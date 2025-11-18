Απαισιόδοξος ο Ρίβερς για τον τραυματισμό του Αντετοκούνμπο: «Δεν δείχνουν καλά τα πράγματα»

Προβληματισμένος εμφανίστηκε ο Ντοκ Ρίβερς μετά την ήττα των Μπακς στο Κλίβελαντ, όταν κλήθηκε να σχολιάσει τον τραυματισμό του Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος αποχώρησε από τον αγώνα με πρόβλημα στον αριστερό προσαγωγό.

Ο Greek Freak έφυγε από το παρκέ λίγο πριν το τέλος του ημιχρόνου στον αγώνα κόντρα στους Καβαλίερς, με τους Μπακς να χάνουν τελικά με 118-106. Η πρώτη εκτίμηση της ομάδας κάνει λόγο για θλάση στον αριστερό προσαγωγό, ωστόσο η ακριβής κατάσταση θα ξεκαθαριστεί μετά τις ιατρικές εξετάσεις.

Ο προπονητής των Μπακς δεν έκρυψε την ανησυχία του για την κατάσταση του σταρ της ομάδας.

«Δεν θα ξέρουμε τίποτε μέχρι αύριο. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι δεν φαίνονται καλά τα πράγματα», δήλωσε χαρακτηριστικά στην έναρξη της συνέντευξης Τύπου.

Η εικόνα του Γιάννη είναι κρίσιμη για τη συνέχεια της σεζόν, με την ομάδα να περιμένει τα αποτελέσματα των εξετάσεων για να καθορίσει την περαιτέρω πορεία του στο παρκέ.

Ο τραυματισμός του Αντετοκούνμπο στο ματς με τους Καβαλίερς: