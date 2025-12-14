Ποιες είναι οι τέσσερις ομάδες που θέλουν τον Αντετοκούνμπο (vid)

Σε πρόσωπο των… εβδομάδων έχει εξελιχθεί στην επικαιρότητα του ΝΒΑ ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, με τον Greek Freak να είναι πιο κοντά από ποτέ στην αποχώρησή του από τους Μιλγουόκι Μπακς.

Είναι κοινό μυστικό στην κορυφαία μπασκετική λίγκα του πλανήτη πως ο Έλληνας σούπερ σταρ σκέφτεται σοβαρά το ενδεχόμενο να αλλάξει… παραστάσεις και ήδη τα σενάρια για πιθανά trade έχουν ξεκινήσει.

Τι συμβαίνει με τον Αντετοκούνμπο και τους Μπακς

Δημοσιεύματα πριν από την έναρξη της σεζόν ανέφεραν πως ο Αντετοκούνμπο εξέτασε την πιθανότητα να αποχωρήσει για τους Νικς το καλοκαίρι, ειδικά αν οι Μπακς δεν διεκδικούσαν το πρωτάθλημα, κάτι που πλέον μοιάζει με το πιο ρεαλιστικό σενάριο πλέον.

Ο Γιάννης διέγραψε όλες τις φωτογραφίες με τα Ελάφια από το λογαριασμό του στο Instagram και κάπως έτσι ξεκίνησε ο… χαμός, με συνεχόμενα δημοσιεύματα. Στην Αμερική ανέφεραν πως ο Ντόντσιτς ζήτησε από τους Λέικερς να κάνουν κίνηση, ενώ αναλύθηκε και ο τρόπος που θα μπορούσε να γίνει αυτο.

Και κάπως έτσι, ο insider του ΝΒΑ, Κρις Χέινς, έριξε και άλλο λάδι στην φωτιά, αναφέροντας τις τέσσερις ομάδες που ενδιαφέρονται για τον Αντετοκούνμπο. Νικς, Γουόριορς, Χιτ και Τίμπεργουλβς ενδιαφέρονται για ανταλλαγή του Έλληνα σταρ, σύμφωνα με τον ίδιο και πρόσθεσε: «Με δεδομένο ότι ο Γιάννης θα μείνει εκτός για ένα μήνα, αν οι Μπακς συνεχίσουν με ήττες, μπορώ να δω μια κατάσταση όπου ο Γιάννης θα επιστρέψει και ίσως είναι καλύτερο και για τις δύο πλευρές να προχωρήσουν με χωριστούς δρόμους».

Chris Haynes says the Knicks, Heat, Warriors, Timberwolves have interest in Giannis (Via @allthesmokeprod) pic.twitter.com/aXYDtGn6w0 — NBA Courtside (@NBA__Courtside) December 13, 2025

Όλα αυτά, την ώρα που πληροφορίες από την Αμερική αναφέρουν πως ο Γιάννης μίλησε με τους συμπαίκτες του θέλοντας να επαναφέρει το βάρος της ομάδας αποκλειστικά στις υποχρεώσεις της στο παρκέ και να απομακρύνει κάθε θόρυβο γύρω από τα σενάρια που αφορούν στο μέλλον του.

Ωστόσο, ο Κάιλ Κούζμα το διέψευσε. Συγκεκριμένα, ο φόργουορντ των Μπακς ήταν κατηγορηματικός αναφέροντας χαρακτηριστικά πως «δεν θυμάμαι να μας συνάντησε. Δεν έκατσε να μας μιλήσει. Δεν έγινε έτσι».