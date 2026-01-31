Ο Αντετοκούνμπο… τρόλαρε εταιρεία προφυλακτικών στα social media: «Δουλεύει το προϊόν σας;» (pics)
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε διάθεση για πλάκα και τρόλαρε γνωστή εταιρεία προφυλακτικών.
- Αρνείται ότι βίασε την ηλικιωμένη θεία του ο 56χρονος στις Σέρρες - Επικαλείται... συναίνεση
- Επανέρχονται οι αγρότες με πανελλαδική σύσκεψη στις 4 Φεβρουαρίου - Πρόταση για συλλαλητήριο στην Αθήνα
- Κι όμως, η τέχνη του Αδόλφου Χίτλερ εξακολουθεί να έχει πέραση
- Πώς διαμορφώνονται οι τιμές των γραφείων στην Αττική - Οι 7 πιο ακριβές περιοχές
Την ώρα που τα σενάρια για το μέλλον του και τις πιθανότητες ανταλλαγής από τους Μιλγουόκι Μπακς δίνουν και παίρνουν, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο «τρολάρει» στα social media και φαίνεται πως αναζητάει νέα χορηγική συμφωνία.
Ο Έλληνας σούπερ σταρ των «Ελαφιών» που έχει τραυματιστεί στη γάμπα, είχε διάθεση για πλάκα και τρόλαρε γνωστή εταιρεία προφυλακτικών και αυτόματα έγινε… viral.
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ανέφερε το παράδειγμα του Κέβιν Ντουράντ με το deal που έκανε με την εταιρεία περιποίησης «CeraVe», αλλά και την Κένταλ Τζένερ που πρόσφατα συνεργάστηκε με την εταιρεία ρούχων «Fanatics». Έτσι ο Γιάννης προκάλεσε την εταιρεία trojan και πρότεινε να δοκιμάσει τα προϊόντα της.
Η πρώτη ανάρτηση του Αντετοκούνμπο για τον Ντουράντ
Μάλιστα. ο σούπερ σταρ των Μπακς έφτιαξε ένα παράδειγμα μία διαφήμισης σε περίπτωση συνεργασίας των δύο πλευρών. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με τη σύζυγό του Μαράια έχουν αποκτήσει τέσσετα παιδιά, τρία αγόρια και ένα κορίτσι και πολλές φορές ο ίδιος έχει εκφράσει την ευγνωμοσύνη του προς τη σύζυγό του, για τον τρόπο που φροντίζει τα παιδιά του.
- Ο Αντετοκούνμπο… τρόλαρε εταιρεία προφυλακτικών στα social media: «Δουλεύει το προϊόν σας;» (pics)
- Ο Ντι Μαρία θυμήθηκε τα νιάτα του με απίθανο γκολ στην Αργεντινή (vid)
- Ετοιμάζουν trade για τον Αντετοκούνμπο οι Γουόριορς – Όλα τα δεδομένα
- NBA: Με νέα ιστορική εμφάνιση του Ντόντσιτς, οι Λέικερς διέλυσαν τους Γουίζαρντς (vids, pics)
- Τι είπε το ball boy της Μπενφίκα για την αγκαλιά με τον Μουρίνιο: «Την επόμενη μέρα έγινε χαμός στο σχολείο» (pics)
- Σπανούλης για τα προβλήματα της Μονακό: «Πρέπει να λυθεί το πρόβλημα, αρκετά πια!»
- Super League: Με τρία σημαντικά ματς ανοίγει το πρόγραμμα της 19ης αγωνιστικής
- Προπονητής Λεβερκούζεν: «Ο Ολυμπιακός είναι συμπαγής ομάδα με πολύ έμπειρο προπονητή»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις