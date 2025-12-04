Ο Ρίβερς ήταν καθησυχαστικός για τον τραυματισμό του Αντετοκούνμπο – Τι είπε για τα σενάρια ανταλλαγής

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τραυματίστηκε μόλις στο 3ο λεπτό της αναμέτρησης των Μιλγουόκι Μπακς με τους Ντιτρόιτ Πίστονς και δεν αγωνίστηκε στο υπόλοιπο του παιχνιδιού, προκαλώντας έντονη ανησυχία στα ελάφια.

Ο Ντοκ Ρίβερς μετά το τέλος του αγώνα αναφέρθηκε στο πρόβλημα που αντιμετώπισε ο Έλληνας άσος και εμφανίστηκε καθησυχαστικός. Παράλληλα, το έτερο θέμα που απασχολεί άπαντες στο Μιλγουόκι είναι τα σενάρια περί αποχώρησης του Greek Freak για άλλη ομάδα και πιθανότατα για τη Νέα Υόρκη.

Η αρχική ενημέρωση από τα «ελάφια» κατά τη διάρκεια του αγώνα έκανε λόγο για τραυματισμό στη δεξιά γάμπα. Ο τεχνικός της ομάδας του Μιλγουόκι επισήμανε ότι σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, έχει αποκλειστεί το σενάριο για σοβαρότερη ζημιά στον αχίλλειο τένοντα.

Οι δηλώσεις του Ρίβερς για τον Αντετοκούνμπο

«Δέχθηκε ένα χτύπημα που τον έκανε να χάσει την ισορροπία του. Μετά κάποιος προσγειώθηκε πάνω του. Αρχικά φάνηκε σαν να μην υπήρχε κανείς κοντά του, αλλά πιστεύω ότι το αρχικό χτύπημα ήταν αυτό που τον αποσταθεροποίησε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ρίβερς.

Όσο για τα σενάρια ανταλλαγής, σημείωσε: «Ο Γιάννης ποτέ δεν ζήτησε να γίνει ανταλλαγή. Ποτέ. Δεν μπορώ να το κάνω πιο ξεκάθαρο. Πάω στην πηγή. Μιλάω με την πηγή κάθε μέρα… Αγαπάει το Μιλγουόκι και αγαπάει τους Μπακς».