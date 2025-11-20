Γιόρτασε τα γενέθλιά του στο γήπεδο ο Κώστας Αντετοκούνμπο (vid)

Γενέθλια έχει σήμερα, Πέμπτη (20/11) ο Κώστας Αντετοκούνμπο. Ο ψηλός του Ολυμπιακού κλείνει τα 27 του έτη και φυσικά, οι συμπαίκτες του δεν τον ξέχασαν, καθώς του έκαναν έκπληξη με τούρτα στο παρκέ.

Μετά το σβήσιμο των κεριών ακολούθησε φυσικά το καθιερωμένο… φατούρο, με τον εορτάζοντα να δέχεται τις θερμότερες ευχές των συμπαικτών του στους «ερυθρόλευκους».

Δείτε το σχετικό βίντεο