Γιόρτασε τα γενέθλιά του στο γήπεδο ο Κώστας Αντετοκούνμπο (vid)
Ο Κώστας Αντετοκούνμπο έκλεισε τα 27 του και το γιόρτασε στο παρκέ, με τους συμπαίκτες του στον Ολυμπιακό, μάλιστα, να του κάνουν και έκπληξη με τούρτα!
Γενέθλια έχει σήμερα, Πέμπτη (20/11) ο Κώστας Αντετοκούνμπο. Ο ψηλός του Ολυμπιακού κλείνει τα 27 του έτη και φυσικά, οι συμπαίκτες του δεν τον ξέχασαν, καθώς του έκαναν έκπληξη με τούρτα στο παρκέ.
Μετά το σβήσιμο των κεριών ακολούθησε φυσικά το καθιερωμένο… φατούρο, με τον εορτάζοντα να δέχεται τις θερμότερες ευχές των συμπαικτών του στους «ερυθρόλευκους».
Δείτε το σχετικό βίντεο
🥳🎂🥴 Γενέθλια χωρίς τούρτα δε γίνεται!
Να τα εκατοστήσεις, @Kostas_ante13 ! #OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/96HfgQJ7Wv
— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) November 20, 2025
