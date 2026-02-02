Αποκαλυπτικό δημοσίευμα στις ΗΠΑ: «Αν ο Αντετοκούνμπο φύγει με ανταλλαγή τώρα, θα πάει στους Γουόριορς»

Στις 5 Φεβρουαρίου είναι η trade deadline στο ΝΒΑ και μέχρι τότε θα έχει ξεκαθαρίσει πού θα αγωνίζεται από εκεί και πέρα ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Σύμφωνα με τον insider, Μπρετ Σίγκελ, του Clutchpoints, αν τελικά ο 31χρονος Έλληνας σούπερ σταρ φύγει τώρα με ανταλλαγή, θα πάει στους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς.

Το δημοσίευμα για το μέλλον του Αντετοκούνμπο και τους Γουόριορς

«Οι Γουόριορς είναι στη διεκδίκηση του Γιάννη. Αν γίνει τώρα μια ανταλλαγή, θα τον αποκτήσουν οι Γουόριορς. Αλλά δεν περιμένω να γίνει τίποτα πριν το βράδυ της Τετάρτης», ανέφερε.

Δημοσιεύματα ανέφεραν πως οι Γουόριορς προσφέρουν στους Μπακς τους Γκριν, Ποτζιέμσκι, Κουμίνγκα, Μούντι και πέντε πικ από το ντραφτ για τον Greek Freak.

Αξίζει να σημειωθεί πως το συμβόλαιο του Greek Freak με τους Μπακς λήγει το καλοκαίρι του 2027 και τα σενάρια ολοένα και πληθαίνουν για αποχώρηση του από το Μιλγουόκι.