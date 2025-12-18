Ένα πολύ ενδιαφέρον «παρασκήνιο» αποκάλυψε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο Μιλώντας στο podcast του Θανάση Αντετοκούνμπο και αφορά το μακρινό 2013 όταν ο «Greek Freak» είχε γίνει ντραφτ από το Μιλγουόκι και οι φίλαθλοι των Μπακς δεν μπορούσαν καλά καλά να προφέρουν το όνομά του.

Για την ακρίβεια η ιστορία αυτή αφορά την οργή που είχε βιώσει τότε ο «άσημος» καλαθοσφαιριστής καθώς επιλέγοντας το Νο34 για τη φανέλα του προκάλεσε την αντίδραση των οπαδών των «ελαφιών». Ο λόγος ήταν διότι πριν από εκείνον τον αριθμό αυτό φορούσε ο θρυλικός Ρέι Άλεν (φόρεσε τη φανέλα των Μπακς την περίοδο 1996–2003.), ένας από τους καλύτερους σουτέρ στην ιστορία του NBA και τρίτος με τα περισσότερα εύστοχα με 2973, πίσω μόνο από τους Στεφ Κάρι που έχει 4151 και Τζέιμς Χάρντεν με 3264.

Να θυμίσουμε πως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε εξηγήσει τους λόγους που είχε επιλέξει να φορά το 34: «Η μαμά μου γεννήθηκε το 1963, ο πατέρας μου γεννήθηκε το 1964, επομένως επέλεξα το «3» και το «4», καταλήγοντας στο 34».

Βεβαίως η ιστορία δικαίωσε απόλυτα το Μιλγουόκι να επενδύσει στον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος τα επόμενα χρόνια «ανάγκασε» τους φιλάθλους της ομάδας και το όνομά του να μάθουν καλά και να τον αποθεώνουν μέχρι και σήμερα.

Όπως ξέρουμε εξελίχθηκε σε franchise player, οδηγώντας τους Μπακς στο πρώτο πρωτάθλημα της ιστορίας του έπειτα από 50 χρόνια (επί εποχής Όσκαρ Ρόμπερτσον και Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ) και στο NBA Cup, ενώ κατέκτησε δύο φορές τον τίτλο του MVP και συμμετείχε σε εννέα All-Star Game.

Στο podcast του Θανάση Αντετοκούνμπο, ο Γιάννης ανέφερε για το συγκεκριμένο θέμα: «Όταν ήρθα στους Μπακς και επέλεξα το Νο.34, δεν είχα ιδέα ότι το είχε φορέσει πριν από εμένα ο Ρέι Άλεν. Και πολύς κόσμος θύμωσε γι’ αυτό».

Ο Θανάσης απόρησε ρωτώντας: «Θύμωσαν γι’ αυτό;» Για να προσθέσει ο Γιάννης: «Ναι! «Ποιος είναι αυτός ο Έλληνας;»».

Δείτε το σχετικό απόσπασμα με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, στην εκπομπή του Θανάση