Μπακς – Νετς 116-99: Σπουδαίος Αντετοκούνμπο, «καθάρισε» το Μιλγουόκι (vid)
Οι Μιλγουόκι Μπακς συνήλθαν και συνέτριψαν τους Μπρούκλιν Νετς παίρνοντας τη νίκη με 116-99 σε μια καλή βραδιά για τον Greek Freak
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε πράγματα και θαύματα παίζοντας μόλις 19 λεπτά, ο Κέβιν Πόρτερ ενθουσίασε στην επιστροφή του στη δράση και οι Μιλγουόκι Μπακς νίκησαν εύκολα τους Νετς (116-99) για να σπάσουν σερί επτά αρνητικών αποτελεσμάτων.
Ο Greek Freak τόνισε πως ήθελε να βάλει τέλος στις διαδοχικές ήττες και με 29 πόντους, 8 ριμπάουντ και 2 ασίστ βοήθησε τα μέγιστα τα Ελάφια να φτάσουν στη νίκη.
Η συμμετοχή του ήταν αμφίβολη μέχρι λίγη ώρα πριν από το τζάμπολ, ωστόσο ο Greek Freak ένιωθε καλά και έπαιξε στο back-to-back, μετά από την επιστροφή του από τον τραυματισμό που τον κράτησε για 11 ημέρες εκτός δράσης.
Ο Γιάννης σημείωσε 29 πόντους και με αυτόν τον τρόπο έφτασε τους 21.000 στην καριέρα του στο NBA. Ο Έλληνας σούπερ σταρ έγινε ο 42ος παίκτης που το πετυχαίνει αυτό στην κορυφαία Λίγκα.
Επόμενος αντίπαλος των Μπακς οι Γουίζαρντς, τα ξημερώματα της Τρίτης (2/12 στις 03:00) στην Ουάσινγκτον.
Τα highlights στο Μπακς – Νετς
ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 32-29, 71-53, 99-70, 116-99
ΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ:
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ (Ντοκ Ρίβερς): Γκριν 15 (5/7 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Γ. Αντετοκούνμπο 29, Τέρνερ 10 (1 τρίποντο, 3 ριμπάουντ), Πόρτερ 13 (3/5 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Ρόλινς 10 (1 τρίποντο, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 4 κλεψίματα), Τρεντ 5 (1/8 τρίποντα), Κούζμα 11 (1 τρίποντο, 3 ασίστ, 3 κλεψίματα), Πόρτις 13 (3/5 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Σιμς 2 (8 ριμπάουντ), Χάρις (5 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Τζάκσον 2, Άντονι 2, Κόφι 2, Θ. Αντετοκούνμπο 2
ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ (Ζόρντι Φερνάντεθ): Γουίλιαμς 10 (2), Κλάουνι 6 (2), Κλάξτον 7 (4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Μαν 4, Μάρτιν 9 (1 τρίποντο, 5 ριμπάουντ), Γουόλφ 22 (3/7 δίποντα, 5/9 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Σαράφ 10 (2 τρίποντα, 7 ασίστ), Πάουελ 3, Σαρπ 7 (6 ριμπάουντ), Γουίλσον 13 (1), Λιντέλ 2, Ετιέν 3 (1)
