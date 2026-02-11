Με ιστορική εμφάνιση του Γουεμπανιάμα οι Σπερς διέλυσαν τους Λέικερς – Τα αποτελέσματα του NBA (vids)

Χωρίς Λούκα Ντόντσιτς, ΛεΜπρόν Τζέιμς, Όστιν Ριβς, ΝτεΑντρέ Έιτον και Μάρκους Σμαρτ, οι Λος Άντζελες Λέικερς γνώριζαν ότι πολύ δύσκολα θα είχαν τύχη κόντρα στο Σαν Αντόνιο -ή για την ακρίβεια κόντρα σε οποιαδήποτε ομάδα στο NBA. Πόσο μάλλον όταν απέναντί τους είδαν και τον «εξωγήινο» Βίκτορ Γουεμπανιάμα να πραγματοποιεί μια ιστορική εμφάνιση και να οδηγεί τα «σπιρούνια» σε μια κάτι παραπάνω από εύκολη νίκη με 136-108.

Ο Γάλλος φόργουορντ-σέντερ πέτυχε συνολικά 40 πόντους και κατέβασε 12 ριμπάουντ, όμως οι 37 από τους 40 ήρθαν στο πρώτο ημίχρονο! Αυτή ήταν και η παραγωγικότερη επίδοση για έναν παίκτη στη φετινή σεζόν και ταυτόχρονα η καλύτερη για παίκτη των Σπερς σε αυτό τον αιώνα.

Κατά τα άλλα, το ματς στην «crypto.com Arena» δεν είχε να παρουσιάσει κάτι άλλο… ενδιαφέρον, αφού οι Σπερς από νωρίς έδειξαν ότι δεν θα είχαν κανένα πρόβλημα απέναντι στους «λειψούς» Λέικερς. Ο «Γουέμπι» τελείωσε το ματς με 40 πόντους σε μόλις 26 λεπτά, με 9/14 δίποντα, 4/6 τρίποντα, 10/12 βολές, 12 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα, 1 τάπα και 4 λάθη.

Άλλους 16 πόντους πρόσθεσε ο Κάρτερ Μπράιαντ και από 15 και 11 οι Ντίλαν Χάρπερ και Χάρισον Μπαρνς. Για την Ιστορία, οι Σπερς στο ημίχρονο είχαν σκοράρει 84 πόντους και είχαν διαφορά 29 πόντων, με το δεύτερο ημίχρονο να είναι κάτι παραπάνω από διαδικαστικό, με τους Σπερς να ρίχνουν στο παρκέ τους παγκίτες.

«Καθάρισαν» Ντουράντ-Σενγκούν, στους Πέισερς η ματσάρα

Ως προς τα υπόλοιπα ματς, οι Ρόκετς νίκησαν 102-95 τους Λος Άντζελες Κλίπερς με κορυφαίους -ποιους άλλους- τους Κέβιν Ντουράντ (26 πόντους, 6 ριμπάουντ) και Αλπερέν Σενγκούν (22 πόντους, 7 ριμπάουντ, 5 ασίστ). Οι «ρουκέτες» πήραν διαφορά στην τρίτη περίοδο και την κράτησαν σχετικά εύκολα ως το τέλος του αγώνα, με τον Καουάι Λέοναρντ να προσπαθεί μόνος για τους Κλίπερς (24 πόντους, 8 ριμπάουντ).

Στο «Madison Square Garden» οι Ιντιάνα Πέισερς έκαναν την μεγάλη έκπληξη και ήταν αυτοί που χαμογέλασαν στο τέλος, παίρνοντας τη «ματσάρα» από τους Νιου Γιορκ Νικς με 137-134, στην παράταση. Αυτή ήταν μόλις η 4η νίκη τους στη σεζόν μακριά από την Ιντιανάπολις και μόλις η 14η συνολικά (14-40). Ο Πασκάλ Σιάκαμ ήταν κορυφαίος για τους νικητές (30π, 6ριμπ, 4ασ) που είχαν ακόμη επτά παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων. Για τους Νικς, ξεχώρισε ο Τζέιλεν Μπράνσον με 40 πόντους.

Τέλος, οι Φοίνιξ Σανς επικράτησαν των Ντάλας Μάβερικς πολύ πιο εύκολα από ότι δείχνει το τελικό 120-111, υποχρεώνοντας τους Τεξανούς στην 8η συνεχόμενη ήττα τους. Από πολύ νωρίς, η διαφορά του αγώνα… γυρόφερνε τους 20 πόντους και μονάχα στο τέλος οι Μαβς κατάφεραν να την μαζέψουν. Ντίλον Μπρουκς με 23 πόντους και Ντέβιν Μπούκερ με 19π/6ριμπ/4ασ ήταν αυτοί που ξεχώρισαν για τους νικητές, ενώ για τους ηττημένους ο Νάτζι Μάρσαλ έβαλε 31 πόντους και ο Κούπερ Φλαγκ πρόσθεσε 27 πόντους και 5 ριμπάουντ.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα της βραδιάς στο NBA

Νιου Γιορκ Νικς – Ιντιάνα Πέισερς 134-137 (παρ.)

Χιούστον Ρόκετς – Λος Άντζελες Κλίπερς 102-95

Φοίνιξ Σανς – Ντάλας Μάβερικς 120-111

Λος Άντζελες Λέικερς – Σαν Αντόνιο Σπερς 108-136