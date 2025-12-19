Νέο απίθανο ματς του Ντόντσιτς με 45 πόντους και τριπλ-νταμπλ, χάρισε στους Λέικερς τη νίκη στη Γιούτα (vids)

Στο Σολτ Λέικ, οι Τζαζ υποδέχθηκαν τους Λος Άντζελες Λέικερς, με τους γηπεδούχους να βάζουν δύσκολα στους «Λιμνάνθρωπους» στο πρώτο ημίχρονο, όμως στο δεύτερο μέρος ο Λούκα Ντόντσιτς ανέλαβε δράση.

Ο Σλοβένος γκαρντ ήταν συγκλονιστικός και σημείωσε 45 πόντους, έχοντας ακόμη 11 ριμπάουντ, 14 ασίστ και 5 κλεψίματα, οδηγώντας τους Λέικερς στη νίκη μέσα στην έδρα των Γιούτα Τζαζ.

Δεν μπορούν χωρίς Γιάννη οι Μπακς

Συνεχίζουν τις κακές εμφανίσεις και τις ήττες, αντίθετα οι Μπακς. Τα «ελάφια» έκαναν δεύτερη σερί ήττα, αφού δεν τα κατάφεραν κόντρα στους Ράπτορς γνωρίζοντας την ήττα με 105-111.

Στο παιχνίδι σημειώνεται ότι δεν έπαιξε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, αφού συνεχίζει να είναι στα πιτς λόγω τραυματισμού.

Στο Ντάλας, οι Μάβερικς φιλοξένησαν τους Ντιτρόιτ Πίστονς με τους Τεξανούς να φτάνουν σε μια μεγάλη νίκη (116-114 παράταση) απέναντι στην κορυφαία ομάδα της ανατολικής περιφέρειας, σε ένα ματς που εξελίχθηκε σε… θρίλερ.

Τέλος, φοβερό ματς έγινε και στο Φοίνιξ, όπου οι με τους Σανς πήραν στο νήμα τη νίκη επί των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς με μια βολή του Γκούντγουιν στα 0,4 δευτερόλεπτα, για το τελικό 99-98.