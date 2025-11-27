Οι Μπακς ηττήθηκαν ξανά χωρίς τον Αντετοκούνμπο (106-103) – Οι Σέλτικς έβαλαν τέλος στο σερί των Πίστονς (117-114)

Οι Μιλγουόκι Μπακς συνεχίζουν να μην έχουν διαθέσιμο τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, και φαίνεται πως χωρίς αυτόν δεν μπορούν να ανακάμψουν. Συγκεκριμένα, στο Μαϊάμι απέναντι στους Χιτ, ήταν η πέμπτη σερί αναμέτρηση χωρίς τον Έλληνα φόργουορντ, και οι γηπεδούχοι πήραν τη νίκη με 106-103, η οποία ήταν η έκτη διαδοχική ήττα για την ομάδα του Ντοκ Ρίβερς. Με αυτή την ήττα, οι Μπακς Έπεσαν στο 8-11 και εκτός δεκάδας στην Ανατολή, ενώ οι Χιτ ανέβηκαν στο 13-6 και την τρίτη θέση της ίδιας περιφέρειας.

Κορυφαίος για την ομάδα του Σποέλστρα ήταν για άλλη μία φορά ο Τάιλερ Χίρο, ο οποίος μετά την επιστροφή του δείχνει ξανά την ποιότητά του. Συγκεκριμένα, ο 25χρονος είχε 29 πόντους, 5 ριμπάουντ και 7 ασίστ και οδήγησε με τον Μπαμ Αντεμπάγιο την ομάδα του στη νίκη. Ο σέντερ των Χιτ είχε 17 πόντους και 11 ριμπάουντ σε 29 λεπτά παιχνιδιού.

Όσον αφορά τους Μπακς, ο Ράιαν Ρόλινς έδειξε για άλλη μία φορά ότι βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση και οδεύει για «breakout season». Ο Αμερικανός σημείωσε 26 πόντους, 7 ριμπάουντ και 5 ασίστ, σε 41 λεπτά παιχνιδιού. Καλή εμφάνιση έκανε και ο Μάιλς Τέρνερ, με 24 πόντους και 8 ριμπάουντ, ωστόσο δεν ήταν αρκετή.

Τα highlights στο Μπακς – Χιτ

Οι Ντιτρόιτ Πίστονς ήταν ίσως η πιο «καυτή» ομάδα του NBA, ωστόσο η φωτιά αυτή… έσβησε στη Βοστώνη. Συγκεκριμένα, οι Μπόστον Σέλτικς πήραν τη νίκη με 117-114 και έβαλαν τέλος στο ιστορικό σερί της ομάδας του Μπίκερσταφ μετά από 13 νίκες. Με αυτή τη νίκη, οι Σέλτικς ανέβηκαν στο 10-8 και βρίσκονται στη 10η θέση της Ανατολής, ενώ η ήττα δεν «γκρέμισε» τους Πίστονς, οι οποίοι παραμένουν στην κορυφή της Περιφέρειας με 15-3.

Όπως αναμενόταν για άλλη μία φορά, ο Τζέιλεν Μπράουν ήταν αυτός που οδήγησε την ομάδα του στο θετικό αποτέλεσμα. Με 33 πόντους, 10 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ο Αμερικανός συνεχίζει να ενισχύει τους Σέλτικς, παρά την απουσία του Τέιτουμ. Σε αυτό συμβάλλει και ο Ντέρικ Γουάιτ, ο οποίος με 27 πόντους (6/11 τρίποντα), 7 ριμπάουντ και 3 ασίστ ενίσχυσε σημαντικά την ομάδα.

Από την πλευρά των ηττημένων, ο τρομερός φέτος Κέιντ Κάνινγχαμ έδειξε για άλλη μία φορά το ταλέντο του, σημειώνοντας 42 πόντους, 8 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ωστόσο η εμφάνισή του δεν ήταν αρκετή. Αξιοσημείωτη είναι και η επίδοση του Τζέιλεν Ντούρεν, ο οποίος μπορεί να ήταν σε… χαμηλές πτήσεις στο σκοράρισμα, με 12 πόντους, ωστόσο ήταν άλλη μία φορά εξαιρετικός κάτω από την μπασκέτα, μαζεύοντας 16 ριμπάουντ.

Όλα τα αποτελέσματα της βραδιάς στο NBA

Μπόστον Σέλτικς – Ντιτρόιτ Πίστονς 117-114

Σάρλοτ Χόρνετς – Νιου Γιορκ Νικς 101-129

Μαϊάμι Χιτ – Μιλγουόκι Μπακς 106-103

Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ – Μινεσότα Τίμπεργουλβς 113-105

Τορόντο Ράπτορς – Ιντιάνα Πέισερς 97-95

Νιου Όρλεανς Πέλικανς – Μέμφις Γκρίζλις 128-133

Γκόλντεν Στέιτ Γουόριος – Χιούστον Ρόκετς 100-104

Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς – Σαν Αντόνιο Σπερς 102-115

Σακραμέντο Κινγκς – Φοίνιξ Σανς 100-112