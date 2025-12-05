Fox News: «Ο Ντόντσιτς ζήτησε από τους Λέικερς τον Αντετοκούνμπο»

Πώς θα ήταν οι Λέικερς με τους Λούκα Ντόντσιτς, Λεμπρόν Τζέιμς και Γιάννη Αντετοκούνμπο στην ίδια πεντάδα;

Σύμφωνα με το FOX News και τον Λου Κανέλις, αυτό το ερώτημα θέλει να απαντήσει ο Σλοβένος γκαρντ, αφού όπως αποκάλυψε, ο 26χρονος ζήτησε από τη διοίκηση των «λιμνανθρώπων» να εξετάσουν το ενδεχόμενο απόκτησης του Greek Freak.

«Μπορώ να σας πω ότι οι Λέικερς ζήτησαν πληροφορίες, όπως και ο ίδιος ο Λούκα Ντόντσιτς, προσπαθώντας να δουν αν θα μπορούσαν να καταλήξουν σε συμφωνία με τους Μιλγουόκι Μπακς», ανέφερε ο Κανέλις και πλέον τα σενάρια παίρνουν φωτιά, την ώρα που το μέλλον του Γιάννη ίσως είναι μακριά από το Μιλγουόκι.

REPORT: Luka Doncic asked the Lakers to see if they can acquire Giannis Antetokounmpo 👀 “I can tell you that the Lakers inquired and Luka Doncic himself inquired, trying to see if the Lakers could work out a deal with the Milwaukee Bucks.” (Via @LouCanellis) pic.twitter.com/ZWNiY9gt0j — CourtSideHeat (@CourtSideHeat) December 4, 2025

Εκτός με θλάση στη γάμπα ο Αντετοκούνμπο

Εκτός από τα συνεχόμενα δημοσιεύματα για το μέλλον του, ο Αντετοκούνμπο έχει να διαχειριστεί και ένα πρόβλημα τραυματισμού.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ χωρίς να υπάρξει επαφή με αντίπαλο, στην ήττα από το Ντιτρόιτ, έπεσε στο παρκέ στο 3′ και αποχώρησε άμεσα για τα αποδυτήρια.

Ο Σαμς Σαράνια γνωστοποίησε πως ο «Greek Freak» υπέστη θλάση στη γάμπα και θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για 2-4 εβδομάδες χάνοντας τα αντίστοιχα ματς που θα δώσουν οι Μπακς μέσα σε αυτό το διάστημα.