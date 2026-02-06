Ο Αντετοκούνμπο ανακοίνωσε την παραμονή του με… Λύκο της Wall Street: «Οι θρύλοι δεν κυνηγούν…» (vids)

Το σίριαλ της δεκαετίας στο NBA ολοκληρώθηκε με νικητές τους… Μιλγουόκι Μπακς, αφού μετά τα άπειρα σενάρια γύρω από το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο «Greek Freak» τελικά παρέμεινε στο Γουισκόνσιν και την ομάδα με την οποία μεγαλουργεί σε όλη την καριέρα του στο NBA.

Μετά από μήνες σεναρίων, συζητήσεων, δημοσιευμάτων, αποκλειστικών ρεπορτάζ, αναρτήσεων και πολλών -φυσικά- παρασκηνιακών διεργασιών, οι «Μπακς» κατάφεραν να κρατήσουν τον αστέρα τους στο Μιλγουόκι, παρά τις προτάσεις που δέχθηκαν για μια ενδεχόμενη blockbuster ανταλλαγή που θα τάραζε τα νερά στο κορυφαίο μπασκετικό πρωτάθλημα του πλανήτη. Παρότι μέχρι και λίγα 24ωρα πριν τη λήξη της προθεσμίας των ανταλλαγών στο NBA (σ.σ. στις 5/2) ο Γιάννης φερόταν να έχει ζητήσει ο ίδιος να παραχωρηθεί μέσω trade, τελικά δεν… συνέβη τίποτα. Το deadline παρήλθε, και ο δύο φορές MVP και μία φορά πρωταθλητής του NBA μένει στο… σπίτι του.

Αντετοκούνμπο: «Οι θρύλοι δεν κυνηγούν, προσελκύουν»

Μάλιστα, προκειμένου να σφραγίσει οριστικά την παραμονή του και να βάλει την τελεία στα σενάρια, ο ίδιος ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ανακοίνωσε ότι μένει στο Μιλγουόκι με… Λεονάρντο Ντι Κάπριο και «Wolf of Wall Street». Με ένα βίντεο που ανέβασε στα προσωπικά του social media, ο «Greek Freek» πέρασε το μήνυμα που ήθελε μέσω μιας σκηνής από την εμβληματική πλέον ταινία, κατά την οποία ο πρωταγωνιστής παίρνει το μικρόφωνο και με δραματικό τρόπο ανακοινώνει στους συναδέλφους του «δεν φεύγω».

Legends don’t chase. They attract 💯😎 pic.twitter.com/62r1jg93vt — Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) February 5, 2026

Παράλληλα, ο Έλληνας σούπερσταρ του NBA συνδύασε το βίντεο και με αντίστοιχη λεζάντα, γράφοντας χαρακτηριστικά ότι «οι θρύλοι δεν κυνηγούν, προσελκύουν», δείχνοντας έτσι ότι παρά τα σενάρια, το ενδιαφέρον και τις προτάσεις, ο ίδιος επέλεξε να παραμείνει θρύλος των Μιλγουόκι Μπακς. Οι οποίοι Μιλγουόκι Μπακς φυσικά και ήταν… κατενθουσιασμένοι με τη συγκεκριμένη προοπτική, αναδημοσιεύοντας με δύο διαφορετικές αναρτήσεις την παραμονή του ηγέτη τους.

Straight from the source. https://t.co/yMZrFHLnX2 — Milwaukee Bucks (@Bucks) February 5, 2026

Από εκεί και πέρα, το αν όντως οι Μπακς ξεκινούν τη «δεύτερη εποχή Γιάννη» ή ο Greek Freak έμεινε… μέχρι να φύγει το καλοκαίρι, θα το δείξει σύντομα η Ιστορία, ενώ με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένονται και οι αντιδράσεις όσων φανς των Μιλγουόκι έφτασαν στο σημείο μέχρι και να βρίζουν ή να γιουχάρουν τον κορυφαίο παίκτη στην ιστορία της ομάδας τους, μόνο και μόνο βάσει… φημών.