Αλλαγή στάσης από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Θέλω να κλείσω την καριέρα μου στους Μπακς!»

Απασφάλισε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο για το μέλλον του λίγες ώρες πριν την εκπνοή του trade deadline, καθώς ο Έλληνας σούπερ σταρ των Μπακς ξεκαθάρισε σε δηλώσεις του ότι θέλει να κλείσει την καριέρα του στα «Ελάφια».

Ο «Greek Freak» μίλησε στο «The Milwaukee Journal Sentinel» πριν το ματς των Μπακς με τους Μπουλς και τόνισε ότι από τα βάθη της καρδιάς του επιθυμεί να μείνει στο Μιλγουόκι και να κατακτήσει τίτλους.

Υπενθυμίζεται ότι ο Αντετοκούνμπο δεν αγωνίστηκε στην αναμέτρηση με τους Μπουλς, καθώς αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα στη γάμπα, αλλά βρέθηκε κοντά στην ομάδα.

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Γιάννη Αντετοκούνμπο

«Αυτό που θέλω από τα βάθη της καρδιάς μου είναι να είμαι παίκτης των Μπακς για την υπόλοιπη καριέρα μου και να κερδίσω εδώ».

Σχετικά με τον τραυματισμό του και το γεγονός ότι επέστρεψε νωρίτερα με αποτέλεσμα να βρεθεί ξανά στα πιτς είπε:

«Είπα όχι, δεν βγαίνω. Θα παίξω. Γιατί παίζω; Επειδή έχω κάτι, επειδή κυνηγάω κάτι; Ή επειδή αγαπάω την ομάδα μου; Παίζω γιατί έχω πράσινο αίμα. Παίζω επειδή ξέρω πως έχω χτίσει κάτι εδώ. Για εμένα, είναι ένα μεγάλο παζλ. Ένα μεγάλο κομμάτι Λέγκο που έχω φτιάξει και δεν μου αρέσει να αφαιρούν κομμάτι οι άνθρωποι. Θέλω να συνεχίσω να χτίζω όσο μπορώ».