sports betsson
Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
30.01.2026 | 20:21
Βγήκε εκτός λειτουργίας για λίγη ώρα το «100»
Σημαντική είδηση:
29.01.2026 | 14:00
Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των οδηγών ταξί
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΠΑΟΚ ΡΟΥΜΑΝΙΑ
# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΙΝΕΣΟΤΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
NBA: Με νέα ιστορική εμφάνιση του Ντόντσιτς, οι Λέικερς διέλυσαν τους Γουίζαρντς (vids, pics)
Μπάσκετ 31 Ιανουαρίου 2026, 11:24

NBA: Με νέα ιστορική εμφάνιση του Ντόντσιτς, οι Λέικερς διέλυσαν τους Γουίζαρντς (vids, pics)

Ο Λούκα Ντόντσιτς -δυστυχώς για τους Γουίζαρντς- έπαιξε κανονικά παρά τον μικροτραυματισμό της Τετάρτης και με μια ιστορική εμφάνιση οδήγησε τους Λέικερς σε μια εντυπωσιακή νίκη με 142-111 – Όλα τα αποτελέσματα του Σαββάτου στο NBA.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Αρκετά με το doomscrolling: Μας φορτώνει με στρες, θλίψη και απαισιοδοξία

Αρκετά με το doomscrolling: Μας φορτώνει με στρες, θλίψη και απαισιοδοξία

Spotlight

Ό,τι και να πει ή να γράψει πια κανείς για τον Λούκα Ντόντσιτς, πιθανότατα θα είναι λίγο! Ο Σλοβένος σούπερσταρ των Λος Άντζελες Λέικερς πραγματοποίησε μια ακόμη απίθανη φετινή του εμφάνιση και έγραψε Ιστορία ξανά τόσο στο NBA συνολικά όσο και ειδικότερα με τους «λιμνάνθρωπους», τους οποίους και εν τέλει οδήγησε σε μια μεγάλη νίκη επί των Ουάσινγκτον Γουίζαρντς με 142-111.

Ο «Λούκα Μάτζικ» προφανώς βαρέθηκε να βάζει 40άρες σε όλους τους αντιπάλους και να κάνει τριπλ-νταμπλ (σ.σ. είχε ήδη πέντε φέτος) και αυτή τη φορά είπε να το κάνει… από ημίχρονο! Το έκτο λοιπόν φετινό τριπλ-νταμπλ του 26χρονου υπερπαίκτη σημειώθηκε στον εξωφρενικό για τους… κοινούς θνητούς χρόνο των 18 λεπτών και 4 δευτερολέπτων και έγινε το 5ο πιο γρήγορο στην ιστορία του NBA. Στο διάστημα αυτό, ο Ντόντσιτς κατέγραψε 26 πόντους, 11 ασίστ και 10 ριμπάουντ.

YouTube thumbnail

Ο Σλοβένος βέβαια είχε ήδη φροντίσει να προαναγγείλει από το ξεκίνημα του αγώνα τι θα ακολουθούσε, αφού πέτυχε τους 11 από τους πρώτους 20 πόντους της ομάδας του, ενώ μοίρασε και τις ασίστ για τα δύο από τα υπόλοιπα αυτά καλάθια των Λέικερς. Ολοκλήρωσε την πρώτη περίοδο με 17 πόντους, 7 ριμπάουντ και 7 ασίστ, με το Λος Άντζελες να σκοράρει συνολικά 41 πόντους στο εναρκτήριο δωδεκάλεπτο.

Όπως προαναφέρθηκε, ως το ημίχρονο, ο Λούκα είχε φτάσει τους 26 πόντους, τις 11 ασίστ και τα 10 ριμπάουντ, με τους Λέικερς να πηγαίνουν στα αποδυτήρια με το υπέρ τους 77-48. Με αυτό το τριπλ-νταμπλ βέβαια, ο Σλοβένος έφτασε σε ένα ακόμη ιστορικό επίτευγμα: έγινε μόλις ο δεύτερος παίκτης στην ιστορία των Λέικερς μετά τον Λεμπρόν Τζέιμς που πετυχαίνει τριπλ-νταμπλ με τουλάχιστον 35 πόντους και τουλάχιστον 5 τρίποντα.

Ως το φινάλε του αγώνα, οι Λέικερς έκαναν… πάρτι, σκόραραν με 61% στα σουτ εντός παιδιάς και τελικά ο Ντόντσιτς ολοκλήρωσε το ματς με τα εξής νούμερα: 37 πόντοι, 11 ριμπάουντ, 13 ασίστ, 3 κλεψίματα, 13/21 σουτ, 6/13 τρίποντα και 5/7 βολές σε 31 λεπτά. Και όλα αυτά, ενώ την περασμένη μόλις Τετάρτη είχε υποστεί έναν μικροτραυματισμό πατώντας άτσαλα στο όριο του ειδικά υπερυψωμένου παρκέ των Κλίβελαντ Καβαλίερς, το οποίο επίσης έχει προκαλέσει πολύ μεγάλη κουβέντα στη λίγκα.

Σε κάθε περίπτωση, δυστυχώς για τους Γουίζαρντς και ευτυχώς για… όλους τους υπόλοιπους, ο Ντόντσιτς πραγματοποίησε μια ακόμη παράσταση καριέρας στον μαγικό κόσμο του ΝΒΑ.

Αναλυτικά, τα αποτελέσματα του Σαββάτου (31/1) στο NBA:

Ουάσινγκτον Γουίζαρντς – Λος Άντζελες Λέικερς 111-142
Ορλάντο Μάτζικ – Τορόντο Ράπτορς 130-120
Μπόστον Σέλτικς – Σακραμέντο Κινγκς 112-93
Νιου Γιορκ Νικς – Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς 127-97
Νιου Ορλίνς Χόρνετς – Μέμφις Γκρίζλις 114-106
Φίνιξ Σανς – Κλίβελαντ Κάβαλιερς 126-113
Ντένβερ Ναγκετς – Λος Άντζελες Κλίπερς 122-109
Γιούτα Τζαζ – Μπρούκλιν Νετς 99-109
Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς – Ντιτρόιτ Πίστονς 124-131

Headlines:
Τράπεζες
Αποταμιεύσεις: Νέες λύσεις προτείνουν οι τράπεζες – Τα πλεονεκτήματα

Αποταμιεύσεις: Νέες λύσεις προτείνουν οι τράπεζες – Τα πλεονεκτήματα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Αρκετά με το doomscrolling: Μας φορτώνει με στρες, θλίψη και απαισιοδοξία

Αρκετά με το doomscrolling: Μας φορτώνει με στρες, θλίψη και απαισιοδοξία

Φυσικό αέριο
AKTOR: Γκάζι στον Κάθετο Διάδρομο – Η πρώτη συμφωνία

AKTOR: Γκάζι στον Κάθετο Διάδρομο – Η πρώτη συμφωνία

inWellness
inTown
Αθλητική Ροή
Βιλντόζα, Μπράουν και Σορτς: Τι γίνεται στον Παναθηναϊκό με τον «τέταρτο γκαρντ» (vids)
Euroleague 31.01.26

Βιλντόζα, Μπράουν και Σορτς: Τι γίνεται στον Παναθηναϊκό με τον «τέταρτο γκαρντ» (vids)

Ο Παναθηναϊκός απέκτησε τον Τι Τζέι Σορτς πέρσι, όμως λαμβάνει ιδιαίτερη διαχείριση από τον Εργκίν Αταμάν – Τι συμβαίνει με τον τέταρτο γκαρντ στο τριφύλλι την τελευταία τριετία

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Ποδόσφαιρο 31.01.26

Ο Ντι Μαρία θυμήθηκε τα νιάτα του με απίθανο γκολ στην Αργεντινή (vid)

Η Ροσάριο Σεντράλ νίκησε 2-1 τη Ρασίνγκ για τη 2η αγωνιστική στο πρωτάθλημα Αργεντινής και ο Άνχελ Ντι Μαρία θυμήθηκε τις μέρες δόξας του στην Ευρώπη πετυχαίνοντας ένα καταπληκτικό γκολ.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
Βιλντόζα, Μπράουν και Σορτς: Τι γίνεται στον Παναθηναϊκό με τον «τέταρτο γκαρντ» (vids)
Euroleague 31.01.26

Βιλντόζα, Μπράουν και Σορτς: Τι γίνεται στον Παναθηναϊκό με τον «τέταρτο γκαρντ» (vids)

Ο Παναθηναϊκός απέκτησε τον Τι Τζέι Σορτς πέρσι, όμως λαμβάνει ιδιαίτερη διαχείριση από τον Εργκίν Αταμάν – Τι συμβαίνει με τον τέταρτο γκαρντ στο τριφύλλι την τελευταία τριετία

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Ο Ντι Μαρία θυμήθηκε τα νιάτα του με απίθανο γκολ στην Αργεντινή (vid)
Ποδόσφαιρο 31.01.26

Ο Ντι Μαρία θυμήθηκε τα νιάτα του με απίθανο γκολ στην Αργεντινή (vid)

Η Ροσάριο Σεντράλ νίκησε 2-1 τη Ρασίνγκ για τη 2η αγωνιστική στο πρωτάθλημα Αργεντινής και ο Άνχελ Ντι Μαρία θυμήθηκε τις μέρες δόξας του στην Ευρώπη πετυχαίνοντας ένα καταπληκτικό γκολ.

Σύνταξη
Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο γυναικών: Μάχη της Ελλάδας με την Ιταλία για την πρωτιά στον όμιλο
Πόλο γυναικών 31.01.26

Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο γυναικών: Μάχη της Ελλάδας με την Ιταλία για την πρωτιά στον όμιλο

Η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Ιταλία νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου (31/1, 15:00) με ουσιαστικό έπαθλο την πρωτιά στον όμιλο και καλύτερο πλασάρισμα στη συνέχεια του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος πόλο γυναικών.

Σύνταξη
Στην τελική ευθεία η επαγγελματική διαιτησία στη Βραζιλία
Ποδόσφαιρο 31.01.26

Στην τελική ευθεία η επαγγελματική διαιτησία στη Βραζιλία

Συνολικά, 20 διαιτητές, 40 βοηθοί διαιτητές και 12 VAR θα συνάψουν εργασιακή σχέση αποκλειστικής απασχόλησης με την ομοσπονδία. Το μοντέλο είναι αντιγραφή από ευρωπαϊκές χώρες και από το Μεξικό

Βάιος Μπαλάφας
Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός 78-79: Με κορυφαίο τον Κώστα Σλούκα οι «πράσινοι»
Μπάσκετ 31.01.26

Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός 78-79: Με κορυφαίο τον Κώστα Σλούκα οι «πράσινοι»

Με τον Κώστα Σλούκα να έχει 26 πόντους και να μοιράζει 9 ασίστ, ο Παναθηναϊκός, έστω και λίγο... αγχωτικά, έφυγε νικητής από τη Γαλλία (78-79 τη Βιλερμπάν) για την 25η αγωνιστική της Euroleague.

Σύνταξη
Ερυθρός Αστέρας – Ντουμπάι BC 95-92: Με κορυφαίους τους Νουόρα και Ιζουντού οι Σέρβοι
Μπάσκετ 30.01.26

Ερυθρός Αστέρας – Ντουμπάι BC 95-92: Με κορυφαίους τους Νουόρα και Ιζουντού οι Σέρβοι

Ο Ερυθρός Αστέρας συνέχισε τις καλές εμφανίσεις και κόντρα στη Ντουμπάι BC (95-92 στο Βελιγράδι) για την 25η αγωνιστική. Ήταν η 4η σερί νίκη των Σέρβων, έχοντας κορυφαίους τους Νουόρα και Ιζουντού.

Σύνταξη
Μονακό – Βίρτους Μπολόνια 82-84: Με τρίποντο του Βιλντόζα στο φινάλε οι Ιταλοί!
Μπάσκετ 30.01.26

Μονακό – Βίρτους Μπολόνια 82-84: Με τρίποντο του Βιλντόζα στο φινάλε οι Ιταλοί!

Η Βίρτους Μπολόνια «βύθισε» ακόμη περισσότερο τη Μονακό του Βασίλη Σπανούλη, καθώς έφυγε νικήτρια από το Πριγκιπάτο με 84-82, χάρη σε τρίποντο του Λούκα Βιλντόζα λίγο πριν το φινάλε!

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πυρά ΚΚΕ κατά της κυβέρνησης για τις ΣΣΕ – Έδαφος για νέα εργατικά δυστυχήματα η «Κοινωνική Συμφωνία»
«Εντείνει την εκμετάλλευση» 31.01.26

Πυρά ΚΚΕ κατά της κυβέρνησης για τις ΣΣΕ - Έδαφος για νέα εργατικά δυστυχήματα η «Κοινωνική Συμφωνία»

Το ΚΚΕ καταγγέλλει μεταξύ άλλων ότι η υπογραφή της ηγεσίας της ΓΣΕΕ σηματοδοτεί τον «οριστικό ενταφιασμό» του αιτήματος για επαναφορά της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας στα συνδικάτα

Σύνταξη
Βιλντόζα, Μπράουν και Σορτς: Τι γίνεται στον Παναθηναϊκό με τον «τέταρτο γκαρντ» (vids)
Euroleague 31.01.26

Βιλντόζα, Μπράουν και Σορτς: Τι γίνεται στον Παναθηναϊκό με τον «τέταρτο γκαρντ» (vids)

Ο Παναθηναϊκός απέκτησε τον Τι Τζέι Σορτς πέρσι, όμως λαμβάνει ιδιαίτερη διαχείριση από τον Εργκίν Αταμάν – Τι συμβαίνει με τον τέταρτο γκαρντ στο τριφύλλι την τελευταία τριετία

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Θεοδωρικάκος για τα 30 χρόνια από τα Ίμια: Αθάνατοι ήρωες, δεν τους ξεχνάμε ποτέ
Πολιτική Γραμματεία 31.01.26

Θεοδωρικάκος για τα 30 χρόνια από τα Ίμια: Αθάνατοι ήρωες, δεν τους ξεχνάμε ποτέ

«Είναι στις καρδιές όλων των Ελλήνων, παρόντες στην εθνική μας μνήμη και στο αδιάκοπο χρέος προάσπισης της πατρίδας», έγραψε σε ανάρτησή του ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος

Σύνταξη
Σε μια Θεσσαλονίκη ντυμένη στα μαύρα, κάποιες πληγές παραμένουν ανοιχτές
Τέσσερα χρόνια μετά 31.01.26

Σε μια Θεσσαλονίκη ντυμένη στα μαύρα, κάποιες πληγές παραμένουν ανοιχτές

Ο Άλκης Καμπανός έφυγε σαν σήμερα από τη ζωή έπειτα από δολοφονική επίθεση χούλιγκαν, γιατί δήλωσε χωρίς φόβο άλλη ομάδα από αυτούς. Μέχρι να φτάσουμε στη μέρα που δεν θα υπάρχει κίνδυνος από την οπαδική τυφλότητα, η σημερινή μέρα πρέπει να αποτελεί ορόσημο

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Ίμια: Συμπεράσματα και διαπιστώσεις
in - analysis 31.01.26

Ίμια: Συμπεράσματα και διαπιστώσεις

Ο Δημήτρης Καραϊτίδης, διευθυντής διπλωματικού γραφείου πρωθυπουργού κατά την κρίση στα Ίμια μιλά για τη νύχτα που έφερε Ελλάδα και Τουρκία μία ανάσα από την πολεμική σύγκρουση.

Σύνταξη
Fake Tax Alerts Spark Concern Across Greece
English edition 31.01.26

Fake Tax Alerts Spark Concern Across Greece

The embedded link does not lead to the authority’s official website but redirects users to an external domain entirely unrelated to the Greek state.

Σύνταξη
Ο Ντι Μαρία θυμήθηκε τα νιάτα του με απίθανο γκολ στην Αργεντινή (vid)
Ποδόσφαιρο 31.01.26

Ο Ντι Μαρία θυμήθηκε τα νιάτα του με απίθανο γκολ στην Αργεντινή (vid)

Η Ροσάριο Σεντράλ νίκησε 2-1 τη Ρασίνγκ για τη 2η αγωνιστική στο πρωτάθλημα Αργεντινής και ο Άνχελ Ντι Μαρία θυμήθηκε τις μέρες δόξας του στην Ευρώπη πετυχαίνοντας ένα καταπληκτικό γκολ.

Σύνταξη
Κραν Μοντανά: Ηχητικά ντοκουμέντα από τις δραματικές εκκλήσεις για βοήθεια
Τραγωδία στην Ελβετία 31.01.26

«Έχουν πεθάνει πολλοί, στείλτε ασθενοφόρα» - Ηχητικά ντοκουμέντα από τις δραματικές εκκλήσεις για βοήθεια στο Κραν Μοντανά

Τα ντοκουμέντα, που εξασφάλισε το γαλλικό δίκτυο BFM, αποτυπώνουν τον πανικό και την απόγνωση όσων βίωσαν από κοντά την τραγωδία στο Κραν Μοντανά την Πρωτοχρονιά

Σύνταξη
ΗΠΑ: Μαζικές διαδηλώσεις κατά της ICE στη Μινεάπολη – Οργή για τη μεταναστευτική πολιτική του Τραμπ
«ICE Out» 31.01.26

Μαζικές διαδηλώσεις κατά της ICE στη Μινεάπολη - Οργή για τη μεταναστευτική πολιτική του Τραμπ

Μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικοί σε δεκάδες πολιτείες των ΗΠΑ - από την Καλιφόρνια έως τη Νέα Υόρκη - αποφάσισαν αποχή με αίτημα την απόσυρση της ICE από τη Μινεάπολη

Σύνταξη
Μητσοτάκης για Ίμια: Στο Αιγαίο δεν υπάρχουν «γκρίζες ζώνες» – Τιμή στη μνήμη των πεσόντων
Πολιτική Γραμματεία 31.01.26

Μήνυμα Μητσοτάκη για τα 30 χρόνια από τα Ίμια: Στο Αιγαίο δεν υπάρχουν «γκρίζες ζώνες» - Τιμή στη μνήμη των πεσόντων

«Η Ελλάδα αποδίδει τιμή στους ήρωες θωρακίζοντας την άμυνά της», αναφέρει μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο μήνυμά του για τα 30 χρόνια από τα Ίμια

Σύνταξη
Αγγλία: Φρίκη για 12χρονη που βιάστηκε από δυο Αφγανούς – Έβγαζαν βίντεο και απειλούσαν να σκοτώσουν την οικογένειά της
«Νόμιζα θα πεθάνω» 31.01.26

Φρίκη για 12χρονη που βιάστηκε από δυο Αφγανούς - Έβγαζαν βίντεο και απειλούσαν να σκοτώσουν την οικογένειά της

Η 12χρονη περιέγραψε στο δικαστήριο τις φρικιαστικές στιγμές που έζησε στα χέρια τους - Ο ένας κατηγορούμενος ισχυρίζεται ότι η σεξουαλική πράξη ήταν... συναινετική και ξεκίνησε από εκείνη

Σύνταξη
Σέρρες: Αρνείται ότι βίασε την ηλικιωμένη θεία του ο 56χρονος – Επικαλείται… συναίνεση
Δευτέρα στην ανακρίτρια 31.01.26

Αρνείται ότι βίασε την ηλικιωμένη θεία του ο 56χρονος στις Σέρρες - Επικαλείται... συναίνεση

Η εισαγγελέας στις Σέρρες άσκησε στον 56χρονο ποινική δίωξη για βιασμό κατά εξακολούθηση και γενετήσια πράξη μεταξύ συγγενών - Ο κατηγορούμενος πήρε προθεσμία να απολογηθεί τη Δευτέρα

Σύνταξη
Οι νέες αιχμές Δένδια προς Μαξίμου, το κλίμα στη ΝΔ και οι κρυφές δημοσκοπήσεις που αυξάνουν τους κυβερνητικούς πονοκεφάλους
Πολιτική Γραμματεία 31.01.26

Οι νέες αιχμές Δένδια προς Μαξίμου, το κλίμα στη ΝΔ και οι κρυφές δημοσκοπήσεις που αυξάνουν τους κυβερνητικούς πονοκεφάλους

«Δεν είναι εύκολο να μιλήσεις αυτή τη στιγμή για κάτι που δεν διόρθωσες, χωρίς να έχεις πειστικό λόγο», σημείωσε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Άμυνας, στην κριτική του με αποδέκτη το Μαξίμου. Πρόβλημα για την κυβέρνηση σε συγκεκριμένες επαγγελματικές κατηγορίες δείχνουν μυστικές δημοσκοπήσεις

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Βιολάντα: Εμποτισμένα με προπάνιο δεκάδες μέτρα εδάφους – Οι προειδοποιήσεις που αγνοήθηκαν
Ελλάδα 31.01.26

Βιολάντα: Εμποτισμένα με προπάνιο δεκάδες μέτρα εδάφους – Οι προειδοποιήσεις που αγνοήθηκαν

Πέντε μέρες μετά την έκρηξη στη βιομηχανία Βιολάντα στα Τρίκαλα, όπου βρήκαν φριχτό θάνατο οι πέντε εργαζόμενες γυναίκες, οι αρχές εξακολουθούν να αναζητούν τα αίτια της φονικής πυρκαγιάς.

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο