Θρυλικό επίτευγμα του Αντετοκούνμπο: Σε κλαμπ με Τζόρνταν, Κόμπι και ΛεΜπρόν (pic, vid)

Δεν σταματά να κατακτά κορυφές ο Γιάννης Αντετοκούνμπο! Ο Greek Freak σημείωσε 29 πόντους στη νίκη των Μιλγουόκι Μπακς, κόντρα στους Νετς (116-99) και πέτυχε ακόμη ένα ρεκόρ στην καριέρα του στο ΝΒΑ.

Πιο συγκεκριμένα, ο Έλληνας σούπερ σταρ ξεπέρασε τους 21.000 πόντους σε regular season και σε ηλικία 30 ετών και 358 ημερών έγινε ο έκτος νεότερος παίκτες που φτάνει αυτό το ορόσημο.

Στο… πάνθεον ο Αντετοκούνμπο

Giannis Antetokounmpo (29 points, 12-15 from the floor) surpassed 21,000 career regular season points in Milwaukee’s W tonight! Antetokounmpo (30y, 358d) becomes the sixth-youngest player to reach that total 👏💯 pic.twitter.com/lVVg7F2YCO — NBA (@NBA) November 30, 2025

Ποιοι είναι αυτοί που το πέτυχαν σε πιο νεαρή ηλικία; Ο Λεμπρόν Τζέιμς (28 ετών και 97 ημερών), ο Γουίλτ Τσάμπερλειν (29 ετών και 184 ημερών), ο Κόμπι Μπράιαν (29 ετών και 194 ημερών), ο Κέβιν Ντουράντ (30 ετών και 23 ημερών) και ο Μάικλ Τζόρνταν (30 ετών και 34 ημερών).

Giannis Antetokounmpo tonight: 29 PTS

8 REB

2 AST

2 STL

+27

12/15 FG (80%)

In only 19 minutes The Bucks break the 6 game losing streak and Giannis becomes the 6th fastest player to reach 21,000 Points in NBA History. pic.twitter.com/DptduOAxTC — Bucks Muse (9-12) (@BucksMuse) November 30, 2025

Κάπως έτσι, στην επιστροφή του μετά τον τραυματισμό του, ο Αντετοκούνμπο έβαλε τέλος στο σερί επτά ηττών των Μιλγουόκι Μπακς, ήταν ο απόλυτος MVP στο παρκέ του Fiserv Forum και έγραψε ακόμη μία «χρυσή» σελίδα στην καριέρα του στην κορυφαία μπασκετική λίγκα του πλανήτη