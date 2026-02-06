sports betsson
Λέικερς – Σίξερς 119-115: Νίκησαν οι «Λιμνάνθρωποι», τραυματίστηκε ο Ντόντσιτς (vids)
Μπάσκετ 06 Φεβρουαρίου 2026, 09:31

Λέικερς – Σίξερς 119-115: Νίκησαν οι «Λιμνάνθρωποι», τραυματίστηκε ο Ντόντσιτς (vids)

Με τον Όστιν Ριβς να πραγματοποιεί σπουδαία εμφάνιση με 35 πόντους, οι Λος Άντζελες Λέικερς νίκησαν δύσκολα τους Φιλαδέλφεια Σίξερς στο σημαντικότερο ματς της βραδιάς στο NBA, αλλά ανησυχούν αφού είδαν τον Λούκα Ντόντσιτς να αποχωρεί με πρόβλημα τραυματισμού.

Πύρρειος ήταν η νίκη των Λέικερς επί των Σίξερς με 119-115, αφού οι Λιμνάνθρωποι είδαν τον Λούκα Ντόντσιτς να αποχωρεί από το παιχνίδι με μυϊκό πρόβλημα τραυματισμού και μοιραία κάθονται σε… αναμμένα κάρβουνα.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, η Φιλαδέλφεια είχε τον Τζοέλ Εμπίντ με 35 πόντους, 7 ριμπάουντ και 7 ασίστ, οι Λέικερς… απάντησαν με 35 πόντους του Όστιν Ριβς και νταμπλ-νταμπλ του «Βασιλιά», Λεμπρόν Τζέιμς (17 πόντοι, 10 ασίστ) και εν τέλει πήραν μια οριακή νίκη, την οποία βεβαίως ευχαρίστως θα… κερνούσαν στον αντίπαλο, αν ήξεραν ότι θα προκύψει πρόβλημα με τον μεγάλο αστέρα τους.

YouTube thumbnail

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της ομάδας του Λος Άντζελες, ο Σλοβένος σούπερσταρ αντιμετωπίζει ένα μυικό πρόβλημα στον οπίσθιο μηριαίο, το οποίο τον ανάγκασε να φύγει από το παρκέ για τα αποδυτήρια μετά από 16 λεπτά συμμετοχής. Αυτό συνέβη κατά τη διάρκεια του δεύτερου 12λεπτου, όταν σε μια προσπάθειά του για ένα step back σουτ, ο Ντόντσιτς φάνηκε να τραυματίζεται, πιάνοντας αμέσως το πόδι του στο σημείο.

Μάλιστα, αμέσως μετά φάνηκε να είναι έντονα απογοητευμένος και νευριασμένος με τον τραυματισμό του, ξεσπώντας σε μια μια διαφημιστική πινακίδα. Πριν αποχωρήσει πάντως, πρόλαβε να βάλει 10 πόντους και να προσθέσει επίσης 4 ριμπάουντ και 2 ασίστ, μαζί όμως με 5 λάθη.

Ήττα-σοκ για τους Πίστονς

Από τα υπόλοιπα ματς της βραδιάς στην απέναντι όχθη του Ατλαντικού, ξεχώρισε η ήττα σοκ των πρωτοπόρων της Ανατολικής Περιφέρειας, Ντιτρόιτ Πίστονς, με 126-117 από τους Γουίζαρντς. Ο Κέιντ Κάνινγχαμ με 30 πόντους πάλεψε μόνος για τα «πιστόνια», μετά το τραυματισμό του Τζέιλεν Ντούρεν που πρόλαβε να παίξει μόνο 12 λεπτά.

YouTube thumbnail

Αναλυτικά, τα αποτελέσματα της ημέρας (6/2) στο NBA:

Ντιτρόιτ Πίστονς – Ουάσινγκτον Γουίζαρντς 117-126
Ορλάντο Μάτζικ – Μπρούκλιν Νετς 118-98
Ατλάντα Χοκς – Γιούτα Τζαζ 121-119
Τορόντο Ράπτορς – Σικάγο Μπουλς 123-107
Χιούστον Ρόκετς – Νιου Ορλίνς Χόρνετς 99-109
Ντάλας Μάβερικς – Σαν Αντόνιο Σπερς 123-135
Φοίνιξ Σανς – Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς 97-101
Λος Άντζελες Λέικερς – Φιλαδέλφεια Σίξερς 119-115

