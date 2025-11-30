Θρυλικό επίτευγμα του Αντετοκούνμπο: Σε κλαμπ με Τζόρνταν, Κόμπι και ΛεΜπρόν (pic, vid)
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επέστρεψε μετά τον τραυματισμό του, έβαλε τέλος στο σερί επτά ηττών των Μιλγουόκι Μπακς και έγραψε ακόμη μία «χρυσή» σελίδα στην καριέρα του στο ΝΒΑ.
Δεν σταματά να κατακτά κορυφές ο Γιάννης Αντετοκούνμπο! Ο Greek Freak σημείωσε 29 πόντους στη νίκη των Μιλγουόκι Μπακς, κόντρα στους Νετς (116-99) και πέτυχε ακόμη ένα ρεκόρ στην καριέρα του στο ΝΒΑ.
Πιο συγκεκριμένα, ο Έλληνας σούπερ σταρ ξεπέρασε τους 21.000 πόντους σε regular season και σε ηλικία 30 ετών και 358 ημερών έγινε ο έκτος νεότερος παίκτες που φτάνει αυτό το ορόσημο.
Στο… πάνθεον ο Αντετοκούνμπο
Giannis Antetokounmpo (29 points, 12-15 from the floor) surpassed 21,000 career regular season points in Milwaukee’s W tonight!
Antetokounmpo (30y, 358d) becomes the sixth-youngest player to reach that total 👏💯 pic.twitter.com/lVVg7F2YCO
— NBA (@NBA) November 30, 2025
Ποιοι είναι αυτοί που το πέτυχαν σε πιο νεαρή ηλικία; Ο Λεμπρόν Τζέιμς (28 ετών και 97 ημερών), ο Γουίλτ Τσάμπερλειν (29 ετών και 184 ημερών), ο Κόμπι Μπράιαν (29 ετών και 194 ημερών), ο Κέβιν Ντουράντ (30 ετών και 23 ημερών) και ο Μάικλ Τζόρνταν (30 ετών και 34 ημερών).
Giannis Antetokounmpo tonight:
29 PTS
8 REB
2 AST
2 STL
+27
12/15 FG (80%)
In only 19 minutes
The Bucks break the 6 game losing streak and Giannis becomes the 6th fastest player to reach 21,000 Points in NBA History. pic.twitter.com/DptduOAxTC
— Bucks Muse (9-12) (@BucksMuse) November 30, 2025
Κάπως έτσι, στην επιστροφή του μετά τον τραυματισμό του, ο Αντετοκούνμπο έβαλε τέλος στο σερί επτά ηττών των Μιλγουόκι Μπακς, ήταν ο απόλυτος MVP στο παρκέ του Fiserv Forum και έγραψε ακόμη μία «χρυσή» σελίδα στην καριέρα του στην κορυφαία μπασκετική λίγκα του πλανήτη
