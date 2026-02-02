Οι Μιλγουόκι Μπακς δεν μπορούν να σηκώσουν κεφάλι με τίποτα, αφού γνώρισαν νέα ήττα, αυτή τη φορά από τους Μπόστον Σέλτικς, με το βαρύ 107-79. Τα «Ελάφια» δεν είχαν ξανά στην διάθεσή τους τον τραυματία, Γιάννη Αντετοκούνμπο, παρουσιάζοντας το ίδιο κακό πρόσωπο που δείχνουν από το ξεκίνημα της σεζόν, βλέποντας το… τρένο της post season του NBA να χάνεται.

Οι Μπακς ήταν ανταγωνιστικοί στην πρώτη περίοδο, η οποία ολοκληρώθηκε με το σκορ στο ισόπαλο 26-26, όμως στη συνέχεια της αναμέτρησης οι Σέλτικς κυριάρχησαν, φτιάχνοντας διψήφιες υπέρ τους διαφορές και φτάνοντας με άνεση τελικά στη νίκη.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Μπράουν (30π, 13 ριμπ), παίρνοντας σημαντικές βοήθειες από Σίμονς (27π), Γουάιτ (17π, 8 ασίστ, 7 ριμπ) και Κέτα (14π, 8 ριμπ), ενώ για τους Μπακς ξεχώρισαν Ρόλινς (25π, 6 ριμπ, 7 ασίστ) και Κούζμα (16π).

Έτσι, οι Σέλτικς βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 31-18 και παρέμειναν στη δεύτερη θέση της Ανατολής, ενώ οι Μπακς έπεσαν στο 18-29, έχοντας μόλις μία νίκη στα 8 πιο πρόσφατα παιχνίδια τους.

Οι Ντιτρόιτ Πίστονς έδειξαν για ακόμη μια φορά ότι φέτος θα διεκδικήσουν το πρωτάθλημα, διαλύοντας τους Μπρούκλιν Νετς με 130-77! Οι Λος Άντζελες Κλίπερς έδωσαν συνέχεια στις πολύ καλές εμφανίσεις τους, περνώντας από την έδρα των Φοίνιξ Σανς με 117-93.

Μια ημέρα μετά την ήττα τους από τους «Ταύρους», η ομάδα από το Μαϊάμι πανηγύρισε με άνεση τη νίκη, επικρατώντας με σκορ 134-91. Oι Νιου Γιορκ Νικς ήταν οι μεγάλοι νικητές του ντέρμπι με τους Λος Άντζελες Λέικερς, επικρατώντας με 112-100, κάνοντας ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο.

Οι Κλίβελαντ Καβαλίερς έκαναν περίπατο στην έδρα των Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς (111-130), ενώ οι Σαν Αντόνιο Σπερς πήραν τη… μάχη κόντρα στους Ορλάντο Μάτζικ με 112-103.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα του NBA:

Μπόστον Σέλτικς – Μιλγουόκι Μπακς 107-79

Ντιτρόιτ Πίστονς – Μπρούκλιν Νετς 130-77

Μαϊάμι Χιτ – Σικάγο Μπουλς 134-91

Τορόντο Ράπτορς – Γιούτα Τζαζ 107-100

Ουάσινγκτον Ουίζαρντς – Σακραμέντο Κινγκς 116-112

Νιου Γιορκ Νικς – Λος Άντζελες Λέικερς 112-100

Φοίνιξ Σανς – Λος Άντζελες Κλίπερς 93-117

Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς – Κλίβελαντ Καβαλίερς 111-130

Σαν Αντόνιο Σπερς – Ορλάντο Μάτζικ 112-103

Ντένβερ Νάγκετς – Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ 111-121