sports betsson
Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
02.02.2026 | 10:46
Μεγάλη κατολίσθηση στην Ιόνια οδό – Έκλεισε και στα δύο ρεύματα [Βίντεο]
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΙΡΑΝ
# ΠΑΟΚ ΡΟΥΜΑΝΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
NBA: Δεν σηκώνουν κεφάλι οι Μπακς χωρίς τον Αντετοκούνμπο, ήττα και από τους Σέλτικς (107-79, vid)
Μπάσκετ 02 Φεβρουαρίου 2026, 09:36

NBA: Δεν σηκώνουν κεφάλι οι Μπακς χωρίς τον Αντετοκούνμπο, ήττα και από τους Σέλτικς (107-79, vid)

Χωρίς τον τραυματία Γιάννη Αντετοκούνμπο, οι Μιλγουόκι Μπακς γνώρισαν βαριά ήττα με 107-79 στη Βοστώνη και στην έδρα των Σέλτικς. Δείτε τι έγινε στα βραδινά ματς του NBA

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Πόνος στον αυχένα; 3 +1 απλές κινήσεις που ανακουφίζουν

Πόνος στον αυχένα; 3 +1 απλές κινήσεις που ανακουφίζουν

Spotlight

Οι Μιλγουόκι Μπακς δεν μπορούν να σηκώσουν κεφάλι με τίποτα, αφού γνώρισαν νέα ήττα, αυτή τη φορά από τους Μπόστον Σέλτικς, με το βαρύ 107-79. Τα «Ελάφια» δεν είχαν ξανά στην διάθεσή τους τον τραυματία, Γιάννη Αντετοκούνμπο, παρουσιάζοντας το ίδιο κακό πρόσωπο που δείχνουν από το ξεκίνημα της σεζόν, βλέποντας το… τρένο της post season του NBA να χάνεται.

Οι Μπακς ήταν ανταγωνιστικοί στην πρώτη περίοδο, η οποία ολοκληρώθηκε με το σκορ στο ισόπαλο 26-26, όμως στη συνέχεια της αναμέτρησης οι Σέλτικς κυριάρχησαν, φτιάχνοντας διψήφιες υπέρ τους διαφορές και φτάνοντας με άνεση τελικά στη νίκη.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Μπράουν (30π, 13 ριμπ), παίρνοντας σημαντικές βοήθειες από Σίμονς (27π), Γουάιτ (17π, 8 ασίστ, 7 ριμπ) και Κέτα (14π, 8 ριμπ), ενώ για τους Μπακς ξεχώρισαν Ρόλινς (25π, 6 ριμπ, 7 ασίστ) και Κούζμα (16π).

YouTube thumbnail

Έτσι, οι Σέλτικς βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 31-18 και παρέμειναν στη δεύτερη θέση της Ανατολής, ενώ οι Μπακς έπεσαν στο 18-29, έχοντας μόλις μία νίκη στα 8 πιο πρόσφατα παιχνίδια τους.

Οι Ντιτρόιτ Πίστονς έδειξαν για ακόμη μια φορά ότι φέτος θα διεκδικήσουν το πρωτάθλημα, διαλύοντας τους Μπρούκλιν Νετς με 130-77! Οι Λος Άντζελες Κλίπερς έδωσαν συνέχεια στις πολύ καλές εμφανίσεις τους, περνώντας από την έδρα των Φοίνιξ Σανς με 117-93.

Μια ημέρα μετά την ήττα τους από τους «Ταύρους», η ομάδα από το Μαϊάμι πανηγύρισε με άνεση τη νίκη, επικρατώντας με σκορ 134-91. Oι Νιου Γιορκ Νικς ήταν οι μεγάλοι νικητές του ντέρμπι με τους Λος Άντζελες Λέικερς, επικρατώντας με 112-100, κάνοντας ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο.

Οι Κλίβελαντ Καβαλίερς έκαναν περίπατο στην έδρα των Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς (111-130), ενώ οι Σαν Αντόνιο Σπερς πήραν τη… μάχη κόντρα στους Ορλάντο Μάτζικ με 112-103.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα του NBA:

Μπόστον Σέλτικς – Μιλγουόκι Μπακς 107-79
Ντιτρόιτ Πίστονς – Μπρούκλιν Νετς 130-77
Μαϊάμι Χιτ – Σικάγο Μπουλς 134-91
Τορόντο Ράπτορς – Γιούτα Τζαζ 107-100
Ουάσινγκτον Ουίζαρντς – Σακραμέντο Κινγκς 116-112
Νιου Γιορκ Νικς – Λος Άντζελες Λέικερς 112-100
Φοίνιξ Σανς – Λος Άντζελες Κλίπερς 93-117
Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς – Κλίβελαντ Καβαλίερς 111-130
Σαν Αντόνιο Σπερς – Ορλάντο Μάτζικ 112-103
Ντένβερ Νάγκετς – Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ 111-121

Headlines:
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Στην πρώτη 10άδα παγκοσμίως το ΧΑ τον Ιανουάριο, λέει η Deutsche Bank

Χρηματιστήριο Αθηνών: Στην πρώτη 10άδα παγκοσμίως το ΧΑ τον Ιανουάριο, λέει η Deutsche Bank

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πόνος στον αυχένα; 3 +1 απλές κινήσεις που ανακουφίζουν

Πόνος στον αυχένα; 3 +1 απλές κινήσεις που ανακουφίζουν

Business
Alter Ego Media: Ενας χρόνος από την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Alter Ego Media: Ενας χρόνος από την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών

inWellness
Fitness 02.02.26

Mobility training: Η προπόνηση – ορισμός της ευεξίας

Μια προπόνηση που στοχεύει στη βελτίωση της κίνησης και της ευλυγισίας ώστε να ενισχυθεί η φυσική απόδοση, όχι μόνο στο γυμναστήριο, αλλά και σε καθημερινές μας δραστηριότητες.

Σύνταξη
inTown
Αθλητική Ροή
Εγινε η μεταγραφή 02.02.26

Λούκμαν για Ατλέτικο, μοντέλο για… manual

Πώς η Αταλάντα έφτασε στα 700 εκατ. ευρώ σε υπεραξίες - Η εποχή Περκάσι, έχει μετατρέψει την ιταλική ομάδα σε ένα από τα πιο κερδοφόρα κλαμπ της Ευρώπης.

Γεώργιος Μαζιάς
betson_textlink
Stream sports
Λούκμαν για Ατλέτικο, μοντέλο για… manual
Εγινε η μεταγραφή 02.02.26

Λούκμαν για Ατλέτικο, μοντέλο για… manual

Πώς η Αταλάντα έφτασε στα 700 εκατ. ευρώ σε υπεραξίες - Η εποχή Περκάσι, έχει μετατρέψει την ιταλική ομάδα σε ένα από τα πιο κερδοφόρα κλαμπ της Ευρώπης.

Γεώργιος Μαζιάς
«Ξεκάθαρο πέναλτι στον Αντρέ Λουίζ από τον Μουκουντί» – Όλοι οι τηλεκριτικοί διαιτησίας συμφωνούν (vid)
Ποδόσφαιρο 02.02.26

«Ξεκάθαρο πέναλτι στον Αντρέ Λουίζ από τον Μουκουντί» – Όλοι οι τηλεκριτικοί διαιτησίας συμφωνούν (vid)

Παναγιώτης Βαρούχας, Ηλίας Σπάθας, Ελένη Λαμπαδαρίου και Αριστομένης Κουτσιαύτης ήταν ξεκάθαροι για το πέναλτι που έκανε ο Μουκουντί στον Αντρέ Λουίζ – «Ήταν παράβαση, σωστά δόθηκε το πέναλτι από Μάκελι και VAR»

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Έφτασε στην Ελλάδα ο Κλέιτον
Ποδόσφαιρο 02.02.26

Ολυμπιακός: Έφτασε στην Ελλάδα ο Κλέιτον

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής (1/2) έφτασε στην Αθήνα για λογαριασμό του Ολυμπιακού ο Κλέιτον Φερνάντες Σίλβα. - «Έρχομαι στον Ολυμπιακό για να σκοράρω πολλά γκολ»», τόνισε στις δηλώσεις του.

Σύνταξη
Ο Κώστας Καραπαπάς κατήγγειλε όσα έγιναν μετά το τέλος του ΑΕΚ – Ολυμπιακός και απάντησε στον Ηλιόπουλο
Ποδόσφαιρο 02.02.26

Ο Κώστας Καραπαπάς κατήγγειλε όσα έγιναν μετά το τέλος του ΑΕΚ – Ολυμπιακός και απάντησε στον Ηλιόπουλο

Ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού, Κώστας Καραπαπάς, απάντησε στον Μάριο Ηλιόπουλο και αποκάλυψε όσα έγιναν στο… τρίτο ημίχρονο του ντέρμπι της Νέας Φιλαδέλφειας.

Σύνταξη
Μάριος Ηλιόπουλος: Πρώτα «ντου» στον διαιτητή και έπειτα σχόλιο «είναι κατάντια, ντροπή»
Ποδόσφαιρο 02.02.26

Μάριος Ηλιόπουλος: Πρώτα «ντου» στον διαιτητή και έπειτα σχόλιο «είναι κατάντια, ντροπή»

Αυτές είναι οι δηλώσεις που έκανε ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος, λίγο μετά το «ντου» στον αγωνιστικό χώρο και τον προπηλακισμό του διαιτητή Ντάνι Μάκελι, στο φινάλε του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Χαρδαλιάς: «Ο Καποδίστριας ανήκει όχι μόνο στο παρελθόν, αλλά και στο μέλλον που θέλουμε να οικοδομήσουμε»
Υψηλός συμβολισμός 02.02.26

Χαρδαλιάς: «Ο Καποδίστριας ανήκει όχι μόνο στο παρελθόν, αλλά και στο μέλλον που θέλουμε να οικοδομήσουμε»

Στα αποκαλυπτήρια του ανδριάντα του Ιωάννη Καποδίστρια στον Δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης παραβρέθηκε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς.

Σύνταξη
Λούκμαν για Ατλέτικο, μοντέλο για… manual
Εγινε η μεταγραφή 02.02.26

Λούκμαν για Ατλέτικο, μοντέλο για… manual

Πώς η Αταλάντα έφτασε στα 700 εκατ. ευρώ σε υπεραξίες - Η εποχή Περκάσι, έχει μετατρέψει την ιταλική ομάδα σε ένα από τα πιο κερδοφόρα κλαμπ της Ευρώπης.

Γεώργιος Μαζιάς
Υπόθεση Έπσταϊν: Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ δηλώνει ότι η επανεξέταση «έχει ολοκληρωθεί»
Βίντεο 02.02.26

Υπόθεση Έπσταϊν: Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ δηλώνει ότι η επανεξέταση «έχει ολοκληρωθεί»

Η εισαγγελική επανεξέταση της υπόθεσης σεξουαλικής διακίνησης που αφορά τον εκλιπόντα χρηματιστή Τζέφρι Έπσταϊν έχει ολοκληρωθεί, σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, ενώ Δημοκρατικοί βουλευτές αμφισβητούν την πληρότητα της δημοσιοποίησης των αρχείων

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Μητσοτάκης: Το Σύνταγμα του ’75 ανήκει στον 20ο αιώνα – Στο στόχαστρο η μονιμότητα στο δημόσιο και τα ΑΕΙ – Τι είπε για το άρθρο 86
Πολιτική Γραμματεία 02.02.26

Μητσοτάκης: Το Σύνταγμα του '75 ανήκει στον 20ο αιώνα - Στο στόχαστρο η μονιμότητα στο δημόσιο και τα ΑΕΙ - Τι είπε για το άρθρο 86

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τηλεοπτικό μήνυμα ανοίγει τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση - Δείτε το βίντεο

Σύνταξη
Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ έγραψε ιστορία στα Grammy και έγινε μέλος του κλειστού κλαμπ EGOT
Είδωλο 02.02.26

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ έγραψε ιστορία στα Grammy και έγινε μέλος του κλειστού κλαμπ EGOT

Στα 79 του χρόνια, ο Στίβεν Σπίλμπεργκ έραψε ένα ακόμα «παράσημο» στη μεγάλη του καριέρα, κερδίζοντας το πρώτο του βραβείο Grammy και μπαίνοντας στο κλειστό κλαμπ EGOT.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Βιολάντα: Οι σοβαρές παραλείψεις στην εγκατάσταση προπανίου – «Θεσμικό κενό στις αδειοδοτήσεις και τους ελέγχους»
Εργατικό δυστύχημα 02.02.26

Βιολάντα: Οι σοβαρές παραλείψεις στην εγκατάσταση προπανίου – «Θεσμικό κενό στις αδειοδοτήσεις και τους ελέγχους»

Το έδαφος στη Βιολάντα είναι εμποτισμένο με προπάνιο, σημειώνει ο ενεργειακός επιθεωρητής Μιχάλης Χριστοδουλίδης, θέτοντας σημαντικά ερωτήματα για την ασφάλεια και την αδειοδότηση βιομηχανικών εγκαταστάσεων υψηλής επικινδυνότητας

Σύνταξη
«Κανείς δεν είναι παράνομος σε κλεμμένη γη»: Στο στόχαστρο των φετινών Grammy η βία της ICE
Ποιοι οι νικητές 02.02.26

«Κανείς δεν είναι παράνομος σε κλεμμένη γη»: Στο στόχαστρο των φετινών Grammy η βία της ICE

Με ιστορικές διακρίσεις και ανοιχτές πολιτικές τοποθετήσεις, τα φετινά Grammy σημαδεύτηκαν από τις παρεμβάσεις της Μπίλι Άιλις, του Bad Bunny και της Ολίβια Ντιν, που κατήγγειλαν τη βία της ICE και στάθηκαν δημόσια υπέρ των μεταναστών

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Νέα Πέραμος: Θρίλερ με τη δολοφονία 27χρονου – Στο μικροσκόπιο η πιθανή σύνδεση με νεκρό επιχειρηματία
Ελλάδα 02.02.26

Νέα Πέραμος: Θρίλερ με τη δολοφονία 27χρονου – Στο μικροσκόπιο η πιθανή σύνδεση με νεκρό επιχειρηματία

Τα κομμάτια του παζλ της δολοφονίας του 27χρονου που εντοπίστηκε νεκρός σε ρέμα στη Νέα Πέραμο προσπαθούν να ενώσουν οι ερευνητές του Ανθρωποκτονιών που χειρίζονται την υπόθεση.

Σύνταξη
«Ξεκάθαρο πέναλτι στον Αντρέ Λουίζ από τον Μουκουντί» – Όλοι οι τηλεκριτικοί διαιτησίας συμφωνούν (vid)
Ποδόσφαιρο 02.02.26

«Ξεκάθαρο πέναλτι στον Αντρέ Λουίζ από τον Μουκουντί» – Όλοι οι τηλεκριτικοί διαιτησίας συμφωνούν (vid)

Παναγιώτης Βαρούχας, Ηλίας Σπάθας, Ελένη Λαμπαδαρίου και Αριστομένης Κουτσιαύτης ήταν ξεκάθαροι για το πέναλτι που έκανε ο Μουκουντί στον Αντρέ Λουίζ – «Ήταν παράβαση, σωστά δόθηκε το πέναλτι από Μάκελι και VAR»

Σύνταξη
Ουκρανία: Δεκαπέντε νεκροί ανθρακωρύχοι μετά από ρωσικό πλήγμα – Δύο νεκροί στη Ρωσία από ουκρανικό drone
Εκατέρωθεν επιθέσεις 02.02.26

Δεκαπέντε νεκροί ανθρακωρύχοι μετά από ρωσικό πλήγμα στην Ουκρανία - Δύο νεκροί στη Ρωσία από ουκρανικό drone

Ουκρανία και Ρωσία συνεχίζουν να ανταλλάσσουν επιθέσεις - Δείτε φωτογραφίες από το ρωσικό πλήγμα στην περιοχή του Ντνιπροπετρόφσκ

Σύνταξη
Τεχνητή νοημοσύνη στην εργασία: Η σκληρή αλήθεια είναι ότι βλάπτει – Και όχι γιατί απειλεί τις θέσεις μας
Μια «βολική» ζωή 02.02.26

Τεχνητή νοημοσύνη στην εργασία: Η σκληρή αλήθεια είναι ότι βλάπτει – Και όχι γιατί απειλεί τις θέσεις μας

Οι εργαζόμενοι στρέφονται όλο και περισσότερο στην τεχνητή νοημοσύνη. Και αναζητούν σε chatbots καθοδήγηση και συντροφικότητα. Αλλά αυτά επιδίδονται σε κολακείες και κακό coaching.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Όντως; Η Νίκολα Πελτζ λαμβάνει ένα εκατομμύριο δολάρια τον μήνα από τον δισεκατομμυριούχο πατέρα της;
Μωρέ μπράβο! 02.02.26

Όντως; Η Νίκολα Πελτζ λαμβάνει ένα εκατομμύριο δολάρια τον μήνα από τον δισεκατομμυριούχο πατέρα της;

Η Νίκολα Πελτζ, σύζυγος του Μπρούκλιν Μπέκαμ, βρίσκεται και πάλι στα πρωτοσέλιδα, αυτή τη φορά λόγω φημών σχετικά με το πόσο γενναιόδωρος μπορεί να είναι ο δισεκατομμυριούχος πατέρας της.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν δύο οδηγοί υπό την επήρεια μέθης
Ελλάδα 02.02.26

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν δύο οδηγοί υπό την επήρεια μέθης

Σύμφωνα με την Αστυνομία, πρόκειται για άντρες ηλικίας 43 και 37 ετών, οι οποίοι εντοπίστηκαν πρωινές ώρες χθες και πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, στη Νεάπολη και το Ωραιόκαστρο αντίστοιχα, να οδηγούν έχοντας καταναλώσει ποσότητες αλκοόλης

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο