Ο Αντετοκούνμπο απάντησε στα σενάρια για το μέλλον του με μια απίθανη ατάκα (vid)
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σχολίασε με τον πάντα ξεχωριστό τρόπο του, όσα ακούγονται και γράφονται το τελευταίο διάστημα για το μέλλον του στο NBA.
Ένα από τα πιο… καυτά ονόματα του ΝΒΑ είναι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, το τελευταίο χρονικό διάστημα, με τον Greek Freak να σχολιάζει την επικαιρότητα με μία απίθανη ατάκα, που όπως ήταν φυσικό έγινε αμέσως viral.
Συγκεκριμένα, ο Έλληνας σούπερ σταρ χαρακτήρισε τον εαυτό του ως την «πιο καυτή γκόμενα στο παιχνίδι αυτή τη στιγμή», λόγω των πολλών και συνεχόμενων σεναρίων που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, για το μέλλον του.
Η ατάκα του Αντετοκούνμπο για τα δημοσιεύματα
@bleacherreport Giannis not used to hearing his name in all the rumors 🤣 (via @Bucks) #nba #basketball #giannis #bucks #nbabasketball ♬ original sound – bleacherreport
«Το εκτιμώ… Είναι η πρώτη φορά που συζητάνε για μένα τόσο πολύ… Είμαι σπίτι με τα παιδιά μου, ανοίγω την τηλεόραση και ο ακούω ότι ο Γιάννης πάει στους Γκρίζλις ή ο Γιάννης πάει στους Πίστονς. Είμαι η πιο καυτή γκόμενα στο παιχνίδι αυτή τη στιγμή», ανέφερε ο Greek Freak.
