Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση
25.11.2025 | 11:17
Αναγκαστική προσγείωση C-130 στο αεροδρόμιο Ηρακλείου
Λείπει ο Γιάννης, συνεχίζουν να χάνουν οι Μπακς (103-115) – Τρομερό σερί «τρέχουν» οι Πίστονς
Μπάσκετ 25 Νοεμβρίου 2025 | 09:19

Λείπει ο Γιάννης, συνεχίζουν να χάνουν οι Μπακς (103-115) – Τρομερό σερί «τρέχουν» οι Πίστονς

Χωρίς τον τραυματία Γιάννη Αντετοκούνμπο οι Μιλγουόκι Μπακς συνεχίζουν να μην... σταυρώνουν νίκη, χάνοντας και από τους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς. Συνεχίζουν την εντυπωσιακή τους πορεία, αντίθετα, οι Ντιτρόιτ Πίστονς.

Σύνταξη
Χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο παρατάχθηκαν για ακόμη μία φορά οι Μιλγουόκι Μπακς, οι οποίοι ηττήθηκαν από τους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς στο Ουισκόνσιν με 115-103. Οι φιλοξενούμενοι είχαν τον έλεγχο του ματς σχεδόν σε όλη τη διάρκεια, πλην ενός σημείου στις αρχές της δεύτερης περιόδου, και έτσι έφτασαν στο θετικό αποτέλεσμα.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Τζέραμι Γκραντ με 35 πόντους, ενώ ο Ντένι Άβντιγια πρόσθεσε άλλους 22. Από την άλλη πλευρά, για τα «ελάφια», ο Μπόμπι Πόρτις μέτρησε 22 πόντους, έχοντας τη βοήθεια του Κόουλ Άντονι με 16.

YouTube thumbnail

Στην Ιντιάνα, οι Ντιτρόιτ Πίστονς συνεχίζουν την εκπληκτική τους πορεία, επικρατώντας των Πέισερς με 122-117 και φτάνοντας έτσι τις 13 συνεχόμενες νίκες στη σεζόν. Η ομάδα από το Μίτσιγκαν πάτησε… γκάζι στη δεύτερη περίοδο και δεν κοίταξε ποτέ πίσω της.

Εντυπωσιακός για ακόμα ένα βράδυ ο Κέιντ Κάνινγκχαμ με 24 πόντους και 11 ριμπάουντ, ενώ ο Κάρις ΛεΒέρτ μέτρησε 19 πόντους. Στην… αντίπερα όχθη, ο Πασκάλ Σιάκαμ είχε 24 πόντους, με τον Τζάρας Γουόκερ να προσθέτει άλλους 21 για τα «πιστόνια».

YouTube thumbnail

Τέλος, σε ένα απίστευτα χορταστικό παιχνίδι, οι Νιου Ορλίνς Πέλικανς επιβλήθηκαν των Σικάγο Μπουλς με 143-130, με τους «πελεκάνους» να είναι οι απόλυτοι… κυρίαρχη του αγώνα τα μέσα του πρώτου δωδεκαλέπτου και ύστερα, χωρίς να αντιμετωπίσουν προβλήματα.

Ο Ζάιον Γουίλιαμσον σταμάτησε στους 29 πόντους, έχοντας τις πολύτιμες βοήθειες των Τρέι Μέρφι και Σαντίκ Μπέι με 20 πόντους έκαστος. Για τους «ταύρους» ο Αγιό Ντοσουνμού είχε 28 πόντους, ο Κόντι Γουάιτ 24 και ο Τζο Γκίντι 21 πόντους.

YouTube thumbnail

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

Πέισερς-Πίστονς 117-112
Ράπτορτς-Καβαλίερς 110-99
Νετς-Νικς 100-113
Χιτ-Μάβερικς 106-102
Γκρίζλις-Νάγκετς 115-125
Μπακς-Μπλέιζερς 103-115
Πέλικανς-Μπουλς 143-130
Σανς-Ρόκετς 92-114
Γουόριορς-Τζαζ 134-117
Κινγκς-Τίμπεργουλβς 117-112παρ. (101-101 κ.δ)

Economy
Μισθοί: Γιατί η αύξησή τους δεν φτάνει απέναντι στην ακρίβεια 

Μισθοί: Γιατί η αύξησή τους δεν φτάνει απέναντι στην ακρίβεια 

Euroleague 25.11.25

Γκαρμπαχόσα: «Το NBA Europe θα είναι μια διοργάνωση ανοιχτή για όλους»

Η FIBA στηρίζει απόλυτα το εγχείρημα του NBA Europe και ο πρόεδρος της FIBA Europe, Χόρχε Γκαρμπαχόσα, εξήγησε γιατί το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ θα είναι σε καλά χέρια με αυτή νέα αυτή διοργάνωση...

Σύνταξη
Γιαννακόπουλος στη Marca: «Ο Ολυμπιακός μεγαλώνει, μια νίκη επί της Ρεάλ θα είναι μήνυμα και τρομερή ώθηση»
Champions League 25.11.25

Γιαννακόπουλος στη Marca: «Ο Ολυμπιακός μεγαλώνει, μια νίκη επί της Ρεάλ θα είναι μήνυμα και τρομερή ώθηση»

Ο Στέλιος Γιαννακόπουλος παραχώρησε μια μεγάλη συνέντευξη στην ισπανική Marca ενόψει του Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης και είχε πολλά και ενδιαφέροντα να πει στους Ισπανούς...

Σύνταξη
Η μάχη της μεσαίας γραμμής και τα λάθη: Όσα θέλει να δει ο Μεντιλίμπαρ κόντρα στη Ρεάλ
On Field 25.11.25

Η μάχη της μεσαίας γραμμής και τα λάθη: Όσα θέλει να δει ο Μεντιλίμπαρ κόντρα στη Ρεάλ

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί την Τετάρτη τη Ρεάλ Μαδρίτης και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ γνωρίζει ότι η μάχη του κέντρου και η αποφυγή των λαθών, θα είναι οι παράγοντες που θα κρίνουν το αποτέλεσμα...

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
O Παναθηναϊκός θέλει να συνεχίσει το σερί απέναντι στην Παρτιζάν του Ομπράντοβιτς
Euroleague 25.11.25

O Παναθηναϊκός θέλει να συνεχίσει το σερί απέναντι στην Παρτιζάν του Ομπράντοβιτς

Την τέταρτη διαδοχική νίκη του θα ψάξει ο Παναθηναϊκός το βράδυ της Τρίτης κόντρα στην Παρτιζάν στο ΟΑΚΑ, ώστε να διατηρηθεί στις υψηλότερες θέσεις της βαθμολογίας της Euroleague.

Σύνταξη
Σούπερ ματς Τσέλσι-Μπαρτσελόνα στο Λονδίνο και Σίτι-Λεβερκούζεν στο Μάντσεστερ – Το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής
Champions League 25.11.25

Σούπερ ματς Τσέλσι-Μπαρτσελόνα στο Λονδίνο και Σίτι-Λεβερκούζεν στο Μάντσεστερ – Το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής

Ξανά ώρα για μπάλα στο Champions League, με το πρόγραμμα της Τρίτης (25/11) να περιλαμβάνει σπουδαία ματς όπως το Τσέλσι - Μπαρτσελόνα και το Μάντσεστερ Σίτι - Λεβερκούζεν.

Σύνταξη
Αποκάλυψη σοκ από τον Πατρίς Εβρά: «Έπαιρνα 38 χάπια την ημέρα για να μπορώ να παίξω»
Ποδόσφαιρο 25.11.25

Αποκάλυψη σοκ από τον Πατρίς Εβρά: «Έπαιρνα 38 χάπια την ημέρα για να μπορώ να παίξω»

Αποκάλυψη που προκάλεσε αίσθηση έκανε ο Πατρίς Εβρά καθώς είπε πως για να είναι σε θέση να αγωνιστεί χωρίς να πονά χρειαζόταν να καταναλώνει αρκετά παυσίπονα καθημερινώς.

Σύνταξη
Άρης: Εκτός δράσης για δυο μήνες ο Αλφαρέλα – Η επίσημη διάγνωση
Ποδόσφαιρο 24.11.25

Άρης: Η επίσημη διάγνωση για τον τραυματισμό του Αλφαρέλα - Πόσο θα λείψει

Σύμφωνα με ενημέρωση της ΠΑΕ Άρης, οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο Γάλλος επιθετικός έδειξαν ότι υπέστη κάκωση στο μεγάλο δάχτυλο του δεξιού του ποδιού και θα τεθεί εκτός δράσης για 8 εβδομάδες.

Σύνταξη
Αποβλήθηκε παίκτης της Έβερτον επειδή χαστούκισε… συμπαίκτη του στο παιχνίδι με τη Γιουνάιτεντ! (vid)
Ποδόσφαιρο 24.11.25

Αποβλήθηκε παίκτης της Έβερτον επειδή χαστούκισε… συμπαίκτη του στο παιχνίδι με τη Γιουνάιτεντ! (vid)

Απίστευτο συμβάν στο Γιουνάιτεντ - Έβερτον, καθώς ο Ιντρίσα Γκουεγέ χτύπησε τον… συμπαίκτη του Μάικλ Κιν και αποβλήθηκε από τον διαιτητή, αφήνοντας την ομάδα του με 10 από το 13ο λεπτό!

Σύνταξη
ΑΕΛ – ΟΦΗ 1-2: «Ανάσαναν» οι Κρητικοί, σε ακόμη πιο δύσκολη θέση οι Θεσσαλοί (vid)
Ποδόσφαιρο 24.11.25

ΑΕΛ – ΟΦΗ 1-2: «Ανάσαναν» οι Κρητικοί, σε ακόμη πιο δύσκολη θέση οι Θεσσαλοί (vid)

Ο ΟΦΗ πήρε τον «τελικό» με την ΑΕΛ, επικρατώντας με 2-1 στη Λάρισα, για την 11η αγωνιστική, χάρη δύο γκολ στα πρώτά 15 λεπτά. Προτελευταίοι παρέμειναν οι Θεσσαλοί.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Εθνική Ελλάδας: Πρώτη προπόνηση στο «Nick Galis Hall» – Ποιοι έδωσαν το «παρών»
Μπάσκετ 24.11.25

Εθνική Ελλάδας: Πρώτη προπόνηση στο «Nick Galis Hall» – Ποιοι έδωσαν το «παρών»

Η Εθνική Ανδρών ξεκίνησε την προετοιμασία ενόψει των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, και στην πρώτη προπόνηση έδωσαν το «παρών» 14 από τους 18 παίκτες της προεπιλογής.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Βόλος – Λεβαδειακός 1-2: Συνεχίζουν να εντυπωσιάζουν οι Βοιωτοί! (vid)
Ποδόσφαιρο 24.11.25

Βόλος – Λεβαδειακός 1-2: Συνεχίζουν να εντυπωσιάζουν οι Βοιωτοί! (vid)

Ούτε στο Πανθεσσαλικό «κατέβασε ταχύτητα» ο Λεβαδειακός, καθώς με δύο γκολ του Όζμπολτ νίκησε με ανατροπή τον Βόλο (2-1) και και έμεινε μόνος στην τέταρτη θέση, έχοντας πλέον 21 βαθμούς.

Σύνταξη
Black Friday alert! Πώς θα ψωνίσεις σωστά
Τα Νέα της Αγοράς 25.11.25

Black Friday alert! Πώς θα ψωνίσεις σωστά

Οι έξυπνες αγορές δεν θέλουν κόπο, αλλά... Black Friday! Πώς να ξεχωρίσεις τις πραγματικές ευκαιρίες και να αποκτήσεις όλα όσα έχεις βάλει στο μάτι...

Σύνταξη
Η Σκάρλετ Γιόχανσον θέλει να χαρίσει μια νέα ζωή στον Εξορκιστή – και ατελείωτες δόσεις τρόμου στους θεατές
Κραυγές 25.11.25

Η Σκάρλετ Γιόχανσον θέλει να χαρίσει μια νέα ζωή στον Εξορκιστή – και ατελείωτες δόσεις τρόμου στους θεατές

Περίπου 32 χρόνια μετά την κυκλοφορία του Εξορκιστή, η σταρ του Χόλιγουντ Σκάρλετ Γιόχανσον αναλαμβάνει να αναγεννήσει το γνωστό franchise.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
CEO της Rosneft: Η Δύση μπορεί να αντιμετωπίσει οικονομική κρίση εξαιτίας των κυρώσεων
Πόλεμος στην Ουκρανία 25.11.25

Η Δύση μπορεί να αντιμετωπίσει οικονομική κρίση εξαιτίας των κυρώσεων λέει ο CEO της Rosneft

«Η συνεχιζόμενη επιθετική πολιτική κυρώσεων της Δύσης σε βάρος της Ρωσίας και της Κίνας θα προκαλέσει μια ακόμα οικονομική κρίση σε δυτικές χώρες», δήλωσε ο επικεφαλής της Rosneft, Ιγκόρ Σετσίν

Σύνταξη
Την έφερε η Δύση στον Ζελένσκι; – Ξεχωρίζοντας τη συνομωσία από την πραγματικότητα
Συνομωσία ή αλήθεια; 25.11.25

Την έφερε η Δύση στον Ζελένσκι;

Ενώ Αμερικανοί και Ρώσοι διαπραγματεύονται στο Αμπού Ντάμπι για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, o Βολοντίμιρ Ζελένσκι δείχνει ανήμπορος, ή μήπως τον... κατέστησαν ανήμπορο οι στενοί του σύμμαχοι;

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Νιγηρία: Πρωτοφανή επίπεδα πείνας καταγράφονται στο βόρειο τμήμα της χώρας, σύμφωνα με το WFP
Τραγική κατάσταση 25.11.25

Πρωτοφανή επίπεδα πείνας καταγράφονται στο βόρειο τμήμα της Νιγηρίας, σύμφωνα με το WFP

Σχεδόν 6 εκατομμύρια άνθρωποι δεν διαθέτουν βασικά τρόφιμα στις πολιτείες Μπόρνο, Ανταμάουα και Γιόμπε, ενώ 15.000 άνθρωποι στην Μπόρνο εκτιμάται ότι θα αντιμετωπίσουν συνθήκες λιμού

Σύνταξη
Γκαρμπαχόσα: «Το NBA Europe θα είναι μια διοργάνωση ανοιχτή για όλους»
Euroleague 25.11.25

Γκαρμπαχόσα: «Το NBA Europe θα είναι μια διοργάνωση ανοιχτή για όλους»

Η FIBA στηρίζει απόλυτα το εγχείρημα του NBA Europe και ο πρόεδρος της FIBA Europe, Χόρχε Γκαρμπαχόσα, εξήγησε γιατί το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ θα είναι σε καλά χέρια με αυτή νέα αυτή διοργάνωση...

Σύνταξη
Σήμα κινδύνου για τις πληγείσες περιοχές ενόψει της νέας κακοκαιρίας – Ανησυχία για πλημμυρικά φαινόμενα
Ελλάδα 25.11.25

Σήμα κινδύνου για τις πληγείσες περιοχές ενόψει της νέας κακοκαιρίας – Ανησυχία για πλημμυρικά φαινόμενα

Την ώρα που ακόμα πολλές περιοχές της χώρας μετρούν τις πληγές τους, ο καιρός αγριεύει και νέο κύμα κακοκαιρίας έχει ξεκινήσει να χτυπά τη χώρα.

Σύνταξη
