Τι ισχύει με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο – Τα σενάρια για πιθανό trade του Greek Freak

O Γιάννης Αντετοκούνμπο στάθηκε για ακόμη μία φορά άτυχος τη φετινή σεζόν, αφού τραυματίστηκε στην αναμέτρηση απέναντι στους Ντένβερ Νάγκετς, με τον ίδιο να αναφέρει πως μπορεί να μείνει εκτός ακόμα και για 1.5 μήνα, ωστόσο οι εξετάσεις που θα κάνει μέσα στη μέρα θα ξεκαθαρίσουν το τοπίο.

Ο Έλληνα σούπερ σταρ βλέπει τους Μιλγουόκι Μπακς να βρίσκονται σε δύσκολη θέση, καθώς βρίσκονται στην 11η θέση με ρεκόρ 18-26 και βρίσκονται μακριά από τις θέσεις που οδηγούν στο πλέι ιν για να διεκδικήσουν μία θέση στα πλέι οφ.

Τα δεδομένα για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο

Όπως είναι λογικό η κατάσταση στα «ελάφια» είναι δύσκολη με το όνομα του Greek Freak να μπαίνει στα ρεπορτάζ διάφορων ομάδων οι οποίες περιμένουν με αγωνία κρατώντας πολλές φορές πίσω άλλες υποθέσεις τους για να έχουν περιουσιακά στοιχεία να δώσουν σε περίπτωση που οι Μπακς θελήσουν να τον αφήσουν να φύγει.

Ο δημοσιογράφος Τζέικ Φίσερ πάντως, τονίζει ότι δεν βλέπει τον Αντετοκούνμπο να αποχωρεί από το Ουισκόνσιν τη φετινή αγωνιστική περίοδο, αφού δεν θεωρεί ότι θα παραχωρηθεί στην trade deadline της 5ης Φεβρουαρίου. Κάτι τέτοιο ίσως συμβεί μέσα στον ερχόμενο Ιούνιο, και συγκεκριμένα λίγο πριν το Draft του ΝΒΑ.

Θυμίζουμε πως μετά το τέλος της φετινής σεζόν, ο Γιάννης θα έχει έναν πλήρως εγγυημένο χρόνο ακόμη, συν την player option ύψους 62,8 εκατομμυρίων δολαρίων για τη σεζόν 2027-28.