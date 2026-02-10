Τέλος για το μίνι σερί των Μπακς, έχασαν από τους Μάτζικ (118-99)

Επιστροφή στις… ήττες για τους Μιλγουόκι Μπακς, οι οποίοι είδαν τους Ορλάντο Μάτζικ να επικρατούν με 118-99 βάζοντας τέλος στο σερί των τριών νικών της ομάδας του Ντοκ Ρίβερς. Τα «ελάφια», που συνεχίζουν να αγωνίζονται δίχως τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, άντεξαν μόνο για ένα ημίχρονο και στη συνέχεια… λύγισαν.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Άντονι Μπλακ με 26 πόντους, ενώ εξαιρετικός ήταν ο Ντέσμοντ Μπέιν με 25 πόντους. Από την άλλη πλευρά, ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ σταμάτησε στους 28 πόντους, με τον Έι Τζέι Γκριν να έχει 15 και τον Ράιαν Ρόλινς 14 πόντους.

Στο Κολοράντο, οι Καβαλίερς κατάφεραν να φύγουν με ένα μεγάλο διπλό από την έδρα των Νάγκετς, επικρατώντας με 119-117, σε ένα παιχνίδι που χρειάστηκε να κάνουν την ανατροπή, ισοφαρίζοντας αρχικά με τον Τζέιμς Χάρντεν, ενώ στη συνέχεια ο Ντόνοβαν Μίτσελ έβαλε τις κρίσιμες βολές.

Ο «Spida» είχε 32 πόντους μαζί με 10 ασίστ για το Κλίβελαντ, με τον «μούσια» και τον Τζάρετ Άλεν να προσθέτουν από 22 πόντους. Στην αντίπερα όχθη, ακόμα ένα τριπλ-νταμπλ για τον Νίκολα Γιόκιτς με 22 πόντους, 14 ριμπάουντ και 11 ασίστ, με τους Κρίστιαν Μπράουν και Τζούλιαν Στρόθερ να έχουν από 20 πόντους.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα του ΝΒΑ:

Χόρνετς-Πίστονς 104-110

Νετς-Μπουλς 123-115

Χιτ-Τζαζ 111-115

Μάτζικ-Μπακς 118-99

Τίμπεργουλβς-Χοκς 138-116

Πέλικανς-Κινγκς 120-94

Νάγκετς-Καβαλίερς 117-119

Γουόριορς-Γκρίζλις 114-113

Λέικερς-Θάντερ 110-119

Μπλέιζερς-Σίξερς 135-118