Οι Γουόριορς κάνουν «all in» για να πάρουν τον Αντετοκούνμπο!
Μεγάλη προσπάθεια από τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς για να πάρουν από τη φετινή χρονιά τον Γιάννη Αντετοκούνμπο
- Προβλήματα στη Μεσσηνία από την ισχυρή κακοκαιρία - Κατολισθήσεις και πλημμυρισμένοι δρόμοι
- Πάγωσαν οι καταρράκτες του Νιαγάρα στην καναδική πλευρά
- Προσοχή: Ξεκινά η υποχρεωτική εφαρμογή των ηλεκτρονικών τιμολογίων στις επιχειρήσεις
- Από τον ξενοδόχο μέχρι τον ταξιδιώτη - Πώς η AI αλλάζει καθολικά την εμπειρία του τουρισμού
Οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς κάνουν ό,τι μπορούν για να αποκτήσουν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο από τους Μιλγουόκι Μπακς.
Σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, ο τραυματίας Τζίμι Μπάτλερ δεν περιλαμβάνεται σε κανένα πακέτο προσφοράς προς τους Μπακς, αλλά σε αυτό είναι ο Ντρέιμοντ Γκριν. Μαζί με τον 35χρονο φόργουορντ, η ομάδα του Σαν Φρανσίσκο φέρεται να προσφέρει στο Μιλγουόκι τους Τζόναθαν Κουμίνγκα, Μπράντιν Ποτζιέμσκι, Μόουζες Μούντι και πολλά ντραφτ πικ.
Αν οι Μπακς πουν το «ναι» σε κάτι τέτοιο, τότε θα δούμε ένα από τα καλύτερα δίδυμα στην ιστορία του αθλήματος στους «πολεμιστές»: Γιάννης Αντετοκούνμπο και Στεφ Κάρι!
Δείτε την ανάρτηση και τι προσφέρουν οι Γουόριορς για Αντετοκούνμπο:
Here is what the Warriors’ trade package for Giannis Antetokounmpo looks like including Draymond Green instead of Jimmy Butler:
Green
Jonathan Kuminga
Brandin Podziemski
Moses Moody
2026 1st
2028 1st
2030 1st
2031 swap
2032 1st
A third team would get involved to acquire Green. pic.twitter.com/jg6CdrorLH
— Evan Sidery (@esidery) January 31, 2026
- Οι Γουόριορς κάνουν «all in» για να πάρουν τον Αντετοκούνμπο!
- Αποκλεισμός για τη Χάποελ στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ισραήλ – Τι είπε ο Ιτούδης για την κρίση στην ομάδα του
- Το «βαρύ» πρόγραμμα της Μπάγερ Λεβερκούζεν μέχρι τα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό
- Οικονομικό φρένο στην Bundesliga: Η DFL αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού
- «Πρωτομηνιά Φλεβάρη κι ο Άλκης είναι εδώ…» – Συγκλονίζει η μητέρα του Άλκη Καμπανού (pic)
- Ο Σιόβας αποχαιρέτησε με ένα μήνυμα το επαγγελματικό ποδόσφαιρο (pic)
- Άρης Betsson – Παναθηναϊκός: Δύσκολη δοκιμασία στη Θεσσαλονίκη για την ομάδα του Αταμάν
- Κλείνει τον Χάβι Ερνάντεθ ο Παναθηναϊκός
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις