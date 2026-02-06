Λέικερς – Σίξερς 119-115: Νίκησαν οι «Λιμνάνθρωποι», τραυματίστηκε ο Ντόντσιτς (vids)

Πύρρειος ήταν η νίκη των Λέικερς επί των Σίξερς με 119-115, αφού οι Λιμνάνθρωποι είδαν τον Λούκα Ντόντσιτς να αποχωρεί από το παιχνίδι με μυϊκό πρόβλημα τραυματισμού και μοιραία κάθονται σε… αναμμένα κάρβουνα.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, η Φιλαδέλφεια είχε τον Τζοέλ Εμπίντ με 35 πόντους, 7 ριμπάουντ και 7 ασίστ, οι Λέικερς… απάντησαν με 35 πόντους του Όστιν Ριβς και νταμπλ-νταμπλ του «Βασιλιά», Λεμπρόν Τζέιμς (17 πόντοι, 10 ασίστ) και εν τέλει πήραν μια οριακή νίκη, την οποία βεβαίως ευχαρίστως θα… κερνούσαν στον αντίπαλο, αν ήξεραν ότι θα προκύψει πρόβλημα με τον μεγάλο αστέρα τους.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της ομάδας του Λος Άντζελες, ο Σλοβένος σούπερσταρ αντιμετωπίζει ένα μυικό πρόβλημα στον οπίσθιο μηριαίο, το οποίο τον ανάγκασε να φύγει από το παρκέ για τα αποδυτήρια μετά από 16 λεπτά συμμετοχής. Αυτό συνέβη κατά τη διάρκεια του δεύτερου 12λεπτου, όταν σε μια προσπάθειά του για ένα step back σουτ, ο Ντόντσιτς φάνηκε να τραυματίζεται, πιάνοντας αμέσως το πόδι του στο σημείο.

Μάλιστα, αμέσως μετά φάνηκε να είναι έντονα απογοητευμένος και νευριασμένος με τον τραυματισμό του, ξεσπώντας σε μια μια διαφημιστική πινακίδα. Πριν αποχωρήσει πάντως, πρόλαβε να βάλει 10 πόντους και να προσθέσει επίσης 4 ριμπάουντ και 2 ασίστ, μαζί όμως με 5 λάθη.

Luka Doncic kicked the scorer’s table in anger and held his head down as he went to the locker room 😔 Via: _MichaelMorales10 on IG pic.twitter.com/xbuaMtmETp — LakersMuse (@LALMuse) February 6, 2026

Ήττα-σοκ για τους Πίστονς

Από τα υπόλοιπα ματς της βραδιάς στην απέναντι όχθη του Ατλαντικού, ξεχώρισε η ήττα σοκ των πρωτοπόρων της Ανατολικής Περιφέρειας, Ντιτρόιτ Πίστονς, με 126-117 από τους Γουίζαρντς. Ο Κέιντ Κάνινγχαμ με 30 πόντους πάλεψε μόνος για τα «πιστόνια», μετά το τραυματισμό του Τζέιλεν Ντούρεν που πρόλαβε να παίξει μόνο 12 λεπτά.

Αναλυτικά, τα αποτελέσματα της ημέρας (6/2) στο NBA:

Ντιτρόιτ Πίστονς – Ουάσινγκτον Γουίζαρντς 117-126

Ορλάντο Μάτζικ – Μπρούκλιν Νετς 118-98

Ατλάντα Χοκς – Γιούτα Τζαζ 121-119

Τορόντο Ράπτορς – Σικάγο Μπουλς 123-107

Χιούστον Ρόκετς – Νιου Ορλίνς Χόρνετς 99-109

Ντάλας Μάβερικς – Σαν Αντόνιο Σπερς 123-135

Φοίνιξ Σανς – Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς 97-101

Λος Άντζελες Λέικερς – Φιλαδέλφεια Σίξερς 119-115