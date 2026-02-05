«Οι Μαϊάμι Χιτ επιμένουν για την απόκτηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο» – Ποιες άλλες ομάδες τον θέλουν
Σύμφωνα με ρεπορτάζ στις ΗΠΑ οι Μαϊάμι Χιτ συνεχίζουν τις προσπάθειες προκειμένου να εντάξουν στο δυναμικό τους τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, λίγες ώρες πριν το trade deadline στο NBA.
Μπορεί ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με δηλώσεις του να ξεκαθάρισε ότι σκοπεύει να παραμείνει στους Μιλγουόκι Μπακς, καθώς είναι «δεμένος» με την πόλη και την ομάδα, ωστόσο λίγες ώρες πριν εκπνεύσει η προθεσμία ανταλλαγών στο NBA (5 Φεβρουαρίου) τα «σενάρια» για το μέλλον του «Greek Freak» εξακολουθούν να υφίστανται.
Σύμφωνα με τον Μπράιαν Γουίτχορστ του ESPN οι Μαϊάμι Χιτ εξακολουθούν να ελπίζουν στην απόκτηση του ηγέτη των «ελαφιών»: «Οι Μαϊάμι Χιτ εξακολουθούν να πιστεύουν ότι έχουν πιθανότητες να αποκτήσουν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και εργάζονται σκληρά για να βελτιώσουν την προσφορά τους πριν από την προθεσμία», αναφέρεται χαρακτηριστικά.
Εκτός από τους Χιτ, στο «κόλπο» για την απόκτηση του 31χρονου διεθνούς φόργουορντ φαίνεται πως παραμένουν τόσο οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς όσο και οι Μέμφις Γκρίζλις (το όνομα του Τζα Μοράντ υπάρχει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων), πάντα βάσει των όσων μεταφέρουν τα ρεπορτάζ των Αμερικανών συναδέλφων.
Από εκεί και πέρα στο NBA δεν έχουν πειστεί άπαντες ότι όντως οι Μπακς θέλουν να παραχωρήσουν τον Γιάννη κι αν και ο ίδιος επιθυμεί όντως να αποχωρήσει μεσούσης της περιόδου. Βεβαίως ο Αντετοκούνμπο έχει ξεκαθαρίσει πως ναι μεν το Μιλουόγκι είναι το σπίτι του και πως θα ήθελε να κλείσει την καριέρα του εδώ, ωστόσο πρόσθεσε ότι θα ήθελε τα «ελάφια» να φτιάξουν μια ανταγωνιστική ομάδα που να μπορέσει να διεκδικήσει με αξιώσεις το πρωτάθλημα. Κάτι που δεν γίνεται τα τελευταία χρόνια.
The Miami Heat still believe they have a chance at Giannis Antetokounmpo, and they’re working hard to improve their offer before the deadline, per @WindhorstESPN pic.twitter.com/cNMR1UWzLp
— NBACentral (@TheDunkCentral) February 5, 2026
