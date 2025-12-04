Μπακς – Πίστονς 113-109: Σπουδαία νίκη για το Μιλγουόκι, μεγάλη αγωνία για τον Αντετοκούνμπο
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο χωρίς να υπάρξει επαφή με αντίπαλο έπεσε στο παρκέ και αποχώρησε άμεσα για τα αποδυτήρια προκαλώντας συναγερμό στους Μιλγουόκι Μπακς, στη νίκη τους με 113-109 επί των Ντιτρόιτ Πίστονς
Δύο βράδια μετά από την ήττα τους από την χειρότερη ομάδα της Ανατολής, οι Μιλγουόκι Μπακς νίκησαν τα ξημερώματα της Πέμπτης (4/12) την πρωτοπόρο της Περιφέρειας, καθώς επικράτησαν με σκορ 113-109 των Ντιτρόιτ Πίστονς (17-5), για να ανέβουν στο 10-13.
Ωστόσο, ήταν πύρρειος νίκη λόγω του τραυματισμού του Γιάννη Αντετοκούνμπο και της αγωνίας που υπάρχει για την κατάστασή του. Ο Έλληνας σούπερ σταρ χωρίς να υπάρξει επαφή με αντίπαλο έπεσε στο παρκέ στο 3′ και αποχώρησε άμεσα για τα αποδυτήρια προκαλώντας συναγερμό στους Μιλγουόκι Μπακς.
Ο σούπερ σταρ των Ελαφιών αποχώρησε με πρόβλημα στη δεξιά γάμπα και στη διάρκεια της ημέρας θα γίνει γνωστό το διάστημα της απουσίας του. Τον Απρίλιο του 2024 είχε έναν παρόμοιο τραυματισμό στην αριστερή γάμπα, ο οποίος τον περιόρισε σε ρόλο θεατή στα play offs του NBA.
Η αντίδραση των Μπακς και ο Πόρτερ Τζούνιορ
Τα «Ελάφια», φλέρταραν και πάλι με την ήττα, όμως έβγαλαν τρομερή αντίδραση στην τέταρτη περίοδο, ανέτρεψαν την εις βάρος τους κατάσταση και έκαναν το comeback στα νικηφόρα αποτελέσματα με εμφατικό τρόπο.
Ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ με 26 πόντους, 2 ριμπάουντ και 7 ασίστ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής των Μπακς, ενώ για τους Πίστονς ξεχώρισε ο Τομπάιας Χάρις με 20 πόντους και 5 ριμπάουντ.
ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 21-30, 49-52, 78-85, 113-109
Μπακς (Ντοκ Ρίβερς): Γκριν 19 (5/11 τρίποντα), Αντετοκούνμπο 2, Τέρνερ 9 (1 τρίποντο, 3 ριμπάουντ, 2 μπλοκ), Πόρτερ 26 (5/10 δίποντα, 3/8 τρίποντα, 7/7 βολές, 2 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 2 κλεψίματα, 7 λάθη), Ρόλινς 22 (8/10 δίποντα, 1/6 τρίποντα, 3/3 βολές, 4 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 2 κλεψίματα, 3 λάθη), Κούζμα 4 (4 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 μπλοκ), Τρεντ 3 (1), Σιμς 15 (7/7 δίποντα, 1/1 βολή, 14 ριμπάουντ), Πόρτις 13 (2 τρίποντα, 9 ριμπάουντ, 5 ασίστ)
Πίστονς (Τζέι Μπι Μπίκερσταφ): Τόμσον 10 (6 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα), Χάρις 20 (5/8 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Ντούρεν 8 (6 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Τζένκινς 7 (1), Κάνινχαμ 17 (5/15 σουτ, 7 ριμπάουντ, 7 ασίστ), Άιβι 15 (2 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Στούαρτ 5 (1 τρίποντο, 4 ριμπάουντ), ΛεΒέρτ 4 (1/10 σουτ, 4 ασίστ), Χόλαντ 5 (2/10 σουτ), Γκριν 9 (2), Ριντ 9 (1)
