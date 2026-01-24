Δεν μπόρεσε να γυρίσει μόνος του το ματς – Η εμφάνιση του «διπλού» Αντετοκούνμπο με τους Νάγκετς (vid)
Δείτε τις καλύτερες στιγμές του Γιάννη Αντετοκούνμπο που όμως δεν μπόρεσε να αποτρέψει ακόμη μία ήττα των Μιλγουόκι Μπακς.
Ακόμη μία… σκληρή ήττα υπέστησαν οι Μιλγουόκι Μπακς, χάνοντας αυτή τη φορά από τους Ντένβερ Νάγκετς με 102-100 στο Ουισκόνσιν, παρά τις προσπάθειες του Γιάννη Αντετοκούνμπο.
Ο Greek Freak ήταν ξανά… εκεί για τα «ελάφια» όμως η εμφάνισή του δεν έφτανε, ενώ και ο περιορισμών των λεπτών που είναι διαθέσιμος λόγω του τραυματισμού του δεν βοήθησε τα «ελάφια» να διεκδικήσουν κάτι περισσότερο από το ματς.
Ο Έλληνας σούπερ σταρ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση έχοντας 22 πόντους (4/8 δίποντα, 14/16 βολές), μαζεύοντας 13 ριμπάουντ, μοιράζοντας 7 ασίστ και κάνοντας 4 λάθη στα περίπου 32 λεπτά που τον κράτησε στο παρκέ ο Ντοκ Ρίβερς.
Δείτε την εμφάνιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο:
