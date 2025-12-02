Ο Αντετοκούνμπο… παρακαλάει για ένα φάουλ στο NBA (pic, vid)
Οι διαιτητές στο ΝΒΑ εξακολουθούν να μην σφυρίζουν ούτε τα... μισά από τα φάουλ που γίνονται στον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος πλέον έχει φτάσει στο σημείο να παρακαλάει για ένα πεντακάθαρο χτύπημα του αντιπάλου στο χέρι του.
Είναι γνωστό ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δέχεται πολύ σκληρά μαρκαρίσματα, και πολλές φορές δεν σφυρίζονται φάουλ, κάτι το οποίο προκαλεί έντονες αντιδράσεις από συμπαίκτες, προπονητές και οπαδούς στο NBA.
Αυτή τη φορά ωστόσο, ο «Greek Freak» απηύδησε με τους διαιτητές μετά από μία φάση και έφτασε στο σημείο να χρειαστεί να τους… ικετεύσει.
Συγκεκριμένα, στην ήττα των Μπακς από τους Γούιζαρντς με 129-126, ο Έλληνας σούπερσταρ αφού σκόραρε, πήγε σε μία από τους διαιτητές, και διαμαρτυρήθηκε για το γεγονός ότι δεν του δίνεται φάουλ. Μάλιστα, στην προσπάθεια να την πείσει για να σφυρίζουν καλύτερα τις φάσεις του, έδειχνε τα σημάδια στο χέρι του από τα μαρκαρίσματα.
Δείτε το στιγμιότυπο
Giannis PLEADING with the ref after Khris Middleton gets away with a little slap at the arm pic.twitter.com/XLI2pxvAh3
— Follow HeavenlyBuckets (@Heavenlybuckets) December 2, 2025
Ο Αντετοκούνμπο ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 26 πόντους, (10/16 δίποντα, 6/11 βολές), 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 5 λάθη, ενώ στα τελευταία δευτερόλεπτα του παιχνιδιού αποβλήθηκε με 6 φάουλ.
Αυτή δεν είναι η μόνη φάση που έχει προκαλέσει αντιδράσης, καθώς ένας οπαδός των Μπακς στο «X» δημοσίευσε μία φωτογραφία από μαρκάρισμα στον Γιάννη, και τη συνόδεψε γράφοντας: «Αυτό δεν είναι φάουλ; Έχω σιχαθεί την κατάσταση».
THIS IS A NO CALL?!?!?!?
I’M SO SICK OF THIS pic.twitter.com/R1UTGIaOUc
— Paul Henning (@brewcitypaul) December 2, 2025
