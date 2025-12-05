Fox News: «Ο Ντόντσιτς ζήτησε από τους Λέικερς τον Αντετοκούνμπο»
Σύμφωνα με το FOX News ο Λούκα Ντόντσιτς ζήτησε από τους Λέικερς να προσπαθήσουν να φέρουν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στο Λος Άντζελες.
Πώς θα ήταν οι Λέικερς με τους Λούκα Ντόντσιτς, Λεμπρόν Τζέιμς και Γιάννη Αντετοκούνμπο στην ίδια πεντάδα;
Σύμφωνα με το FOX News και τον Λου Κανέλις, αυτό το ερώτημα θέλει να απαντήσει ο Σλοβένος γκαρντ, αφού όπως αποκάλυψε, ο 26χρονος ζήτησε από τη διοίκηση των «λιμνανθρώπων» να εξετάσουν το ενδεχόμενο απόκτησης του Greek Freak.
«Μπορώ να σας πω ότι οι Λέικερς ζήτησαν πληροφορίες, όπως και ο ίδιος ο Λούκα Ντόντσιτς, προσπαθώντας να δουν αν θα μπορούσαν να καταλήξουν σε συμφωνία με τους Μιλγουόκι Μπακς», ανέφερε ο Κανέλις και πλέον τα σενάρια παίρνουν φωτιά, την ώρα που το μέλλον του Γιάννη ίσως είναι μακριά από το Μιλγουόκι.
REPORT: Luka Doncic asked the Lakers to see if they can acquire Giannis Antetokounmpo 👀
“I can tell you that the Lakers inquired and Luka Doncic himself inquired, trying to see if the Lakers could work out a deal with the Milwaukee Bucks.”
(Via @LouCanellis) pic.twitter.com/ZWNiY9gt0j
— CourtSideHeat (@CourtSideHeat) December 4, 2025
Εκτός με θλάση στη γάμπα ο Αντετοκούνμπο
Εκτός από τα συνεχόμενα δημοσιεύματα για το μέλλον του, ο Αντετοκούνμπο έχει να διαχειριστεί και ένα πρόβλημα τραυματισμού.
Ο Έλληνας σούπερ σταρ χωρίς να υπάρξει επαφή με αντίπαλο, στην ήττα από το Ντιτρόιτ, έπεσε στο παρκέ στο 3′ και αποχώρησε άμεσα για τα αποδυτήρια.
Ο Σαμς Σαράνια γνωστοποίησε πως ο «Greek Freak» υπέστη θλάση στη γάμπα και θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για 2-4 εβδομάδες χάνοντας τα αντίστοιχα ματς που θα δώσουν οι Μπακς μέσα σε αυτό το διάστημα.
Milwaukee Bucks star Giannis Antetokounmpo is expected to be sidelined for approximately 2 to 4 weeks with a right calf strain, sources tell ESPN. pic.twitter.com/k5TyjEo6Eh
— Shams Charania (@ShamsCharania) December 4, 2025
