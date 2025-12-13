Αυτός είναι ο λόγος της επένδυσης του Αντετοκούνμπο στη Νεα Υόρκη

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι το πιο «καυτό» όνομα στις ΗΠΑ τις τελευταίες εβδομάδες και εμπλέκεται σε διάφορα σενάρια ανταλλαγής, με τους Νικς να είναι μια από τις υποψήφιες ομάδες.

Ένας από τους λόγους που η Νέα Υόρκη είναι στις ομάδες που ασχολούνται με την περίπτωση του είναι και το γεγονός πως κυκλοφόρησε πριν μερικές μέρες ότι αγόρασε σπίτι στο «Μεγάλο Μήλο».

Γιατί αγόρασε σπίτι στη Νέα Υόρκη ο Αντετοκούνμπο

Όπως ήταν λογικό και επόμενο ξεκίνησε εκ νέου η φημολογία για πιθανή μετακόμισή του στο «Μεγάλο Μήλο» για λογαριασμό των Νικς. Γιατί όμως αγόρασε αυτό το ακίνητο; Ο λόγος σίγουρα δεν είναι οι Νικς, σε πρώτη φάση, αλλά το γεγονός ότι ήθελε να επενδύσει.

Όπως έγινε γνωστό από το «TradedNY», ο Γιάννης «αγόρασε ένα πολυκατοικιακό ακίνητο 26.902 τετραγωνικών ποδιών στη διεύθυνση 111 Clarkson Avenue, στο Prospect Lefferts Gardens του Μπρούκλιν, έναντι 14,1 εκατομμυρίων δολαρίων, με τιμή 524 δολάρια ανά τετραγωνικό πόδι.»

Σύμφωνα με τον αναλυτή του NBA, Κρις Πουρσιάινεν, πρόκειται για μια υπόθεση χωρίς ιδιαίτερο βάθος: «Πρόκειται για επενδυτικό ακίνητο. Η εικόνα στην ανάρτηση δείχνει ότι το αγόρασε σχεδόν πριν από έναν μήνα» ανέφερε χαρακτηριστικά εξηγώντας ότι η αγορά έγινε στις 18 Νοεμβρίου 2025 και ότι δεν σημαίνει τίποτε απολύτως. Ότι πρόκειται για μια επένδυση, αναφέροντας ότι δεν είναι το είδος κατοικίας στο οποίο θα διέμενε κάποιος με το δικό του status.