Τέλος για το μίνι σερί των Μπακς, έχασαν από τους Μάτζικ (118-99)
Μετά τις τρεις σερί νίκες τους, οι Μιλγουόκι Μπακς... επέστρεψαν στις ήττες, ξανά αγωνιζόμενοι χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.
- Πώς τα διαζύγια επηρεάζουν την στεγαστική κρίση – Αποκαλυπτικά στοιχεία
- Άγριο επεισόδιο βίας στο Ηράκλειο: Του έσπασαν τα δόντια με πέτρα
- Το κόμμα της Τακαΐτσι εξασφαλίζει πλειοψηφία δυο τρίτων στην Ιαπωνία
- «Καμία φθορά δημόσιας περιουσίας εντός του ΑΠΘ - Εκτός campus τα επεισόδια», λένε οι πρυτανικές αρχές
Επιστροφή στις… ήττες για τους Μιλγουόκι Μπακς, οι οποίοι είδαν τους Ορλάντο Μάτζικ να επικρατούν με 118-99 βάζοντας τέλος στο σερί των τριών νικών της ομάδας του Ντοκ Ρίβερς. Τα «ελάφια», που συνεχίζουν να αγωνίζονται δίχως τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, άντεξαν μόνο για ένα ημίχρονο και στη συνέχεια… λύγισαν.
Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Άντονι Μπλακ με 26 πόντους, ενώ εξαιρετικός ήταν ο Ντέσμοντ Μπέιν με 25 πόντους. Από την άλλη πλευρά, ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ σταμάτησε στους 28 πόντους, με τον Έι Τζέι Γκριν να έχει 15 και τον Ράιαν Ρόλινς 14 πόντους.
Στο Κολοράντο, οι Καβαλίερς κατάφεραν να φύγουν με ένα μεγάλο διπλό από την έδρα των Νάγκετς, επικρατώντας με 119-117, σε ένα παιχνίδι που χρειάστηκε να κάνουν την ανατροπή, ισοφαρίζοντας αρχικά με τον Τζέιμς Χάρντεν, ενώ στη συνέχεια ο Ντόνοβαν Μίτσελ έβαλε τις κρίσιμες βολές.
Ο «Spida» είχε 32 πόντους μαζί με 10 ασίστ για το Κλίβελαντ, με τον «μούσια» και τον Τζάρετ Άλεν να προσθέτουν από 22 πόντους. Στην αντίπερα όχθη, ακόμα ένα τριπλ-νταμπλ για τον Νίκολα Γιόκιτς με 22 πόντους, 14 ριμπάουντ και 11 ασίστ, με τους Κρίστιαν Μπράουν και Τζούλιαν Στρόθερ να έχουν από 20 πόντους.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα του ΝΒΑ:
Χόρνετς-Πίστονς 104-110
Νετς-Μπουλς 123-115
Χιτ-Τζαζ 111-115
Μάτζικ-Μπακς 118-99
Τίμπεργουλβς-Χοκς 138-116
Πέλικανς-Κινγκς 120-94
Νάγκετς-Καβαλίερς 117-119
Γουόριορς-Γκρίζλις 114-113
Λέικερς-Θάντερ 110-119
Μπλέιζερς-Σίξερς 135-118
- Το μήνυμα της Λίντσεϊ Βον για τον τραυματισμό της στους Ολυμπιακούς: «Δεν μετανιώνω» (vid, pic)
- «Εμφύλιος» ΑΕΚ – Καρδίτσα στο BCL, με Μπεσίκτας στο Eurocup ο Πανιώνιος
- Τι είπε ο Κάρικ για το… κούρεμα του οπαδού της Γιουνάιτεντ, λίγο πριν το κρίσιμο ματς με τη Γουέστ Χαμ
- Πένθος για τον Εργκίν Αταμάν: «Έφυγε» από τη ζωή η μητέρα του
- Super Bowl: Οι… θάμνοι του Bad Bunny έβγαλαν 1300 δολάρια (pics, vids)
- Τέλος για το μίνι σερί των Μπακς, έχασαν από τους Μάτζικ (118-99)
- Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (10/2): «Δράση» με σημαντικά ματς στην Premier League
- NBA: Ξύλο μεταξύ παικτών και τέσσερις αποβολές στο Χόρνετς – Πίστονς (vids)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις