Οι Γουόριορς κάνουν «all in» για να πάρουν τον Αντετοκούνμπο!

Οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς κάνουν ό,τι μπορούν για να αποκτήσουν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο από τους Μιλγουόκι Μπακς.

Σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, ο τραυματίας Τζίμι Μπάτλερ δεν περιλαμβάνεται σε κανένα πακέτο προσφοράς προς τους Μπακς, αλλά σε αυτό είναι ο Ντρέιμοντ Γκριν. Μαζί με τον 35χρονο φόργουορντ, η ομάδα του Σαν Φρανσίσκο φέρεται να προσφέρει στο Μιλγουόκι τους Τζόναθαν Κουμίνγκα, Μπράντιν Ποτζιέμσκι, Μόουζες Μούντι και πολλά ντραφτ πικ.

Αν οι Μπακς πουν το «ναι» σε κάτι τέτοιο, τότε θα δούμε ένα από τα καλύτερα δίδυμα στην ιστορία του αθλήματος στους «πολεμιστές»: Γιάννης Αντετοκούνμπο και Στεφ Κάρι!

Δείτε την ανάρτηση και τι προσφέρουν οι Γουόριορς για Αντετοκούνμπο: