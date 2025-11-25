Λείπει ο Γιάννης, συνεχίζουν να χάνουν οι Μπακς (103-115) – Τρομερό σερί «τρέχουν» οι Πίστονς
Χωρίς τον τραυματία Γιάννη Αντετοκούνμπο οι Μιλγουόκι Μπακς συνεχίζουν να μην... σταυρώνουν νίκη, χάνοντας και από τους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς. Συνεχίζουν την εντυπωσιακή τους πορεία, αντίθετα, οι Ντιτρόιτ Πίστονς.
Χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο παρατάχθηκαν για ακόμη μία φορά οι Μιλγουόκι Μπακς, οι οποίοι ηττήθηκαν από τους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς στο Ουισκόνσιν με 115-103. Οι φιλοξενούμενοι είχαν τον έλεγχο του ματς σχεδόν σε όλη τη διάρκεια, πλην ενός σημείου στις αρχές της δεύτερης περιόδου, και έτσι έφτασαν στο θετικό αποτέλεσμα.
Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Τζέραμι Γκραντ με 35 πόντους, ενώ ο Ντένι Άβντιγια πρόσθεσε άλλους 22. Από την άλλη πλευρά, για τα «ελάφια», ο Μπόμπι Πόρτις μέτρησε 22 πόντους, έχοντας τη βοήθεια του Κόουλ Άντονι με 16.
Στην Ιντιάνα, οι Ντιτρόιτ Πίστονς συνεχίζουν την εκπληκτική τους πορεία, επικρατώντας των Πέισερς με 122-117 και φτάνοντας έτσι τις 13 συνεχόμενες νίκες στη σεζόν. Η ομάδα από το Μίτσιγκαν πάτησε… γκάζι στη δεύτερη περίοδο και δεν κοίταξε ποτέ πίσω της.
Εντυπωσιακός για ακόμα ένα βράδυ ο Κέιντ Κάνινγκχαμ με 24 πόντους και 11 ριμπάουντ, ενώ ο Κάρις ΛεΒέρτ μέτρησε 19 πόντους. Στην… αντίπερα όχθη, ο Πασκάλ Σιάκαμ είχε 24 πόντους, με τον Τζάρας Γουόκερ να προσθέτει άλλους 21 για τα «πιστόνια».
Τέλος, σε ένα απίστευτα χορταστικό παιχνίδι, οι Νιου Ορλίνς Πέλικανς επιβλήθηκαν των Σικάγο Μπουλς με 143-130, με τους «πελεκάνους» να είναι οι απόλυτοι… κυρίαρχη του αγώνα τα μέσα του πρώτου δωδεκαλέπτου και ύστερα, χωρίς να αντιμετωπίσουν προβλήματα.
Ο Ζάιον Γουίλιαμσον σταμάτησε στους 29 πόντους, έχοντας τις πολύτιμες βοήθειες των Τρέι Μέρφι και Σαντίκ Μπέι με 20 πόντους έκαστος. Για τους «ταύρους» ο Αγιό Ντοσουνμού είχε 28 πόντους, ο Κόντι Γουάιτ 24 και ο Τζο Γκίντι 21 πόντους.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
Πέισερς-Πίστονς 117-112
Ράπτορτς-Καβαλίερς 110-99
Νετς-Νικς 100-113
Χιτ-Μάβερικς 106-102
Γκρίζλις-Νάγκετς 115-125
Μπακς-Μπλέιζερς 103-115
Πέλικανς-Μπουλς 143-130
Σανς-Ρόκετς 92-114
Γουόριορς-Τζαζ 134-117
Κινγκς-Τίμπεργουλβς 117-112παρ. (101-101 κ.δ)
