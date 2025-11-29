sports betsson
Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025
29.11.2025 | 08:40
Αντετοκούνμπο: «Έχουμε χάσει 7 σερί ματς, κανείς δεν πρέπει να έχει προσωπική ατζέντα»
Μπάσκετ 29 Νοεμβρίου 2025 | 11:23

Οι Μπακς έχασαν από τους Νικς και αποκλείστηκαν από το Κύπελλο του NBA με την έβδομη συνεχόμενη ήττα τους και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν μάσησε τα λόγια του για όσα είδε από την ομάδα του...

Οι Μιλγουόκι Μπακς γνώρισαν την ήττα με 118-109 από τους Νιου Γιορκ Νικς και αποκλείστηκαν από τη συνέχεια του Κυπέλλου του NBA, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να σημειώνει 30 πόντους, 15 ριμπάουντ και 8 ασίστ, μετά την επιστροφή του από τον τραυματισμό.

Στις δηλώσεις του μετά την αναμέτρηση, ο «Greek Freak» είπε πως στο τέλος θέλει πάντα να κερδίζει, τονίζοντας πως το παιχνίδι δεν είναι one man show και πως τα «ελάφια» πρέπει να έχουν νοοτροπία νικητή.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο:

«Στο τέλος της ημέρας, θέλω να κερδίζω. Έχουμε χάσει 7 παιχνίδια στη σειρά. Δεν θυμάμαι την τελευταία φορά που έχασα 7 συνεχόμενα ματς.

Αν ανησυχείς τόσο πολύ για το σκοράρισμα και αυτό δεν λειτουργεί, μετά νιώθεις ότι δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Το παιχνίδι δεν είναι οne man show, πρέπει να το κάνουμε όλοι μαζί. Πρέπει να επαναφέρουμε το ανταγωνιστικό μας πνεύμα εκεί που υποτίθεται ότι είναι.

Κανείς δεν πρέπει να έχει προσωπική ατζέντα, κανείς δεν πρέπει να ανησυχεί για το τι θέλει για τον εαυτό του, αλλά μόνο για τη νίκη. Πρέπει να έχουμε νοοτροπία νικητή»

