«Οι Μπακς ακούν προσφορές για τον Αντετοκούνμπο – Το πακέτο που θα μπορούσαν να προσφέρουν οι Γουόριορς»

Όπως αποκάλυψε ο Σαμς Σαράνια πριν από λίγες μέρες, οι Μιλγουόκι Μπακς αποφάσισαν να ακούσουν προσφορές από άλλες ομάδες για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, κάτι που σημαίνει πως αργά ή γρήγορα οι δύο πλευρές θα πάρουν χωριστούς δρόμους.

Τα «ελάφια» έχουν ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να αφήσουν τον Greek Freak να φύγει έτσι απλά αφού θέλουν να ικανοποιηθούν πλήρως από την ανταλλαγή λαμβάνοντας κάποιον νεαρό ταλαντούχο παίκτη και ορισμένα draft πικς για να χτίσουν το μέλλον τους.

Οι Γουόριορς ενδιαφέρονται για τον Αντετοκούνμπο

Μία από τις ομάδες που έχουν δείξει ενδιαφέρον για τον Έλληνα σούπερ σταρ είναι οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς που θέλουν να δώσουν στον Στεφ Κάρι την ευκαιρία να διεκδικήσει ακόμα ένα πρωτάθλημα φτάνοντας στο τέλος της καριέρας του.

Σύμφωνα με τον Έβαν Σάιντρι του Forbes, οι «πολεμιστές» θα μπορούσαν να προσφέρουν ως αντάλλαγμα στους Μπακς τους Τζίμι Μπάτλερ, Τζόναθαν Κουμίνγκα και Μπράντιν Ποντζιέμσκι, αλλά και έναν σημαντικό αριθμό από draft πικς για να δελεάσουν τον σύλλογο του Ουισκόνσιν.