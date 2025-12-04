Τυχερός στην ατυχία του ο Αντετοκούνμπο, γλίτωσε τα χειρότερα (vid)
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τραυματίστηκε στο τελευταίο ματς των Μπακς και ανησύχησε τον μπασκετικό κόσμο, όμως σύμφωνα με τον προπονητή του, Ντοκ Ρίβερς, δεν έχει υποστεί ζημιά στον αχίλλειο τένοντα.
Οι Μιλγουόκι Μπακς πήραν σπουδαία νίκη απέναντι στους Ντιτρόιτ Πίστονς (113-109), έχασαν όμως τον Γιάννη Αντετοκούνμπο με πρόβλημα τραυματισμού, μόλις στο τρίτο λεπτό του παιχνιδιού.
Ο Ντοκ Ρίβερς μετά το τέλος του αγώνα αναφέρθηκε στο πρόβλημα που αντιμετώπισε ο Έλληνας άσος και εμφανίστηκε καθησυχαστικός.
Giannis went down with a non-contact injury and has left the game…
Bucks say he’s out for the rest of the game with a right calf strain. pic.twitter.com/garrhf69v1
— Bleacher Report (@BleacherReport) December 4, 2025
Στη συνέντευξη Τύπου δήλωσε: «Ούτε εγώ πιστεύω ότι δεν υπήρξε επαφή. Νομίζω ότι το χτύπημα τον ώθησε να χάσει την ισορροπία του. Δέχθηκε χτύπημα και μετά κάποιος προσγειώθηκε πάνω του, οπότε νόμιζα ότι το χτύπημα είναι εκείνο που τον έκανε να χάσει την ισορροπία του. Και μετά φάνηκε σαν να μην ήταν κανείς γύρω, αλλά νόμιζα ότι ήταν το χτύπημα που τον έβγαλε εκτός ισορροπίας».
Το Μιλγουόκι με ανακοίνωσή του, ενημέρωσε πως πρόκειται για μια θλάση στη δεξιά γάμπα, λίγες μόλις μέρες μετά την επιστροφή του στα παρκέ από τον προηγούμενο τραυματισμό του. Τότε είχε υποστεί θλάση στους προσαγωγούς, κάτι που τον κράτησε εκτός δράσης για τέσσερα ματς.
