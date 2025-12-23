Ο Λούκα Ντόντσιτς είναι το αγαπημένο πρόσωπο των social media, αφού ο σούπερ σταρ των Λος Άντζελες Λέικερς φιγουράρει στην κορυφή της σχετικής λίστας με τους NBAers που έχουν την περισσότερη δημοφιλία στις διαδικτυακές πλατφόρμες.

Όπως αναφέρει το NBA Communications, ο Σλοβένος γκαρντ, έχει όλα τα φώτα στραμμένα πάνω του, καθώς συγκεντρώνει πάνω από 845 εκατ. προβολές στα social media, με τους Βίκτορ Γουεμπανιάμα (708 εκατ. προβολές) και Στεφ Κάρι (703 εκατ. προβολές) να ακολουθούν, συμπληρώνοντας την πρώτη τριάδα.

Από την άλλη, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο καταλαμβάνει τη 10η θέση, με τον «Greek Freak» να αγγίζει τις 304 εκατ. προβολές στις πλατφόρμες των social media.

Οι 10 δημοφιλέστεροι παίκτες του ΝΒΑ στα social media