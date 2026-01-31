Ο Αντετοκούνμπο… τρόλαρε εταιρεία προφυλακτικών στα social media: «Δουλεύει το προϊόν σας;» (pics)

Την ώρα που τα σενάρια για το μέλλον του και τις πιθανότητες ανταλλαγής από τους Μιλγουόκι Μπακς δίνουν και παίρνουν, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο «τρολάρει» στα social media και φαίνεται πως αναζητάει νέα χορηγική συμφωνία.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ των «Ελαφιών» που έχει τραυματιστεί στη γάμπα, είχε διάθεση για πλάκα και τρόλαρε γνωστή εταιρεία προφυλακτικών και αυτόματα έγινε… viral.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ανέφερε το παράδειγμα του Κέβιν Ντουράντ με το deal που έκανε με την εταιρεία περιποίησης «CeraVe», αλλά και την Κένταλ Τζένερ που πρόσφατα συνεργάστηκε με την εταιρεία ρούχων «Fanatics». Έτσι ο Γιάννης προκάλεσε την εταιρεία trojan και πρότεινε να δοκιμάσει τα προϊόντα της.

Η πρώτη ανάρτηση του Αντετοκούνμπο για τον Ντουράντ

Μάλιστα. ο σούπερ σταρ των Μπακς έφτιαξε ένα παράδειγμα μία διαφήμισης σε περίπτωση συνεργασίας των δύο πλευρών. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με τη σύζυγό του Μαράια έχουν αποκτήσει τέσσετα παιδιά, τρία αγόρια και ένα κορίτσι και πολλές φορές ο ίδιος έχει εκφράσει την ευγνωμοσύνη του προς τη σύζυγό του, για τον τρόπο που φροντίζει τα παιδιά του.