Δεν μπόρεσε να γυρίσει μόνος του το ματς – Η εμφάνιση του «διπλού» Αντετοκούνμπο με τους Νάγκετς (vid)

Ακόμη μία… σκληρή ήττα υπέστησαν οι Μιλγουόκι Μπακς, χάνοντας αυτή τη φορά από τους Ντένβερ Νάγκετς με 102-100 στο Ουισκόνσιν, παρά τις προσπάθειες του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο Greek Freak ήταν ξανά… εκεί για τα «ελάφια» όμως η εμφάνισή του δεν έφτανε, ενώ και ο περιορισμών των λεπτών που είναι διαθέσιμος λόγω του τραυματισμού του δεν βοήθησε τα «ελάφια» να διεκδικήσουν κάτι περισσότερο από το ματς.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση έχοντας 22 πόντους (4/8 δίποντα, 14/16 βολές), μαζεύοντας 13 ριμπάουντ, μοιράζοντας 7 ασίστ και κάνοντας 4 λάθη στα περίπου 32 λεπτά που τον κράτησε στο παρκέ ο Ντοκ Ρίβερς.

Δείτε την εμφάνιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο: