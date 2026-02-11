sports betsson
Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΧΙΟΣ
# ΙΡΑΝ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Με ιστορική εμφάνιση του Γουεμπανιάμα οι Σπερς διέλυσαν τους Λέικερς – Τα αποτελέσματα του NBA (vids)
Μπάσκετ 11 Φεβρουαρίου 2026, 10:07

Με ιστορική εμφάνιση του Γουεμπανιάμα οι Σπερς διέλυσαν τους Λέικερς – Τα αποτελέσματα του NBA (vids)

Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα έγραψε Ιστορία με την απίθανη εμφάνισή του και οι Σαν Αντόνιο Σπερς συνέτριψαν τους Λέικερς στο Λος Άντζελες – Τα υπόλοιπα αποτελέσματα της ημέρας στο NBA.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Εγκέφαλος: Πώς να τον ενισχύσετε σε 3 μήνες

Εγκέφαλος: Πώς να τον ενισχύσετε σε 3 μήνες

Spotlight

Χωρίς Λούκα Ντόντσιτς, ΛεΜπρόν Τζέιμς, Όστιν Ριβς, ΝτεΑντρέ Έιτον και Μάρκους Σμαρτ, οι Λος Άντζελες Λέικερς γνώριζαν ότι πολύ δύσκολα θα είχαν τύχη κόντρα στο Σαν Αντόνιο -ή για την ακρίβεια κόντρα σε οποιαδήποτε ομάδα στο NBA. Πόσο μάλλον όταν απέναντί τους είδαν και τον «εξωγήινο» Βίκτορ Γουεμπανιάμα να πραγματοποιεί μια ιστορική εμφάνιση και να οδηγεί τα «σπιρούνια» σε μια κάτι παραπάνω από εύκολη νίκη με 136-108.

Ο Γάλλος φόργουορντ-σέντερ πέτυχε συνολικά 40 πόντους και κατέβασε 12 ριμπάουντ, όμως οι 37 από τους 40 ήρθαν στο πρώτο ημίχρονο! Αυτή ήταν και η παραγωγικότερη επίδοση για έναν παίκτη στη φετινή σεζόν και ταυτόχρονα η καλύτερη για παίκτη των Σπερς σε αυτό τον αιώνα.

YouTube thumbnail

Κατά τα άλλα, το ματς στην «crypto.com Arena» δεν είχε να παρουσιάσει κάτι άλλο… ενδιαφέρον, αφού οι Σπερς από νωρίς έδειξαν ότι δεν θα είχαν κανένα πρόβλημα απέναντι στους «λειψούς» Λέικερς. Ο «Γουέμπι» τελείωσε το ματς με 40 πόντους σε μόλις 26 λεπτά, με 9/14 δίποντα, 4/6 τρίποντα, 10/12 βολές, 12 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα, 1 τάπα και 4 λάθη.

Άλλους 16 πόντους πρόσθεσε ο Κάρτερ Μπράιαντ και από 15 και 11 οι Ντίλαν Χάρπερ και Χάρισον Μπαρνς. Για την Ιστορία, οι Σπερς στο ημίχρονο είχαν σκοράρει 84 πόντους και είχαν διαφορά 29 πόντων, με το δεύτερο ημίχρονο να είναι κάτι παραπάνω από διαδικαστικό, με τους Σπερς να ρίχνουν στο παρκέ τους παγκίτες.

YouTube thumbnail

«Καθάρισαν» Ντουράντ-Σενγκούν, στους Πέισερς η ματσάρα

Ως προς τα υπόλοιπα ματς, οι Ρόκετς νίκησαν 102-95 τους Λος Άντζελες Κλίπερς με κορυφαίους -ποιους άλλους- τους Κέβιν Ντουράντ (26 πόντους, 6 ριμπάουντ) και Αλπερέν Σενγκούν (22 πόντους, 7 ριμπάουντ, 5 ασίστ). Οι «ρουκέτες» πήραν διαφορά στην τρίτη περίοδο και την κράτησαν σχετικά εύκολα ως το τέλος του αγώνα, με τον Καουάι Λέοναρντ να προσπαθεί μόνος για τους Κλίπερς (24 πόντους, 8 ριμπάουντ).

YouTube thumbnail

Στο «Madison Square Garden» οι Ιντιάνα Πέισερς έκαναν την μεγάλη έκπληξη και ήταν αυτοί που χαμογέλασαν στο τέλος, παίρνοντας τη «ματσάρα» από τους Νιου Γιορκ Νικς με 137-134, στην παράταση. Αυτή ήταν μόλις η 4η νίκη τους στη σεζόν μακριά από την Ιντιανάπολις και μόλις η 14η συνολικά (14-40). Ο Πασκάλ Σιάκαμ ήταν κορυφαίος για τους νικητές (30π, 6ριμπ, 4ασ) που είχαν ακόμη επτά παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων. Για τους Νικς, ξεχώρισε ο Τζέιλεν Μπράνσον με 40 πόντους.

YouTube thumbnail

Τέλος, οι Φοίνιξ Σανς επικράτησαν των Ντάλας Μάβερικς πολύ πιο εύκολα από ότι δείχνει το τελικό 120-111, υποχρεώνοντας τους Τεξανούς στην 8η συνεχόμενη ήττα τους. Από πολύ νωρίς, η διαφορά του αγώνα… γυρόφερνε τους 20 πόντους και μονάχα στο τέλος οι Μαβς κατάφεραν να την μαζέψουν. Ντίλον Μπρουκς με 23 πόντους και Ντέβιν Μπούκερ με 19π/6ριμπ/4ασ ήταν αυτοί που ξεχώρισαν για τους νικητές, ενώ για τους ηττημένους ο Νάτζι Μάρσαλ έβαλε 31 πόντους και ο Κούπερ Φλαγκ πρόσθεσε 27 πόντους και 5 ριμπάουντ.

YouTube thumbnail

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα της βραδιάς στο NBA

Νιου Γιορκ Νικς – Ιντιάνα Πέισερς 134-137 (παρ.)
Χιούστον Ρόκετς – Λος Άντζελες Κλίπερς 102-95
Φοίνιξ Σανς – Ντάλας Μάβερικς 120-111
Λος Άντζελες Λέικερς – Σαν Αντόνιο Σπερς 108-136

Headlines:
Τράπεζες
Τραπεζικές χρεώσεις: «Παράθυρο» για τρίτη παρέμβαση

Τραπεζικές χρεώσεις: «Παράθυρο» για τρίτη παρέμβαση

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Εγκέφαλος: Πώς να τον ενισχύσετε σε 3 μήνες

Εγκέφαλος: Πώς να τον ενισχύσετε σε 3 μήνες

World
EFG: Επενδύοντας σε… αβέβαιους καιρούς – Το guidance για το 2026

EFG: Επενδύοντας σε… αβέβαιους καιρούς – Το guidance για το 2026

inWellness
inTown
Αθλητική Ροή
Με ιστορική εμφάνιση του Γουεμπανιάμα οι Σπερς διέλυσαν τους Λέικερς – Τα αποτελέσματα του NBA (vids)
Μπάσκετ 11.02.26

Με ιστορική εμφάνιση του Γουεμπανιάμα οι Σπερς διέλυσαν τους Λέικερς – Τα αποτελέσματα του NBA (vids)

Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα έγραψε Ιστορία με την απίθανη εμφάνισή του και οι Σαν Αντόνιο Σπερς συνέτριψαν τους Λέικερς στο Λος Άντζελες – Τα υπόλοιπα αποτελέσματα της ημέρας στο NBA.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
Ο Λεβαντόφσκι ανοίγει δρόμο για το Σικάγο
Ποδόσφαιρο 11.02.26

Ο Λεβαντόφσκι ανοίγει δρόμο για το Σικάγο

Ο διεθνής Πολωνός επιθετικός της Μπαρτσελόνα Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι έχει δεχθεί δελεαστική πρόταση από το Chicago Fire για να συνεχίσει την καριέρα το στο MLS

Βάιος Μπαλάφας
Γουέστ Χαμ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 1-1: Γλίτωσαν την ήττα στο 90+6′ οι «κόκκινοι διάβολοι»
Ποδόσφαιρο 11.02.26

Γουέστ Χαμ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 1-1: Γλίτωσαν την ήττα στο 90+6′ οι «κόκκινοι διάβολοι»

Με γκολ του Σέσκο στο 90'+6' η Γιουνάιτεντ απέφυγε την ήττα κόντρα στη Γουέστ Χαμ (1-1) όμως και κρατήθηκε στην 4η της βαθμολογίας, μετά το 2-2 της Τσέλσι με τη Λιντς.

Σύνταξη
Τσέλσι – Λιντς 2-2: Ισοπαλία σοκ για τους «μπλε» (2-2) – Μία ακόμη ήττα για την Τότεναμ (1-2)
Ποδόσφαιρο 11.02.26

Τσέλσι – Λιντς 2-2: Ισοπαλία σοκ για τους «μπλε» (2-2) – Μία ακόμη ήττα για την Τότεναμ (1-2)

Η Τσέλσι ήταν μπροστά στο σκορ με 2-0 ως το 66′, όμως η Λιντς έκανε μεγάλη επιστροφή στο Στάμφορντ Μπριτζ αποσπώντας 2-2, για την 26η αγωνιστική της Premier League. Έχασαν έδαφος για την 4άδα οι μπλε.

Σύνταξη
Μονακό: «Ηχηρά» ονόματα απειλούν με αποχώρηση
Μπάσκετ 10.02.26

Μονακό: «Ηχηρά» ονόματα απειλούν με αποχώρηση

Παίκτες όπως ο Τζέιμς, ο Μίροτιτς, ο Μπλοσομγκέιμ αλλά και ο Ντιαλό κάθε άλλο παρά σίγουροι θα πρέπει να θεωρούνται στη Μονακό, παρά το γεγονός ότι ο Πρίγκιπας Αλβέρτος προσπαθεί να βρει

Σύνταξη
LIVE: Γουέστ Χαμ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Ποδόσφαιρο 10.02.26

LIVE: Γουέστ Χαμ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

LIVE: Γουέστ Χαμ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Παρακολουθήστε live στις 22:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γουέστ Χαμ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την 26η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Έβερτον – Μπόρνμουθ
Ποδόσφαιρο 10.02.26

LIVE: Έβερτον – Μπόρνμουθ

LIVE: Έβερτον – Μπόρνμουθ. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Έβερτον – Μπόρνμουθ για την 26η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Τότεναμ – Νιουκάστλ
Ποδόσφαιρο 10.02.26

LIVE: Τότεναμ – Νιουκάστλ

LIVE: Τότεναμ – Νιουκάστλ. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τότεναμ – Νιουκάστλ για την 26η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Τσέλσι – Λιντς
Ποδόσφαιρο 10.02.26

LIVE: Τσέλσι – Λιντς

LIVE: Τσέλσι – Λιντς. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τσέλσι – Λιντς για την 26η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τραμπ: Απειλεί να στείλει και δεύτερο αεροπλανοφόρο στο Ιράν, ενώ υποδέχεται τον Νετανιάχου
Κόσμος 11.02.26

Ο Τραμπ απειλεί να στείλει και δεύτερο αεροπλανοφόρο στο Ιράν, ενώ υποδέχεται τον Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο

Ο Νετανιάχου θέλει να εξασφαλίσει ότι ο Τραμπ δεν θα καταλήξει σε συμφωνία με το Ιράν που θα αφορά μόνο το πυρηνικό του πρόγραμμα - Νέα αντιφατικά μηνύματα από τον πρόεδρο των ΗΠΑ

Σύνταξη
Greek State to Re-Issue 10Y Bond
English edition 11.02.26

Greek State to Re-Issue 10Y Bond

The Greek state will issue a 10-year bond on Wednesday with a fixed interest rate of 3.375%, maturing on June 16, 2036

Σύνταξη
«Ποιο είναι τo celebrity crush μου; Αυτό που παντρεύτηκα!» – Ο Μπίλι Κράνταπ είναι τυχερός
Fizz 11.02.26

«Ποιο είναι τo celebrity crush μου; Αυτό που παντρεύτηκα!» - Ο Μπίλι Κράνταπ είναι τυχερός

Ο ηθοποιός του Χόλιγουντ, Μπίλι Κράνταπ, απαντάει σε ένα Q&A του Guardian για μια καταστροφική ομιλία, τους κανόνες του για το πώς πρέπει να κινούνται οι άνθρωποι στις πόλεις και μια ενοχλητική συνάντηση με έναν πορτιέρη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
1-2-3 Πολλοί ΟΠΕΚΕΠΕ!
Editorial 11.02.26

1-2-3 Πολλοί ΟΠΕΚΕΠΕ!

Η διασπάθιση πόρων αποτελεί ίσως τη μόνη σταθερά αυτής της κυβέρνησης

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Αυξημένη κίνηση στους δρόμους της Αττικής – Μεγάλες καθυστερήσεις στην Περιφερειακή Αιγάλεω λόγω τροχαίου
Η κίνηση στους δρόμους 11.02.26

Αυξημένη κίνηση στους δρόμους της Αττικής - Μεγάλες καθυστερήσεις στην Περιφερειακή Αιγάλεω λόγω τροχαίου

Στο υπόλοιπο οδικό δίκτυο της Αττικής η εικόνα από την κίνηση είναι κάπως καλύτερη, αν και σε συγκεκριμένα σημεία παρατηρούνται φαινόμενα κυκλοφοριακής συμφόρησης

Σύνταξη
Ζελένσκι: Ανακοινώνει δημοψήφισμα και προεδρικές εκλογές στην επέτειο των τεσσάρων χρόνων πολέμου
Financial Times 11.02.26

Δημοψήφισμα και προεδρικές εκλογές ανακοινώνει ο Ζελένσκι στην επέτειο των τεσσάρων χρόνων πολέμου

Μετά από πιέσεις των ΗΠΑ ο Ζελένσκι θα προχωρήσει σε προεδρικές εκλογές και δημοψήφισμα για την ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία - Τι αναφέρουν οι Financial Times

Σύνταξη
Ο Λεβαντόφσκι ανοίγει δρόμο για το Σικάγο
Ποδόσφαιρο 11.02.26

Ο Λεβαντόφσκι ανοίγει δρόμο για το Σικάγο

Ο διεθνής Πολωνός επιθετικός της Μπαρτσελόνα Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι έχει δεχθεί δελεαστική πρόταση από το Chicago Fire για να συνεχίσει την καριέρα το στο MLS

Βάιος Μπαλάφας
Παπαδάκη: Ο Σπίρτζης δέχθηκε μολυσμένο SMS με Predator 50 λεπτά μετά από ερώτηση για την ΕΥΠ στον Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 11.02.26

«Ο Σπίρτζης δέχθηκε μολυσμένο SMS με Predator 50 λεπτά μετά από ερώτηση για την ΕΥΠ στον Μητσοτάκη», είπε η Παπαδάκη

Ο πρώην υπουργός, Χρήστος Σπίρτζης, μιλώντας στο in μετά τη χθεσινή δικάσιμο για τις υποκλοπές, τόνισε πως ήρθε η ώρα «να κλείσει η μελανή, μαύρη, σελίδα στη σύγχρονη ιστορία της χώρας μας από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τους συνεργάτες του». Η αγόρευση της συνηγόρου του, Αρτεμισίας Παπαδάκη

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Η ΔΑΚΕ καρφώνει υπουργούς και Παναγόπουλο, η Κεραμέως ζητά να χυθεί «άπλετο φως», νέα συγκάλυψη φοβάται ο λαός
in Confidential 11.02.26

Η ΔΑΚΕ καρφώνει υπουργούς και Παναγόπουλο, η Κεραμέως ζητά να χυθεί «άπλετο φως», νέα συγκάλυψη φοβάται ο λαός

Πολλές οι σκιές και τα ερωτήματα για την υπόθεση Παναγόπουλου και την εμπλοκή πολιτικών προσώπων στα προγράμματα κατάρτισης. Το άπλετο φως που ζητά η κυβέρνηση και το ταξίδι στην Άγκυρα. Κάποιος πρέπει να μαζέψει τον κ. Παύλο Μαρινάκη.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Η αντιαεροπορική άμυνα της Ρωσίας απέκρουσε επιδρομή drones της Ουκρανίας
Κόσμος 11.02.26

Η αντιαεροπορική άμυνα της Ρωσίας απέκρουσε επιδρομή drones της Ουκρανίας

Για «μαζική» επιδρομή κάνει λόγο η Ρωσία σημειώνοντας ότι προκλήθηκαν ζημιές σε διαμέρισμα πολυκατοικίας, ξέσπασε πυρκαγιά σε εργοστάσιο και κατέπεσαν συντρίμμια καταρριφθέντων drones σε νηπιαγωγείο

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο