NBA: Με νέα ιστορική εμφάνιση του Ντόντσιτς, οι Λέικερς διέλυσαν τους Γουίζαρντς (vids, pics)

Ό,τι και να πει ή να γράψει πια κανείς για τον Λούκα Ντόντσιτς, πιθανότατα θα είναι λίγο! Ο Σλοβένος σούπερσταρ των Λος Άντζελες Λέικερς πραγματοποίησε μια ακόμη απίθανη φετινή του εμφάνιση και έγραψε Ιστορία ξανά τόσο στο NBA συνολικά όσο και ειδικότερα με τους «λιμνάνθρωπους», τους οποίους και εν τέλει οδήγησε σε μια μεγάλη νίκη επί των Ουάσινγκτον Γουίζαρντς με 142-111.

Ο «Λούκα Μάτζικ» προφανώς βαρέθηκε να βάζει 40άρες σε όλους τους αντιπάλους και να κάνει τριπλ-νταμπλ (σ.σ. είχε ήδη πέντε φέτος) και αυτή τη φορά είπε να το κάνει… από ημίχρονο! Το έκτο λοιπόν φετινό τριπλ-νταμπλ του 26χρονου υπερπαίκτη σημειώθηκε στον εξωφρενικό για τους… κοινούς θνητούς χρόνο των 18 λεπτών και 4 δευτερολέπτων και έγινε το 5ο πιο γρήγορο στην ιστορία του NBA. Στο διάστημα αυτό, ο Ντόντσιτς κατέγραψε 26 πόντους, 11 ασίστ και 10 ριμπάουντ.

Luka Doncic dropped a triple-double in just 18:04minutes, the 5th fastest in NBA history 🔥🇸🇮 pic.twitter.com/NcR4eezYK2 — BasketNews (@BasketNews_com) January 31, 2026

Ο Σλοβένος βέβαια είχε ήδη φροντίσει να προαναγγείλει από το ξεκίνημα του αγώνα τι θα ακολουθούσε, αφού πέτυχε τους 11 από τους πρώτους 20 πόντους της ομάδας του, ενώ μοίρασε και τις ασίστ για τα δύο από τα υπόλοιπα αυτά καλάθια των Λέικερς. Ολοκλήρωσε την πρώτη περίοδο με 17 πόντους, 7 ριμπάουντ και 7 ασίστ, με το Λος Άντζελες να σκοράρει συνολικά 41 πόντους στο εναρκτήριο δωδεκάλεπτο.

Όπως προαναφέρθηκε, ως το ημίχρονο, ο Λούκα είχε φτάσει τους 26 πόντους, τις 11 ασίστ και τα 10 ριμπάουντ, με τους Λέικερς να πηγαίνουν στα αποδυτήρια με το υπέρ τους 77-48. Με αυτό το τριπλ-νταμπλ βέβαια, ο Σλοβένος έφτασε σε ένα ακόμη ιστορικό επίτευγμα: έγινε μόλις ο δεύτερος παίκτης στην ιστορία των Λέικερς μετά τον Λεμπρόν Τζέιμς που πετυχαίνει τριπλ-νταμπλ με τουλάχιστον 35 πόντους και τουλάχιστον 5 τρίποντα.

LUKA 🤝 LEBRON He joins LeBron James as the ONLY players in Lakers history to record a 35-PT triple-double with 5+ 3PM tonight! LeBron James on Dec. 6, 2024: 39 PTS, 10 REB, 11 AST, 6 3PM https://t.co/4Vx9TADP1k pic.twitter.com/chJMH2heVY — NBA.com/Stats (@nbastats) January 31, 2026

Ως το φινάλε του αγώνα, οι Λέικερς έκαναν… πάρτι, σκόραραν με 61% στα σουτ εντός παιδιάς και τελικά ο Ντόντσιτς ολοκλήρωσε το ματς με τα εξής νούμερα: 37 πόντοι, 11 ριμπάουντ, 13 ασίστ, 3 κλεψίματα, 13/21 σουτ, 6/13 τρίποντα και 5/7 βολές σε 31 λεπτά. Και όλα αυτά, ενώ την περασμένη μόλις Τετάρτη είχε υποστεί έναν μικροτραυματισμό πατώντας άτσαλα στο όριο του ειδικά υπερυψωμένου παρκέ των Κλίβελαντ Καβαλίερς, το οποίο επίσης έχει προκαλέσει πολύ μεγάλη κουβέντα στη λίγκα.

Luka Dončić DOMINATED tonight! 🔥 37 PTS (26 in 1H)

🔥 11 REB

🔥 13 AST

🔥 6 3PM

🔥 LAL W He joins LeBron James as the only players in Lakers franchise history to tally a 35-PT triple-double with 5+ 3PM! pic.twitter.com/AyLHivMItW — NBA (@NBA) January 31, 2026

Σε κάθε περίπτωση, δυστυχώς για τους Γουίζαρντς και ευτυχώς για… όλους τους υπόλοιπους, ο Ντόντσιτς πραγματοποίησε μια ακόμη παράσταση καριέρας στον μαγικό κόσμο του ΝΒΑ.

Luka posed BEFORE the finish 😎 pic.twitter.com/40CgLRvhQj — Los Angeles Lakers (@Lakers) January 31, 2026

Αναλυτικά, τα αποτελέσματα του Σαββάτου (31/1) στο NBA:

Ουάσινγκτον Γουίζαρντς – Λος Άντζελες Λέικερς 111-142

Ορλάντο Μάτζικ – Τορόντο Ράπτορς 130-120

Μπόστον Σέλτικς – Σακραμέντο Κινγκς 112-93

Νιου Γιορκ Νικς – Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς 127-97

Νιου Ορλίνς Χόρνετς – Μέμφις Γκρίζλις 114-106

Φίνιξ Σανς – Κλίβελαντ Κάβαλιερς 126-113

Ντένβερ Ναγκετς – Λος Άντζελες Κλίπερς 122-109

Γιούτα Τζαζ – Μπρούκλιν Νετς 99-109

Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς – Ντιτρόιτ Πίστονς 124-131