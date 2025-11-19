Εκτός δράσης για 1-2 εβδομάδες ο Γιάννης Αντετοκούνμπο

Οι Μιλγουόκι Μπακς ηττήθηκαν στο τελευταίο τους ματς στο NBA από τους Κλίβελαντ Καβαλίερς, σε ένα παιχνίδι που όμως το αποτέλεσμα πέρασε σε δεύτερη μοίρα αφου τα «Ελάφια» είδαν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να αποχωρεί λόγω μυϊκού τραυματισμού και να μην επιστρέφει.

Συγκεκριμένα, ο «Greek Freak» αισθάνθηκε ενοχλήσεις στους προσαγωγούς σε μία προσπάθειά του να φτάσει στο καλάθι των «Καβς», με αποτέλεσμα να φύγει προς τα αποδυτήρια λίγο πριν από το ημίχρονο και να μην επιστρέψει για το υπόλοιπο της αναμέτρησης.

Τυχερός στην ατυχία του ο Αντετοκούνμπο

Όπως ήταν λογικό, οι άνθρωποι του Μιλγουόκι βρισκόντουσαν σε… αναμμένα κάρβουνα περιμένοντας την πλήρη διάγνωση για το πρόβλημα του Γιάννη, την ώρα που υπήρχε κίνδυνος να χάσει πάνω από έναν μήνα αγωνιστικής δράσης. Άλλωστε, ο ίδιος ο Ντοκ Ρίβερς είχε δηλώσει μετά το παιχνίδι την απαισιοδοξία του για την κατάσταση του παίκτη του, λέγοντας πως «τα πράγματα δεν δειχνουν καλά».

Ωστόσο, όπως φαίνεται όλα πήγαν καλά, με τον Αντετοκούνμπο να είναι είναι τυχερός στην ατυχία του. Όπως έδειξαν οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο Έλληνας σούπερ σταρ, έχει υποστεί θλάση στη βουβωνική χώρα και αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για περίπου 1-2 εβδομάδες. Πολύ πιο σύντομα δηλαδή απ’ ότι αρχικά υπολόγιζε ο Ντοκ Ρίβερς, ο οποίος θα τον έχει λογικά διαθέσιμο και πάλι από τις αρχές Δεκεμβρίου.