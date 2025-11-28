Όλα τα δεδομένα για τον τραυματισμό του Αντετοκούνμπο

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι εκτός δράσης για περισσότερες από δέκα ημέρες, λόγω τραυματισμού στη βουβωνική χώρα, τον οποίο αποκόμισε στην αναμέτρηση με τους Κλίβελαντ Καβαλίερς.

Στο διάστημα αυτό, οι Μπακς μετρούν τέσσερις σερί ήττες και η απουσία του «Greek Freak» είναι πολύτιμη για τα «ελάφια», με το επόμενο παιχνίδι τους να είναι στη Νέα Υόρκη κόντρα στους Νικς τα ξημερώματα του Σαββάτου (29/11, 02:30).

Ο Αντετοκούνμπο και η επιστροφή

Ο Αντετοκούνμπο έχει δηλωθεί ως ερωτηματικό στο ιατρικό δελτίο της ομάδας, με τις πιθανότητες για να αγωνιστεί να είναι κάτω από το 50% και τον ίδιο να κάνει αγώνα δρόμου ώστε να επιστρέψει το συντομότερο δυνατό.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι Μπακς μέχρι στιγμής στο NBA Cup που γίνεται παράλληλα με το NBA είναι στο 2-1 και θέλουν να περάσουν στα νοκ-άουτ και να διεκδικήσουν ξανά τον τίτλο και για αυτό τον λόγο περιμένουν πως και πως και την επιστροφή του Γιάννη Αντετοκούνμπο.