης θέσης – Το υπόλοιπο πρόγραμμα
- Μαρόκο: Βασιλική υποδοχή για τα «λιοντάρια του Άτλαντα»
- Ελλάδα – Ιταλία 15-13: Σπουδαία νίκη και πρόκριση στα ημιτελικά για την γαλανόλευκη (vid)
- Κάτας: «Ο Ολυμπιακός παίζει πολύ καλά τελευταία, θυμόμαστε το προηγούμενο ματς»
- Παναιτωλικός – Λεβαδειακός 1-3: Σαρανταπέντε λεπτά (ποδοσφαιρικό) κήρυγμα και +9 απ’ τον Παναθηναϊκό (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις